Homebotik LebenPlus: Regnauer präsentiert intelligentes Wohnkonzept

Altersgerechtes Wohnen in bundesweit neuer Dimension

Seebruck – Dank der Segnungen der modernen Medizin und neuartiger Therapiekonzepte werden Deutschlands Bürger immer älter und auch die Zahl Hochbetagter nimmt zu. Zugleich wollen Rüstige so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Um den steigenden Bedürfnissen nach altersgerechtem Wohnkomfort, Barrierefreiheit, Gesundheit und Sicherheit optimal Rechnung zu tragen, hat das Familienunternehmen Regnauer aus Seebruck „Homebotik LebenPlus“ entwickelt. Im Rahmen einer Pressereise des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF e.V.) wurde das innovative Konzept jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Studien wie das Forschungsprojekt „DeinHaus 4.0“ der Technischen Hochschule Rosenheim zeigen, dass die Anforderungen an altersgerechten Wohnraum deutlich komplexer geworden sind. Die Ansprüche gehen längst weit hinaus über einen abgesenkten Hauseingang, breitere Türen oder einen Haltegriff im Bad. Neben baulicher Zugänglichkeit spielen längst auch digitale Assistenzsysteme, smarte Technik, Sicherheit und Gesundheit eine immer wichtigere Rolle.

Wissenschaft und Ministerien standen Pate

Ähnliches bestätigt die Checkliste „Zuhause im Alter“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Nur ein ganzheitlicher Ansatz ermöglicht es Menschen, möglichst lange selbstbestimmt und sicher in den eigenen vier Wänden zu leben. Der Fertighausspezialist Regnauer Hausbau nimmt diese beiden Anforderungen ernst und packt mit „Homebotik LebenPlus“ noch eins drauf: Als bundesweit erstes Unternehmen verbindet es bauliche Barrierefreiheit mit modernster Robotik, KI-gestützter Assistenz und intelligenten Sensorlösungen. Dadurch entsteht eine Symbiose aus altersgerechter Architektur, smarter Assistenz und empathischer Robotik.

Geschäftsführer Michael Regnauer: „Unser einzigartiges Komplettpaket ermöglicht ein barrierefreies, komfortables und sicheres Wohnen im eigenen Zuhause – in jedem Alter, selbstbestimmt und in voller Geborgenheit.

Assistenzroboter mit Notruffunktion

Intelligente Technologien wie Radarsensoren zur Sturzerkennung und Vitaldatenmessung, automatische Beleuchtung und Taster in Rollstuhlhöhe erhöhen Sicherheit und Komfort. Ergänzt wird das System durch barrierefreie Sanitäranlagen und einen Assistenzroboter mit Sprachsteuerung und Notruffunktion, der jederzeit Unterstützung bietet. So bleibt das wohngesunde Regnauer Vitalhaus nicht nur ein sicherer, sondern auch lebenswerter Ort – Tag für Tag.“

Wie der Assistenzroboter Temi als autonomer Begleiter die Selbstständigkeit der Bewohner fördern und Pflegepersonal entlasten kann, demonstrierte Firmenchef Michael Regnauer an Praxisbeispielen. Temi nutzt ein dynamisches, KI-gestütztes Sprachmodell, so dass er sich intuitiv auf Zuruf steuern lässt. Dank des integrierten ROBOX(TM)-Navigationssystems kann der Assistenzroboter zusätzlich selbstständig durch Räume navigieren, Hindernisse umfahren, voreingestellte Standorte anfahren und die Ladestation selbstständig ansteuern. Dies vermittelt das Gefühl, sicher und geborgen zu wohnen und dabei intelligent begleitet zu werden.

Technik ermöglicht mehr soziale Teilhabe

Temi erinnert die Nutzer an Termine oder die Medikamenteneinnahme, bietet Unterhaltungsmöglichkeiten wie Vorlesen, Spiele, TV und Musik oder hilft durch die passenden Videoanleitungen auf dem Tablet-Display bei Alltagsaufgaben weiter. Durch Funktionen wie Videoanrufe und den Zugang zu digitalen Medien unterstützt Temi zudem die soziale Interaktion. Dank der Kombination mit Smarthome-Technologie ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, per App auch Rollladensysteme, Lampen, die Heizung oder Geräte im Bereich Wohnen/Essen/Kochen zu aktivieren und Alarmsysteme zu kontrollieren.

Eine wertvolle Ergänzung bietet sich durch die Kombination des Assistenzroboters mit Sensorsystemen wie dem Nova-C-Sensor. Dieser kann an die Wand und die Decke montiert werden und erkennt die Anwesenheit, registriert die Vitaldaten und meldet bei Bedarf Stürze.

Notrufalarmierung nach einem Sturz

In der Demonstration bei Regnauer wurde die Erstreaktion nach dem simulierten Sturz einer Testperson gezeigt, mit der Benachrichtigung von Angehörigen per App und Pushnachricht sowie dem Sichtkontakt per Video. Die Alarmierungskette reicht weiter zum Einschalten der Beleuchtung, der kontinuierlichen Betreuung des Unfallopfers, dem Ausschalten von Gefahrenquellen und schließlich der Entsperrung der Haustür durch Rettungskräfte.

Neben der Unterstützung durch Assistenzroboter, Smarthome-Technologie und Sensorsysteme für die gesundheitliche Sicherheit bietet „Homebotik LebenPlus“ von Regnauer auch eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die das selbstbestimmte und barrierefreie Wohnen im Alter deutlich erleichtern. Das betrifft nicht nur das Plus an Sicherheit, Platz und Komfort im Bad, sondern auch gut erreichbare und höhenverstellbare Küchenmöbel und -geräte samt Profilleuchten oder Bewegungsmelder mit tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerung. Dem Thema Sicherheit dient auch die Herdüberwachung mit Abschaltautomatik.

(25.06.2025)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck/Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8667 72-222

fax ..: +49 8667 72-290

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun“ lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen.“ Das Familienunternehmen, das vor über 95 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



