Hör auf zu Jammern und übernimm Verantwortung für dich!
Mit diesem Slogan hat Keynote Speakerin Rebecca Jeßke beim internationalen Speaker Slam in Dresden überzeugt.
Dresden, 15. Januar 2026 – Rebecca Jeßke aus Hoya, eine engagierte Friseurunternehmerin und Community-Gründerin, nahm am Internationalen Speaker Slam teil, der in diesem Jahr im Hilton Hotel in Dresden stattfand. Auf zwei Bühnen präsentierten Top-Experten aus 24 Nationen ihre inspirierenden Keynotes vor einer Jury und einem internationalen Publikum.
In ihrer mitreißenden Rede stellte Jeßke die These auf: „Das Handwerk braucht Verantwortung, um zukunftsfähig zu sein. Raus aus dem Problemdenken der Branche, rein in die Lösungsorientierung.“ Mit dieser Botschaft forderte sie ihre Kolleginnen und Kollegen auf, nicht länger die Schwierigkeiten der Branche zu beklagen, sondern aktiv nach Lösungen zu suchen. „Hör auf zu Jammern und übernimm Verantwortung für dich. Übernimm Verantwortung für deine Entscheidungen. Übernimm Verantwortung für die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Übernimm Verantwortung für diejenigen, die bereit sind für dich zu arbeiten!“
Mit rund 250 Teilnehmern war der Speaker Slam ein voller Erfolg. Jeßkes Vortrag, der auf der Idee basierte, dass es immer mindestens drei Lösungsansätze gibt, wurde von den Anwesenden begeistert aufgenommen. Ihre Leidenschaft für die Friseurbranche und ihr Engagement für ihre Community hair connect e.V., spiegeln sich in ihrer Rede wider.
„Sollen wir noch länger das Problem bestaunen oder machen wir uns auf die Suche nach Lösungen?“, fragte Jeßke eindringlich. Diese Frage regte die Zuhörer dazu an, die eigene Verantwortung zu reflektieren und aktiv zur positiven Veränderung der Branche beizutragen.
Der Speaker Slam bot eine Plattform für inspirierende Redner, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen teilten und damit unter anderem ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handwerks setzten. Rebecca Jeßke, die als NLP-Master und FAN-Coach über umfangreiche Erfahrungen verfügt, bewies eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und innovative Lösungsansätze zu finden.
