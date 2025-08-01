Höchsmann & Company verstärkt mit Thomas Fink den Bereich Executive Search und Leadership Development

Mit Thomas Fink gewinnt das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten für Personalmanagement, Leadership Development und strategische Organisationsentwicklung

Höchsmann & Company, Manufaktur für Personalberatung, Executive & Board Search, Nachfolgeplanung und Management-Diagnostik mit Büros in Frankfurt und Düsseldorf, erweitert sein Netzwerk. Mit Thomas Fink gewinnt das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten für Personalmanagement, Leadership Development und strategische Organisationsentwicklung. Mit über 15 Jahren Erfahrung in internationalen und nationalen Mandaten ergänzt er als Associate Partner das Kompetenzprofil des Teams im Bereich Führungskräftegewinnung und -entwicklung.

Vor seiner Zusammenarbeit mit Höchsmann & Company war Thomas Fink als Managing Partner in einem internationalen Beratungsunternehmen tätig. Dort begleitete er Kunden aus Industrie, IT und Automotive bei der gezielten Besetzung von Führungsrollen sowie der organisatorischen Weiterentwicklung.

Durch seine technische Ausbildung, internationale Projekterfahrung und einen systemischen Coaching-Ansatz verbindet Fink unternehmerische Strategie, Führung und Kultur. Sein Beratungsstil ist geprägt von Klarheit, Verbindlichkeit und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mit seinem Blick für Potenziale unterstützt er Unternehmen dabei, Entwicklung zu fördern, Führung zu stärken und nachhaltigen Erfolg zu sichern.

„Mit Thomas Fink arbeiten wir künftig mit einem Berater zusammen, der strategisches Know-how mit tiefem Verständnis für Menschen und Organisationen verbindet. Mit seiner Expertise wird er Kunden dabei unterstützen, erfolgreich Führungskräfte zu gewinnen und leistungsstarke Teams zu entwickeln“, sagt Thorsten Amend-Schnaar, geschäftsführender Gesellschafter von Höchsmann & Company.

Über Höchsmann & Company

Höchsmann & Company begleitet seit 25 Jahren Familienunternehmen, Mittelstand und internationale Unternehmensgruppen bei der Besetzung von Führungspositionen und Nachfolgelösungen. Die inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Frankfurt und Düsseldorf verbindet Executive Search, Board Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching mit hoher Professionalität, Integrität und individueller Beratung. Im Fokus stehen Persönlichkeit, Werteorientierung und langfristige Passung. Höchsmann & Company ist zertifiziertes Mitglied im AESC (Internationale Vereinigung der Executive-Search-Consulting-Unternehmen) und BDU (Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Höchsmann & Company GmbH & Co. KG

Thorsten Amend-Schnaar

Cassellastr. 30-32

60386 Frankfurt a. Main

Deutschland

fon ..: +49 69 42082760

web ..: https://hoechsmann.de

email : info@hoechsmann.de

Pressekontakt:

Keil Kommunikation

Frau Catrin Keil

Radlkoferstr. 2

81373 München

fon ..: 089741185495

email : catrinkeil@keilkommunikation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

