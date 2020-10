Oclean hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht

Oclean Air2 leise elektronische Schallzahnbürste, Oclean W1 Munddusche, Oclean S1 UVC-Zahnbürstenreiniger, neu entwickeltes Produkt

In letzter Zeit hat der smarte UVC-Zahnbürstenreiniger „Oclean S1“ große Popularität auf wichtigen europäischen Designwebseiten gewonnen. Wichtige Webseiten lobten Design und Funktion des Produkts. Eine 30-sekündige Bestrahlung mit ultraviolettem Licht tötet praktisch alle Bakterien oder Viren ab, die sich zwischen den Borten der Zahnbürste befinden könnten. Es ist auch erwähnenswert, dass die anderen Produkte dieser Firma (Oclean Air 2 und Oclean W1) ebenfalls sehr gut sind, sowohl was ihre Technologie, als auch was ihr Design angeht.

Die Oclean Air 2 ist eine leise elektronische Schallzahnbürste. Sie sieht aus wie eine gewöhnliche Zahnbürste. Doch nachdem Sie sie anschalten, werden Sie einen großen Unterschied zwischen ihr und anderen elektronischen Zahnbürsten bemerken: Keine Geräusche.

Die Oclean Air2-Zahnbürste kombiniert ein Getriebe, welches Ultraschall-Störgeräusche reduziert und eine extrem leise Antriebstechnologie. Das Ergebnis ist eine Zahnbürste, deren Geräusche nur 30dB – oder weniger – betragen. Wenn die Zahnbürste an ist, werden Sie sie kaum hören können; das einzige, was Sie wahrnehmen werden, ist die Vibration in ihrer Hand. Nutzer herkömmlicher elektronischer Zahnbürsten haben ein Problem: Die Geräusche. Grade wenn Sie eine elektronische Zahnbürste frühmorgens oder in der Nacht nutzen, können ihre Geräusche leicht schlafenden Familienmitglieder wie Kinder oder Senioren aufwecken. Viele Personen entscheiden sich in dieser Situation dafür, ihre Zähne nur kurz zu putzen, um ihre Familienmitglieder nicht zu stören. Doch das verursacht ein Problem: Die Zähne werden nicht gründlich genug geputzt, doch der Zahnschmelz der Zähne, die regelmäßig geputzt werden, nutzt sich ab. Die Firma „Oclean“ hat extra für dieses Problem eine extrem leise Antriebstechnologie entwickelt. Dabei handelt es sich nicht nur um die Weiterentwicklung eines Produkts, sondern auch um die Weiterentwicklung der Technik der ganzen Industrie.

Hinzu kommt, dass die Oclean Air2 einen sehr guten Putzeffekt hat. Früher war der Putzeffekt von besonders kompakten elektrischen Zahnbürsten erheblich reduziert, doch dieses Produkt hat die Ketten der Industrie durchbrochen. Der von Ocelan selbst entwickelte Motor erlaubt der Oclean Air2 eine hohe Leistung von 220gf/cm. Damit ist sie sogar leistungsfähiger als viele große elektronische Zahnbürsten.

Die Oclean W1 Munddusche wurde von Dr. Steven J. Mondre, einem bekannten amerikanischen Zahnarzt, empfohlen. Die Oclean W1 nutzt einen effizienteren Weg, Wasser und Luft zusammenzumischen, um effizient die Zähne zu reinigen und Plaque zu entfernen. Auf diese Weise erzeugt sie im Mund eine saubere und gesunde Umgebung. Dr. Steven J. Mondre sagte: „Ihre Größe und ihre Design machen sie zu einem Gerät, dass herkömmliche Zahnseide ersetzen kann“.

Am 08. Oktober beginnt der Verkauf des neuen Produkts von Oclean, der Oclean Air 2, auf ebay. Auch weitere Produkte der Marke werden auf ebay verfügbar sein. Verpassen Sie nicht neue Rabatte und Angebote!

Link: https://bit.ly/3iaSX3t

