Höchsmann & Company als „Beste Personalberater 2025“ ausgezeichnet

Die Beratung erhielt die exklusive Auszeichnung in drei Kategorien: Transport/Logistik, Maschinen/Anlagen sowie Professional Services.

Höchsmann & Company wurde im aktuellen Ranking der WirtschaftsWoche als „Beste Personalberater 2025“ ausgezeichnet. Die Beratung erhielt die exklusive Auszeichnung in drei Kategorien: Transport/Logistik, Maschinen/Anlagen sowie Professional Services.

Die Auszeichnung basiert auf einem Fragebogen von Christel Gade, Professorin für Personal und Organisation an der IU International University of Applied Sciences. Zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025 gaben rund 3000 Personalentscheider in 6000 Einzelbewertungen an, wie zufrieden sie mit der Leistung der von ihnen beauftragten Headhunter waren. Hinzu kamen rund 100 Referenzinterviews. Genannt und bewertet wurden über 900 Beratungen. Die besten Unternehmen wurden in das Ranking aufgenommen.

Der Zeitpunkt der Auszeichnung fällt in eine Phase tiefgreifender Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Demografischer Wandel, Nachfolgefragen, Fachkräftemangel und steigende Anforderungen an Führungskräfte stellen insbesondere Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen vor komplexe Personalentscheidungen. Die Besetzung von Schlüsselpositionen wird damit zunehmend zu einer strategischen Weichenstellung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

„Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung unseres Kurses“, sagt Thorsten Amend-Schaar, geschäftsführender Gesellschafter von Höchsmann & Company. „Unser Anspruch ist es, Familienunternehmen und den Mittelstand als Trusted Advisor zur Seite zu stehen. Gerade bei der Besetzung von Schlüsselpositionen geht es nicht allein um fachliche Qualifikation, sondern um die Frage, ob eine Persönlichkeit zur Kultur, zu den Werten und zur strategischen Ausrichtung eines Unternehmens passt. Nur so lassen sich Weiterentwicklung und langfristiges Bestehen sichern.“

Höchsmann & Company versteht sich dabei bewusst nicht als klassische Personalvermittlung. Im Mittelpunkt steht keine kurzfristige Besetzung, sondern eine fundierte Beratung auf Augenhöhe – mit einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle, Eigentümerstrukturen und unternehmerische Verantwortung. Ziel ist es, nachhaltige Entscheidungen zu ermöglichen, die sowohl den Unternehmen als auch den Kandidatinnen und Kandidaten langfristige Perspektiven eröffnen.

Bemerkenswert ist die Auszeichnung auch vor dem Hintergrund der Marktstruktur: Höchsmann & Company zählt zu den wenigen inhabergeführten Boutiqueberatungen, die im aktuellen WirtschaftsWoche-Ranking neben international agierenden Großberatungen berücksichtigt wurden. Die Platzierung unterstreicht, dass spezialisierte Beratung, persönliche Verantwortung der Partner und tiefes Branchenverständnis auch in einem von großen Playern geprägten Markt eine zentrale Rolle spielen.

Die Auszeichnung in mehreren Branchen unterstreicht die branchenübergreifende Expertise von Höchsmann & Company sowie den konsequent partnerschaftlichen Beratungsansatz in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld.

Über Höchsmann & Company

Höchsmann & Company begleitet seit 25 Jahren Familienunternehmen, Mittelstand und internationale Unternehmensgruppen bei der Besetzung von Führungspositionen und Nachfolgelösungen. Die inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Frankfurt und Düsseldorf verbindet Executive Search, Board Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching mit hoher Professionalität, Integrität und individueller Beratung. Im Fokus stehen Persönlichkeit, Werteorientierung und langfristige Passung. Höchsmann & Company ist zertifiziertes Mitglied im AESC (Internationale Vereinigung der Executive-Search-Consulting-Unternehmen) und BDU (Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen).

