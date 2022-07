Holzhandlauf mit LED-Beleuchtung für private Häuser, Büros, Praxen, Kitas, Seniorenheime und mehr

Ein Holzhandlauf mit LED-Beleuchtung für private Häuser, Büros, Praxen, Kitas, Seniorenheime eröffnet Bauherren und Planern neue Möglichkeiten Treppen und Wege mit LED-Licht in Szene zu setzen

Das variable LUX GLENDER Alu-Wood-Profil machts möglich.

Ab sofort kommen Holzliebhaber auf Ihre Kosten

Das LUX GLENDER Alu-Wood-Profil passt in den Holzhandlauf Ihrer Wahl

Mit dem LUX GLENDER Alu-Wood-Profil wird ein Holz-Handlauf mit Beleuchtung

zu einem ästhetischen Gestaltungselement

Der neu entwickelte Einsatz in den Holzhandlauf heißt „LUX GLENDER Alu-Wood-Profil“.

Er eröffnet Bauherren, Planern und Architekten neue Möglichkeiten Treppen und Wege mit einem LED-Licht-Holzhandlauf in Szene zu setzen bzw. zu beleuchten.

Der Einsatz für den LED- Holzhandlauf besteht aus nur einem Alu-Innenprofil mit Sicken (genannt Alu-Wood-Profil), welches auf eine einfache Weise in den Holzhandlauf integriert wird. So entsteht ein fertiger, beleuchteter Holzhandlauf des Systems „WOOD“, das genauso einfach in der Handhabung ist, wie das bewährte

klassisches System LUX GLENDER BASIC.

Das Alu-Wood-Profil eignet sich für alle Holzarten und ist mit allen Komponenten der Systeme BASIC und SAFE kombinierbar.

Zuerst den Wunsch- Holzhandlauf beim Schreiner oder Holzhändler auswählen.

Beides sind gute Adressen für einen Holzhandlauf . Danach muss nur noch das ausgesuchte LUX GLENDER Alu-Wood-Profil, das für alle Arten von Holzhandläufen geeignet ist fachmännisch integriert werden. Mit einer Fräse wird eine passende Nut erstellt, die genauen Abmessungen zu der Nut erhält man von der LUX GLENDER GmbH per E-Mail oder als Download auf der Homepage. www.lux-glender.com

Das neue Wood-Profil aus Aluminium wird in die ausgefräste Nut eingesetzt und mit den Senkkopfschrauben an den vorgefertigten Bohrungen verschraubt.

Alternativ kann das Alu-Wood-Profil einfach in das Holz eingeklebt werden.

Nach dem das Profil im Holz eingearbeitet wurde, funktioniert der Zusammenbau nach dem gewohnten Muster. Bei „BASIC“ wird das hochwertige LED-Band in das Alu-Wood-Profil eingeklebt und mit symmetrischer, opalener Abdeckung verschlossen. Wenn eine asymmetrische Abstrahlung, bzw. Sicherheit gegen Vandalismus benötigt wird, steht das bekannte System „SAFE“ bereit. Das LUX GLENDER Alu-Wood-Profil ist für beleuchtete Holzhandläufe im Innenbereich sowie im Außenbereich hervorragend geeignet.

Ein wahrer Blickfang der zum ästhetischen Gestaltungselement des Objektes wird.

Das Alu-Wood-Profil von LUX GLENDER ist in 3 Meter Längen erhältlich und kann nach individuellen Bedürfnissen angepasst und auf Gehrung zugesägt werden.

LUX GLENDER – Handlauf nach Maß (lux-glender.com)

Einsatzbereiche für Holzhandläufe mit integriertem Licht:

* Beleuchteter Holzhandlauf für private Häuser

* Holzhandlauf mit Beleuchtung für Büro, Praxen, Kanzlei

* LED-Handlauf aus Holz an Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen

* Treppenbeleuchtung mit Holzhandlauf für Seniorenheime

* Akzentuierte Handlaufbeleuchtung aus Holz in Hotels, Bars, Restaurants

* Handlaufbeleuchtung an Holzbrücken

* Geeignet für Innen- und Außenbereiche

* Große Auswahl an unterschiedlichen Lichtfarben

* Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung im LED-Holzhandlauf möglich

* LED-Holzhandlauf mit System BASIC oder SAFE umsetzbar

* Für alle Holzarten geeignet

* Handlaufhalter auf Wunsch in RAL-Farbe

Das LUX GLENDER Alu-Wood-Profil ist für Architekten , Planer, Brückenbauer eine ideale Lösung um auch Handlaufbeleuchtungen an Holzbrücken, bzw. Brücken mit beleuchteten Holzhandläufen maßgerecht umzusetzen



LUX GLENDER bietet mit seinem innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung.

Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie. Das „Licht-im-Handlauf-System“ lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

FAKTEN ZUM BELEUCHTETEN LED-HANDLAUF VON LUX GLENDER

o LED-Handlauf Made in Germany und 100 % maßhaltig

o Umweltfreundliche und nachhaltige LED-Handlauf-

Beleuchtung

o Reduzierung des Energieverbrauchs

o LED-Handlauf auch als Komplett-System

o Mit wenig Aufwand Vandalen sichere LED- Handlauf-

Beleuchtung

o Weitläufige Strecken mit einer Stromeinspeisung

beleuchten

o Einfaches Steuern und Ändern des Lichtaustritts

o Simpler und schneller Aufbau vom beleuchteten Handlauf

o Entspricht den Normen für barrierefreies Bauen

o Das durchdachte LED-Handlauf-System bietet für jede

Herausforderung die richtige Lösung:

BASIC, SAFE oder ULTRA SAFE

