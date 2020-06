Umsatz steigern mit Bestand – Ein Ratgeber für Finanz- und Versicherungsexperten

In seinem neuen Buch „Umsatz steigern mit Bestand“ verrät der Autor Stefan Zengerling seinen Lesern, wie sie mit Vertriebs- und Marketing-Automation ihre Umsätze steigern können.

Wenn man die Strategien des Autors befolgt, können Unternehmen und Experten der Finanz- und Versicherungsbranche nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit und damit Freiheit erlangen. Zu den Ertrag steigernden Maßnahmen von Stefan Zengerling gehören die Automatisierung von Prozessen und Kundenkontakten sowie die Digitalisierung der Akquise. Auf diese Weise können durch automatisierte Prozesse deutlich mehr Kunden erreicht werden. Dies kann wiederum zu einer Zeitersparnis von 40% führen, wobei die Umsätze nicht gleich bleiben, sondern sich deutlich erhöhen.

In seinem Buch zeigt der Autor die schrittweise Einführung der Vertriebs- und Marketing-Automation durch praxiserprobte Anwendungsbeispiele. So ist es den Lesern möglich, ihr Unternehmen erfolgreich in die Digitalisierung zu führen.

Seinen Einstieg in die Branche vollzog Stefan Zengerling 1990 als Versicherungsvermittler. Seit dem Jahr 2000 gibt er sein Wissen sowie seine Erfahrung als Coach und Berater mit dem Schwerpunkt auf den Finanz- und Versicherungssektor weiter.

„Umsatz steigern mit Bestand“ von Stefan Zengerling ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02559-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

