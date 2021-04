Hol dir deine Energie und Leichtigkeit zurück!

Gratis-Webinar: Entdecke die natürliche Energie-Verstärker der der Lichtsprache für Beruf und Alltag zum Sofort-Umsetzen.

Lerne jetzt die Möglichkeiten kennen, wie du mit Lichtsprache einfach und selbstbestimmt Hektik, Belastungen oder Stress reduzieren kannst. Und dafür Energie und Gelassenheit auftankst. Im Gratis-Webinar erfährst du von den Lichtspracheexpertinnen und Lightwork-Gründerinnen Christiane Wittig und Susanne Wittig, die Basics zur Anwendung und Sofort-Umsetzung. Sie zeigen dir viele Beispiele für eine magische Tagesenergie und praktische Problemlösungen in alltäglichen Situationen.

Schnupper doch einfach mal hinein in die Welt der Lichtsprache!

Du erfährst, was Lichtsprache für dich tun kann und wie du sie anwendest.

Wie sie funktioniert und welches Wissen dahintersteckt.

Erlebe die tollen farbigen Formen der Lichtsprache und warum sie dein Leben dauerhaft erleichtern können.

Lichtsprache ist eine uralte natürliche Methode, die über Formen und Farben über das Unterbewusstsein kommuniziert. Lichtsprache bringt dich wieder in deine ureigene Kraft und Energie zurück. Du wirst sie leicht verstehen und ihre Wirkung wahrnehmen können. Lichtsprache ist so mühelos anzuwenden, sodass du am Ende des Webinars „Lichtsprache sprechen“ kannst.

Das 1-stündige GRATIS-Webinar läuft jeden Tag!

Wähle hier dein Zeitfenster aus und melde dich kostenfrei an: https://bit.ly/2RiETNE

Hast du Fragen oder möchtest dich austauschen, melde dich einfach bei Lightwork Tel. 04154 794990.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightwork Wittig & Wittig GbR

Frau Christiane Wittig

Schulstr. 24

22929 Hamfelde

Deutschland

fon ..: 04154 79 49 90

web ..: https://www.lightworkobjects.com

email : christiane.wittig@lightworkobjects.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Lightwork Wittig & Wittig GbR

Frau Christiane Wittig

Schulstr. 24

22929 Hamfelde

fon ..: 04154 79 49 90

web ..: https://www.lightworkobjects.com

email : christiane.wittig@lightworkobjects.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Lagerbestand der Zahnbürste Oclean X Pro Elite ist weltweit ausverkauft