Der Lagerbestand der Zahnbürste Oclean X Pro Elite ist weltweit ausverkauft

Die neue Oclean X Pro Elite, eine innovative elektrische Zahnbürste mit revolutionären Funktionen, ist aufgrund ihrer großen Beliebtheit bereits ausverkauft. Vorbestellungen sind aber möglich.

Das neueste Modell der superintelligenten elektronischen Zahnbürste Oclean X Pro Elite ist auf eBay und AliExpress zu einem Verkaufsschlager geworden und hat dort in Bezug auf die Beliebtheit bei den Kunden Spitzenplätze eingenommen. Während des Einführungszeitraums überschritten die Verkaufszahlen der intelligenten elektrischen Zahnbürste Oclean Xpro Elite 10.000 Einheiten, davon mehr als 3.000 Einheiten in Deutschland, mehr als 2.000 Einheiten in Polen und mehr als 2.000 Einheiten in Russland.

Während der Promotion vom 29. März bis zum 20. April, die so getimt wurde, dass sie mit dem Verkaufsstart zusammenfiel, wurden alle Lagerbestände der innovativen Zahnbürste, die für Verkäufe auf den weltweit führenden Online-Marktplätzen AliExpress und eBay vorgesehen waren, verkauft. Die Oclean X Pro Elite ist im Moment nur auf eBay als Vorbestellung erhältlich.

Oclean begann kürzlich mit dem Verkauf seiner neusten superintelligenten elektrischen Zahnbürste, der X Pro Elite, auf eBay und auf AliExpress in Deutschland, Russland, Polen, Frankreich, Italien, Spanien, Südkorea, der Slowakei und weiteren Ländern. AliExpress und eBay wurden mit Bestellungen überflutet. Die Oclean X Pro Elite ist nun nur noch auf eBay als Vorbestellung erhältlich. Doch selbst in diesem Vorbestellungsformat entschieden sich innerhalb nur einer Woche mehrere tausend Menschen dazu, die innovative Zahnbürste zu bestellen.

Schon während der Werbekampagne vor dem Verkaufsstart kam die Oclean X Pro Elite in den Genuss großen Interesses von Internetnutzern. Facebook, Instagram und Twitter waren voller lobender Überschriften und Testberichte, die die vielen Vorteile der Zahnbürste hervorhoben. Die fortschrittliche Ingenieurtechnik, die exzellente Putzleistung und das attraktive Design haben es der Oclean X Pro Elite erlaubt, schnell die Sympathie von Zahnärzten und begeisterte Kundenbewertungen zu erhalten.

Die Oclean X Pro Elite verfügt über innovative Lösungen wie einen Maglev-Zahnbürstenmotor, unübertroffene 45 dB Geräuschreduzierung und die Fähigkeit, blinde Flecken aufzuspüren und zu reinigen, die von herkömmlichen Zahnbürsten unerreichbar sind. Die elektromagnetische Induktionstechnologie für kabellose Aufladung bietet eine schnelle Ladezeit von 3,5 Stunden, die Aufladung reicht dann für 35 Tage der problemlosen Benutzung.

Im Gegensatz zu anderen Zahnbürsten muss der Benutzer nicht ständig verschiedene Tricks zur Hilfe nehmen, um die blinden Flecken im Mund zu sehen. Die Oclean X Pro Elite zeigt die Ergebnisse der Erfassung von blinden Flecken in Echtzeit an. Ein Touchscreen, intelligente Modi für Benutzereinstellungen mit einprogrammierter Anatomie der Mundhöhle und Silikonbürsten für die Reinigung der Zunge – so sieht die Oclean X Pro aus, die in Onlinestores zu überraschend niedrigen Preisen verfügbar ist.

Besuchen Sie für mehr Innovationen über die innovative Zahnbürste Oclean X Pro Elite die Webseite des Produkts: https://bit.ly/3tJSJqB

