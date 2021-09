Hörbuch-Tipp „Der Rüberbringer“ von Bestseller-Autor Tankred Lerch

Der 2019 bei Beltz & Gelberg veröffentlichte Roman erscheint beim Kölner Label KLANGZEILEN in ungekürzter Fassung als Audiobook gelesen vom Autor.

„Was soll ich sagen? Andere sehen vielleicht ein Licht am Ende eines Tunnels – Ich höre wirre Gespräche aus einer beknackten Wolke. Geht so tot sein?“

In Reds Leben geht alles schief. Sogar der Versuch es zu beenden.

Anstatt ewiger Ruhe, tritt plötzlich Joe, der Rüberbringer, in Reds Leben und es herrscht pures Chaos. Egal, um was es geht – Joe stellt alles auf den Kopf. Wieso lässt ihn der Typ nicht einfach in Ruhe? Doch oft genug trifft dieser Rüberbringer mit seinen Sticheleien auch genau ins Schwarze. Vielleicht sind seine Ideen ja doch gar nicht so übel…

„Der Rüberbringer“ ist ein skurriler und schmerzhafter Coming-of-Age-Roman über einen Außenseiter und dessen gewöhnungsbedürftigen Begleiter, in dem Tankred Lerch ein Wechselspiel aus Ernsthaftigkeit und schrägem Humor inszeniert.

„Der Rüberbringer“ ist Tankred Lerchs Roman-Debut aus dem Jahr 2019 (VÖ als Buch und eBook beim Verlag Beltz & Gelberg) und, wie er selbst sagt, eine passende Geschichte für alle, die mal 16 waren.

Das von ihm vorgelesene Hörbuch erscheint in ungekürzter Fassung beim Hörbuchlabel Klangzeilen und ist ab 3.September 2021 in allen gängigen Download-Portalen erhältlich (bereits vorbestellbar).

Hörbuchdaten

Titel: Der Rüberbringer

Autor: Tankred Lerch

Sprecher: Tankred Lerch

Produktion: Michael Nauber

Label: Klangzeilen

Spieldauer: 354 Minuten

Hörbuch-Typ: ungekürzte Lesung

EAN: 4250553106483

Erscheinungsdatum: 03.09.2021

Format: mp3

Über den Autor

Tankred Lerch, Jahrgang 1970, arbeitet als Autor und Producer fürs Fernsehen (u.a. extra3, Stromberg, Krömer – Late Night Show) und lehrt seit 2013 als freier Dozent Medientechnik und Dramaturgie an der FH St.Pölten.

Mit dem Berliner Komiker Kurt Krömer bereiste er zwei Mal Afghanistan und schrieb mit ihm den Bestseller „Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will – Zu Besuch in Afghanistan“ (2013, Kiwi Verlag).

Unter dem „Titel Warum, Silke, warum? – Geschichten vom alltäglichen Wahnsinn“ erschien im November 2020 Tankred Lerchs Shortstory-Sammlung als Audiobook und ungekürzte Lesung mit Schauspieler Devid Striesow.

Für die Realisierung der Kurzgeschichten wurde er im Frühjahr 2020 mit einem Autoren-Arbeitsstipendium vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

Im selben Jahr entstand mit Ralf Moeller beim Verlag Gräfe und Unzer das Buch „Erstma‘ Machen. Denn auch Hinfallen ist ein Schritt nach vorn“ mit Veröffentlichung im März 2021 (#14 der Spiegel-Bestseller Paperback-Bücher). Es wurde von Tankred Lerch geschrieben und beinhaltet Erlebnisse und Anekdoten des Schauspielers und ehemaligen Mr. Universum, der gebürtig aus Recklinghausen stammt und in Hollywood Karriere machte. Seine Rolle als Hagen in Ridley Scotts Film Gladiator an der Seite von Oscar-Preisträger Russell Crowe machte Ralf Moeller weltweit bekannt.

