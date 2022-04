Homeday verstärkt Management-Team mit Dominik Dreyer

Seit April verstärkt Dominik Dreyer als Chief Commercial Officer das Führungsteam von Homeday.

Seit Anfang April verstärkt Dominik Dreyer als Chief Commercial Officer das Führungsteam von Homeday. In der neu geschaffenen, crossfunktionalen Rolle wird der 45-jährige alle kommerziellen Teams führen und für die weitere Skalierung des Geschäftsmodells verantwortlich sein. Hierbei wird sein Fokus auf dem strategischen und operativen Ausbau einer effizienten, best-in-breed Sales- und Maklerorganisation sowie der Entwicklung von neuen Ertragsquellen liegen. Die Homeday Sales- und Maklerorganisation besteht derzeit aus über 230 Partner-Maklern, die durch interne Tele-Sales- und Sales-Coordination-Teams im Vertriebsprozess unterstützt werden.

Dominik Dreyer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Führung von internationalen, performance-orientierten Operations- und Sales-Organisationen. In seiner bisherigen Position als Senior Director Sales Europe bei Just Eat Takeaway führte er Sales Teams in 16 europäischen Ländern. Von 2011 bis 2020 hat Dominik Dreyer in verschiedenen Management-Positionen für Groupon sowohl das SMB- als auch das Enterprise Business in mehreren europäischen Märkten verantwortet. Zuletzt war er dort als Managing Director Germany und General Manager Enterprise Sales EMEA tätig. Dominik Dreyer bringt umfangreiche Erfahrung aus zahlreichen Business-Transformation-Projekten mit, bei denen er deutliche Steigerungen der Kundenzufriedenheit und des Sales-ROI erzielt hat, indem er Sales- und Operations-Prozesse enger verzahnt und den Aufbau einer daten- und technologiebasierten Infrastruktur vorangetrieben hat.

Steffen Wicker, Gründer und CEO von Homeday: „Dominik ergänzt unser Management-Team perfekt: Er hat große Erfahrung im Aufbau von großen, dezentralen, datengetriebenen und schnell agierenden Vertriebsorganisationen. Ich bin überzeugt davon, dass er unsere Makler- und Vertriebsorganisation auf ein neues Level heben und uns auf unserem Weg zum größten Immobilienmakler Deutschlands entscheidend voranbringen wird“

Dominik Dreyer: „Im Maklermarkt wird gerade eine seit Jahrzehnten etablierte Dienstleistung und Value Proposition neu gedacht und disruptiert. Ich freue mich darauf, Teil dieses Wandels zu sein, dazu beizutragen die Kundenerfahrung von Immobilienkäufern und -verkäufern neu zu definieren und das Wachstum von Homeday voranzutreiben.“

Über Homeday

Als Immobilienmakler der nächsten Generation ist Homeday (www.homeday.de) bundesweit aktiv und macht durch den Einsatz von moderner Technologie den Immobilienverkauf einfacher, transparenter und günstiger. Dabei bietet Homeday einen kompletten Maklerservice inklusive individueller Betreuung durch einen Homeday-Makler vor Ort zu einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis. Das schätzen auch die Kunden: Homeday ist in Deutschland der Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen bei Google und Trustpilot.

Seit Gründung 2015 hat Homeday über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen vermittelt und dabei seinen Kundinnen und Kunden über 60 Millionen Euro Provision gespart – gegenüber der bundesweit häufigsten Provision von 3,57 Prozent. Das Unternehmen wächst dynamisch und beschäftigt heute mehr als 260 Menschen an den Standorten Berlin und Köln sowie 230 selbständige Homeday-Maklerinnen und Makler in ganz Deutschland. Homeday wird geleitet von Steffen Wicker (CEO), Dominik Dreyer (CCO), Roger Schwarz (CPTO) und Dmitri Uvarovski (CMO).

