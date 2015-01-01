KörperManagement als „Top Brand Corporate Health 2026“ ausgezeichnet

Im Bereich Corporate Health wurde die KörperManagement KG von der EUPD Group als Top Brand Corporate Health 2026 ausgezeichnet und gehört 2026 auch zum Kreis der Top Brand Corporate Sustainability.

Die KörperManagement KG wurde von der EUPD Group als Top Brand Corporate Health 2026 ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden Dienstleistern im Bereich Corporate Health und Betriebliche Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum.

Die Auszeichnung basiert auf Nominierungen durch Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie einer anschließenden Auditierung. Bewertet wurden unter anderem fachliche Kompetenz, Praxiserfahrung, Marktrelevanz sowie die Wirksamkeit der angebotenen Konzepte.

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Gesundheit im Unternehmen nicht als Einzelmaßnahme, sondern als nachhaltigen Entwicklungsprozess zu verstehen“, so Alexander Gimbel, Geschäftsführer der KörperManagement KG. „Unser Fokus liegt darauf, Mitarbeitende konkret zu erreichen – mit wirksamen Maßnahmen, die sich realistisch in den Arbeitsalltag integrieren lassen.“

KörperManagement ist seit 45 Jahren im Bereich Gesundheitsmanagement aktiv und begleitet Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei der Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Gesundheitsstrategien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf praxisnahen Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), ergänzt durch Diagnostik, Coaching und strategische BGM-Beratung.

Die Auszeichnung als _Top Brand Corporate Health 2026_ stärkt die Position von KörperManagement als verlässlicher Partner für Unternehmen, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit langfristig miteinander verbinden möchten.

Weitere Informationen zur Auszeichnung sowie zum Unternehmensprofil sind über die Veröffentlichungen der EUPD Research abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KörperManagement

Herr Alexander Gimbel

Alicenweg 9

64331 Weiterstadt

Deutschland

fon ..: +49 6150 9791665

web ..: https://www.koerpermanagement.com/

email : a.gimbel@koerpermanagement.com

Die KörperManagement KG mit Sitz in Weiterstadt und Trainingsstandort in Bad Homburg begleitet seit 1981 Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsdiagnostik, Coaching und Prävention. Der Fokus liegt auf individuell abgestimmten, wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Gesundheitslösungen.

Pressekontakt:

KörperManagement

Herr Alexander Gimbel

Alicenweg 9

64331 Weiterstadt

fon ..: +49 6150 9791665

email : a.gimbel@koerpermanagement.com

