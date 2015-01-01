-
Homeoffice und Büroarbeit: Ergonomie wird zum strategischen Faktor für Arbeitsfähigkeit
Muskel- und Skeletterkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Die KörperManagement KG stärkt ihre Expertise mit TÜV-zertifizierter betrieblicher Ergonomie.
Improvisierte Homeoffice-Arbeitsplätze, zunehmende Bildschirmarbeit und einseitige Belastungen im Büroalltag führen in vielen Unternehmen zu steigenden Beschwerden im Bewegungsapparat. Muskel- und Skeletterkrankungen zählen seit Jahren zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Gleichzeitig stehen Organisationen unter dem Druck, Arbeitsfähigkeit langfristig zu sichern und gesetzliche Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung zunehmend strategische Bedeutung. Die KörperManagement KG mit Sitz in Weiterstadt erweitert nun ihre fachliche Kompetenz im Bereich Ergonomie: Geschäftsführer Alexander Gimbel hat die Ausbildung zum Betrieblichen Ergonomie-Beauftragten (TÜV) erfolgreich abgeschlossen.
Die Weiterbildung umfasste 24 Unterrichtseinheiten und beinhaltete unter anderem ergonomische Grundlagen, gesetzliche Anforderungen und Richtlinien, wissenschaftliche Empfehlungen der Unfallversicherungsträger, praxisorientierte Analysetools sowie wirtschaftliche Aspekte ergonomischer Maßnahmen. Ziel ist es, Arbeitssysteme ganzheitlich zu betrachten – im Zusammenspiel von Mensch, Arbeitsmittel, Arbeitsplatz und Arbeitsorganisation.
„Ergonomie wird häufig auf die Einstellung von Bürostühlen reduziert. Tatsächlich geht es jedoch um die strukturierte Analyse von Arbeitsbedingungen und die Ableitung wirksamer Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsfähigkeit“, erläutert Gimbel. Entscheidend sei dabei nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die Gestaltung von Bewegungsabläufen, Handlungsspielräumen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Die TÜV-zertifizierte Qualifikation ergänzt das bestehende Maßnahmen-Portfolio der KörperManagement KG im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Dazu zählen neben ergonomischen Arbeitsplatzanalysen zum Beispiel auch (Home) Office Health Checks, Bewegungsprogramme sowie Workshops zur Prävention von Rückenbeschwerden und muskulären Dysbalancen. Durch die Verbindung von Analyse, Beratung und konkreter Maßnahmenumsetzung entsteht ein integrierter Ansatz, der sowohl rechtliche Anforderungen berücksichtigt als auch wirtschaftlich kalkulierbar ist. Eine Umsetzung ist teilweise auch in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen möglich.
Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet und bundesweit profitieren von einer systematischen Vorgehensweise: Zunächst werden ergonomische Risiken identifiziert, anschließend konkrete Verbesserungsmaßnahmen definiert und in bestehende Gesundheitsstrategien integriert. Ziel ist es, Belastungen frühzeitig zu reduzieren, Fehlzeiten vorzubeugen und die Arbeitsfähigkeit nachhaltig zu stärken.
Weitere Informationen zur ergonomischen Arbeitsplatzoptimierung finden Interessierte unter:
www.koerpermanagement.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
KörperManagement
Herr Alexander Gimbel
Alicenweg 9
64331 Weiterstadt
Deutschland
fon ..: 06150 9791665
web ..: https://www.koerpermanagement.com/
email : a.gimbel@koerpermanagement.com
Die KörperManagement KG mit Sitz in Weiterstadt und Trainingsstandort in Bad Homburg begleitet seit 1981 Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsdiagnostik, Coaching und Prävention. Der Fokus liegt auf individuell abgestimmten, wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Gesundheitslösungen.
Pressekontakt:
KörperManagement KG
Herr Alexander Gimbel
Alicenweg 9
64331 Weiterstadt
fon ..: 06150 9791665
email : info@koerpermanagement.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Metallpreise und Edelmetallpreise locken Schiffswrackbergung Locafox POS Connector: Revolution für den Einzelhandel
Homeoffice und Büroarbeit: Ergonomie wird zum strategischen Faktor für Arbeitsfähigkeit
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Das professionelle Exposé als Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf
- Immobilienbewertung am Müritzsee: Fachkompetenz in Waren
- Kizpix modernisiert seine Plattform für Kita- und Schulfotografie
- Kryolipolyse bei Ärzten in Adliswil: Moderne Fettreduktion mit CoolSculpting von Zeltiq
- Verus Digital und Fraunhofer IGD entwickeln einzigartiges System zur autonomen 3D-Digitalisierung von Gemälden
- Neuer Großkunde im Bereich Payroll: SPS übernimmt Payroll-Admin-Services für Merck
- Formation Metals: 0,95 g/t Gold über 61,1 Meter – nächster Volltreffer!
- AVGS-Gründungscoach in der Nähe: IHK-Preisträger öffnet TONNIKUM®-Netzwerk für 238 Orten
- Die wachsende Bedeutung von Unternehmenskultur
- Wenn Strategien leise sterben
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.