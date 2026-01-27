Performance SEO für Hidden Champions: Flywheel statt 10 blaue Links

Neues „Search Flywheel“ verbindet Google, ChatGPT und Social Search, um Hidden Champions zur digitalen Marktführerschaft zu verhelfen.

Berlin, 27. Januar 2026 – Die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO), die sich rein auf die „10 blauen Links“ bei Google konzentriert, greift heute zu kurz. Davon ist die Berliner Performance SEO-Agentur Digitaleffects überzeugt. Als Reaktion auf den Wandel durch Künstliche Intelligenz (AI) stellt die Agentur das „Digitaleffects Search Flywheel“ vor. Damit verabschiedet sich Digitaleffects vom klassischen Dienstleister-Modell und positioniert sich als Wachstumspartner für Herausforderer in hart umkämpften Märkten – insbesondere Finance, Travel und E-Commerce.

Vom Suchschlitz zum Antwort-Ökosystem

„Wer heute nur auf Google-Rankings schielt, wird morgen unsichtbar sein. Die Customer Journey beginnt oft auf Social Media, wird über ChatGPT qualifiziert und endet dann erst bei Google“, erklärt Christian B. Schmidt, Geschäftsführer von Digitaleffects und Branchenveteran seit 1998. „Wer in diesem neuen Such- & Antwort-Ökosystem nicht stattfindet, überlässt das Feld dem Wettbewerb.“

Das Flywheel-Modell: Angriff auf die Platzhirsche

Kern der Neuausrichtung ist die Abkehr vom alleinigen Google SEO hin zu einem integrierten 4-Säulen-Modell, das Digitaleffects als „Search Flywheel“ bezeichnet:

* Traffic Engine: Google SEO als Fundament für Leads und Umsatz.

* Growth Engine: ChatGPT SEO, um von der stark wachsenden KI-Plattform zu profitieren.

* Trust Engine: Youtube SEO zum Vertrauensaufbau durch Video-Content, der in den Suchergebnissen erscheint und als Quelle von KI genutzt wird.

* Trend Engine: Tiktok SEO zur Erschließung neuer Zielgruppen auf der führenden Trendplattform.

Erfolgsstrategie für wettbewerbsintensive Branchen

Die SEO-Agentur aus Berlin richtet sich mit diesem Ansatz spezifisch an Unternehmen, die ein überlegenes Produkt haben, aber online gegen größere Wettbewerber antreten. „Unser System liefert für Herausforderer in hart umkämpften Märkten echte Ergebnisse“, so Christian B. Schmidt. „Wir messen uns nicht an Vanity-Metrics, sondern an Kennzahlen wie Leads, Umsatz und gewonnene Marktanteile.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEO-Agentur Digitaleffects GmbH

Herr Christian B. Schmidt

Stefan-Heym-Platz 1

10367 Berlin

Deutschland

fon ..: 03020180200

web ..: https://digitaleffects.de/

email : christian@digitaleffects.de

Die SEO-Agentur Digitaleffects aus Berlin ist auf Performance SEO für Hidden Champions spezialisiert. Mit dem „Digitaleffects Search Flywheel“ hat sie ein einzigartiges System für Herausforderer in hart umkämpften Märkten geschaffen. Geführt von den Branchen-Experten Christian B. Schmidt (im Online Marketing seit 1998) und Andreas Mauf (seit 2002), kombiniert die Agentur tiefes technisches Know-how mit moderner SEO-Strategie.

