  • Höchsmann & Company verstärkt mit Thomas Fink den Bereich Executive Search und Leadership Development

    Mit Thomas Fink gewinnt das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten für Personalmanagement, Leadership Development und strategische Organisationsentwicklung

    BildHöchsmann & Company, Manufaktur für Personalberatung, Executive & Board Search, Nachfolgeplanung und Management-Diagnostik mit Büros in Frankfurt und Düsseldorf, erweitert sein Netzwerk. Mit Thomas Fink gewinnt das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten für Personalmanagement, Leadership Development und strategische Organisationsentwicklung. Mit über 15 Jahren Erfahrung in internationalen und nationalen Mandaten ergänzt er als Associate Partner das Kompetenzprofil des Teams im Bereich Führungskräftegewinnung und -entwicklung.

    Vor seiner Zusammenarbeit mit Höchsmann & Company war Thomas Fink als Managing Partner in einem internationalen Beratungsunternehmen tätig. Dort begleitete er Kunden aus Industrie, IT und Automotive bei der gezielten Besetzung von Führungsrollen sowie der organisatorischen Weiterentwicklung.

    Durch seine technische Ausbildung, internationale Projekterfahrung und einen systemischen Coaching-Ansatz verbindet Fink unternehmerische Strategie, Führung und Kultur. Sein Beratungsstil ist geprägt von Klarheit, Verbindlichkeit und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mit seinem Blick für Potenziale unterstützt er Unternehmen dabei, Entwicklung zu fördern, Führung zu stärken und nachhaltigen Erfolg zu sichern.

    „Mit Thomas Fink arbeiten wir künftig mit einem Berater zusammen, der strategisches Know-how mit tiefem Verständnis für Menschen und Organisationen verbindet. Mit seiner Expertise wird er Kunden dabei unterstützen, erfolgreich Führungskräfte zu gewinnen und leistungsstarke Teams zu entwickeln“, sagt Thorsten Amend-Schnaar, geschäftsführender Gesellschafter von Höchsmann & Company.

    Über Höchsmann & Company
    Höchsmann & Company begleitet seit 25 Jahren Familienunternehmen, Mittelstand und internationale Unternehmensgruppen bei der Besetzung von Führungspositionen und Nachfolgelösungen. Die inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Frankfurt und Düsseldorf verbindet Executive Search, Board Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching mit hoher Professionalität, Integrität und individueller Beratung. Im Fokus stehen Persönlichkeit, Werteorientierung und langfristige Passung. Höchsmann & Company ist zertifiziertes Mitglied im AESC (Internationale Vereinigung der Executive-Search-Consulting-Unternehmen) und BDU (Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen).

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Höchsmann & Company GmbH & Co. KG
    Thorsten Amend-Schnaar
    Cassellastr. 30-32
    60386 Frankfurt a. Main
    Deutschland

    fon ..: +49 69 42082760
    web ..: https://hoechsmann.de
    email : info@hoechsmann.de

    Über Höchsmann & Company
    Höchsmann & Company begleitet seit 25 Jahren Familienunternehmen, Mittelstand und internationale Unternehmensgruppen bei der Besetzung von Führungspositionen und Nachfolgelösungen. Die inhabergeführte Personalberatung mit Standorten in Frankfurt und Düsseldorf verbindet Executive Search, Board Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching mit hoher Professionalität, Integrität und individueller Beratung. Im Fokus stehen Persönlichkeit, Werteorientierung und langfristige Passung. Höchsmann & Company ist zertifiziertes Mitglied im AESC (Internationale Vereinigung der Executive-Search-Consulting-Unternehmen) und BDU (Bundesverband deutscher Unternehmensberatungen).

    Pressekontakt:

    Keil Kommunikation
    Frau Catrin Keil
    Radlkoferstr. 2
    81373 München

    fon ..: 089741185495
    email : catrinkeil@keilkommunikation.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Robin Walczak wird Partner bei Höchsmann & Company
      Robin Walczak verstärkt seit dem 1. August 2025 das Team von Höchsmann & Company - Manufaktur für Personalberatung, Executive & Board Search, Nachfolgeplanung und Management-Diagnostik....

    2. Thomas Fink aus Bad Neuenahr-Ahrweiler glänzte auf dem 8. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden
      Thomas Fink inspiriert beim Speaker Slam in Wiesbaden mit der Botschaft: Die Vergangenheit verstehen, Muster erkennen - und das eigene Leben neu gestalten. Ein Auftritt mit Tiefgang....

    3. Personalberatung: BLG Executive Search will Marktposition in Europa ausbauen
      Der neue Geschäftsführer der Frankfurter Personalberatungsfirma BLG Executive Search stellt die Weichen auf Wachstum....

    4. Executive Search, die Win-win-win-win Situation
      Warum gibt es auf Executive Search spezialisierte Headhunter und warum profitieren letztlich alle beteiligten Parteien voneinander?!...

    5. Saudi Electricity Company ernennt Ing. Khalid bin Salem AlGhamdi zum Chief Executive Officer
      Saudi Electricity Company ernennt Ing. Khalid bin Salem AlGhamdi zum Chief Executive Officer Riydadh, SA / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2025 / Das Board of Directors der Saudi Electricity...

    6. BBTV Holdings Inc. verstärkt seinen Geschäftsbereich Plus Solutions mit dem erfahrenen Medienmanager Thomas Hughes
      Vancouver, British Columbia, 9. März 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (Frankfurt: 64V) (BBTV oder das Unternehmen) – das führende Unternehmen für die Monetarisierung von Urheberrechten mit dem...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.