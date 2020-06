Hochzeitsfotograf mit Kreativität, Witz und Fingerspitzengefühl für die echten Momente

Britta Eiberger fotografiert das Leben so wie es sich anfühlt. Sie kreiert als Familienfotograf und Hochzeitsfotograf Bildergeschichten für die Ewigkeit.

Für Britta Eiberger gibt es als Portraitfotograf, Hochzeitsfotograf und Familienfotograf nichts Spannenderes als den Menschen und seine Gefühle. In ihrer Arbeit dreht sich daher alles um menschliches Miteinander. Sie erzählt Liebesgeschichten, fängt Augenblicke ein um sie für die Nachwelt aufzubewahren. Ganz gleich ob Hochzeit, Verlobung, verliebte Paare, Familien, Geburtstage oder Taufen. Denn alle Momente in denen Liebe und Verbundenheit steckt, sind es wert festgehalten zu werden. Britta Eiberger liebt bewegte Momente, die eine Geschichte erzählen und Emotionen erkennen lassen, mag Farben, lachende Gesichter und kleine Details. Ihr Sujet ist der Mensch und seine Geschichte, die sie gerne im Reportagestil fotografiert.

Du suchst einen Fotografen, der dich, dein Neugeborenes, deinen Babybauch oder deine Familie auf natürliche und ungestellte Weise fotografiert? Zu dem du nicht ins Studio fahren musst, sondern der bequem zu dir nach Hause kommt? Der sich Zeit nimmt und euch mit Geduld gekonnt in Szene setzt? Es braucht nicht viel für innige und authentische Familienfotos. Daher verzichtet Britta Eiberger in der Neugeborenen-Fotografie auch fast vollkommen auf Accessoires (ausgenommen natürlich Decken oder ein für euch bedeutendes Kuscheltier). So steht ihr und euer Baby voll im Fokus.

Britta Eibergers fotografischer Stil kennzeichnet sich durch Natürlichkeit, Minimalismus und Authentizität. Sie kommt nur mit einer Kamera ausgestattet zu euch nach Hause und kann unter jeden Lichtbedingungen wundervolle Bilder zaubern, die euch für immer an eure Liebe und den kleinen Neuankömmling, an euren Babybauch oder an die Zeit als Familie erinnern werden.

Als Hochzeitsfotograf für die Region Köln Bonn aber auch ganz NRW brennt Britta Eiberger für starke Bildergeschichten, dafür, den Zauber kleiner und großer Momente für die Ewigkeit einzufangen und dabei mittendrin aber trotzdem im Hintergrund zu sein. Sie ist kreativ, etwas verrückt, immer in Bewegung und fotografiert eure Hochzeit vom Getting Ready bis zur Party so, wie sie sich angefühlt hat.

Ihr Credo ist einfach: Echtes Leben – für immer – in Bildern.

Britta Eiberger arbeitet sein 2017 als freiberufliche Fotografin in Bonn. Sie bietet neben Ganztagsreportagen auch kürzere Fotoshootings an, die ungestellt und natürlich das Wesen ihrer Kunden einfangen. Dabei nutzt sie „on location“ sowohl natürliches Licht als auch die besonderen kreativen Effekte, die nur mit Blitzlicht möglich sind. Ebenso versteht sie sich auf die Studiofotografie, in der sie als Portraitfotograf eindrucksvoll die Facetten ihrer Kunden herausarbeitet.

Nähere Informationen auf ihrer Webpage https://britta-eiberger.com

Authentische Fotografie für Familien, Hochzeiten und Portraits in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis. Traumhafte Bilder von höchster Qualität, die den Mensch im Focus haben. Starke Bildergeschichten erzählen, den Zauber kleiner und großer Momente für die Ewigkeit einfangen, Menschen glücklich machen – genau das ist es, was Britta Eiberger an der Fotografie begeistert und jedes Mal aufs Neue fasziniert.

