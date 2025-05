Homerun Resources Inc. unterzeichnet eine Absichtserklärung für Grundstücksschenkung und Bereitstellung von Infrastrukturen und Dienstleistungen für die Entwicklung der Industrieprojekte des Unternehmens in Bahia, Brasilien

13. Mai 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Homerun Resources Inc. (Homerun oder das Unternehmen) (TSXV: HMR) (OTCQB: HMRFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (MoU) mit CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), BahiaGás (Companhia de Gás da Bahia), SECTI (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação) und der Kommune von Belmonte unterzeichnet hat, die folgende unverzügliche Ziele verfolgt:

– Konsolidierung strategischer Allianzen, um die wirksame Umsetzung und Entwicklung der Industrieprojekte von Homerun zu gewährleisten, die von der Gewinnung und Aufbereitung bis zur Umwandlung von Bodenschätzen mit hohem Mehrwert reichen, wobei die Ziele und Zeitpläne in spezifischen Instrumenten festgelegt werden, die sich aus dieser Absichtserklärung ergeben;

– Integration von Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft, Technologie, Innovation, Infrastruktur, beruflicher Qualifikation und sauberer Energie; und

– Förderung eines neuen Zyklus der regionalen Entwicklung auf der Grundlage einer diversifizierten, nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Einklang mit den Leitlinien der Regierung des Bundesstaates Bahia.

Diese Absichtserklärung wurde ausgearbeitet, um die Errichtung der ersten Siliziumdioxid-Aufbereitungsanlage von Homerun mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen pro Jahr und der Produktionsanlage für Solarglas mit einer Kapazität von 365.000 Tonnen pro Jahr in der Kommune von Belmonte im brasilianischen Bundesstaat Bahia zu unterstützen und so die gesamte Wertschöpfungskette von der Mineralgewinnung bis hin zu Mehrwertendprodukten in Belmonte zu gewährleisten und den sozioökonomischen und ökologischen Nutzen für den Bundesstaat Bahia zu maximieren. Viele der in dieser Absichtserklärung aufgeführten Initiativen haben bereits beträchtliche Fortschritte gemacht, und wir freuen uns über die überwältigende Unterstützung durch alle Parteien.

Brian Leeners, CEO von Homerun, erklärte: Wir möchten all unseren Partnern auf allen Ebenen danken, von der Kommune Belmonte bis hin zur Regierung des Bundesstaates Bahia. Das Team von Homerun hat einen weiteren wichtigen Meilenstein zum Nutzen unserer Stakeholder und der Menschen in Bahia erreicht. Zuerst unsere einzigartige Ressource und jetzt das Land, die Infrastruktur und die Dienstleistungen, um diese Ressource zur Herstellung von Solarglas und anderen gefragten HPQ-Materialien zu nutzen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Anlagen auf diesem Land erstklassige Lösungen für den heimischen und den globalen Markt bereitstellen. Ich möchte Antonio Vitor, unserem Country Manager, persönlich für den enormen Zeitaufwand und die Energie danken, die in die Förderung dieser transformativen Partnerschaft geflossen sind.

ZU DEN ECKPUNKTEN DIESES PROGRAMMS GEHÖREN:

– Schenkung von Landflächen mit einer Mindestgröße von 60 Hektar innerhalb von 30 Tagen für die Entwicklung von Homeruns Siliziumdioxid-Aufbereitungsanlage und der Solarglas-Produktionsanlage.

– Gewährung von Steueranreizen für die Optimierung und den Betrieb der Projekte von Homerun.

– Beschleunigte Lizenzierung, Genehmigung und vorrangiger Genehmigungsfluss für die Verarbeitungs- und Projektdokumente.

– Zusage einer kontinuierlichen und sicheren Erdgasversorgung durch Bahiagás.

– Ausbau und Asphaltierung lokalen Straßen, die den Zugang zu den geschenkten Grundstücken ermöglichen.

– Technische und berufliche Ausbildung, Bildung, Fundraising mit Schwerpunkt auf der Stärkung der Projekte von Homerun in Belmonte und der Schaffung von regionalem Wissen und technischer Ausbildung.

– Einrichtung eines Fonds für die Entwicklung des Bildungswesens in der Region und den umliegenden Gebieten.

– Schaffung von etwa 500 direkten Arbeitsplätzen, 2.800 indirekten Arbeitsplätzen und bis zu 1.000 befristeten Arbeitsplätzen während der Bauphase, mit einer Investition von bis zu 1,8 Milliarden R$ für die Entwicklung von Homeruns Betriebsstätten.

DIE DETAILLIERTEN PFLICHTEN DER PARTEIEN:

Die vollständige Liste der Parteien finden Sie in der Originalmeldung unter www.homerunresources.com.

Kommune von Belmonte

– Sicherstellung der Schenkung eines Grundstücks mit einer Mindestgröße von 60 Hektar (sechzig Hektar), das ordnungsgemäß geregelt ist (mit aktueller Eintragung und frei von jeglichen Belastungen), in einem Industriegebiet liegt oder das Potenzial für ein solches hat und einen einfachen Zugang zu Basisinfrastruktur aufweist (Mittel-/Hochspannungsstrom in der Nähe, Verfügbarkeit von Wasser für die industrielle Nutzung und Potenzial für den Anschluss an das künftige Erdgasnetz), und Formalisierung der Schenkung durch ein spezielles kommunales Gesetz, das vom Stadtrat innerhalb von 30 (dreißig) Tagen genehmigt werden muss;

– Sicherstellung der Genehmigung von Bau- und Betriebsplänen und Lizenzen;

– Koordinierung der Gewährung von Steueranreizen, die die Umsetzung und den Betrieb des Projekts von Homerun optimieren können, mit dem Stadtrat, indem innerhalb von 90 Tagen ein spezifischer Entwurf für Steueranreize vorgelegt und innerhalb von 150 Tagen dessen Genehmigung beantragt wird;

– Koordinierung des Ausbaus und der Asphaltierung der örtlichen Zufahrtsstraßen zum geschenkten Grundstück in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, wobei ein Zeitplan für die Ausführung innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach der Schenkung des Grundstücks gemeinsam mit Homerun festgelegt werden muss;

– Verpflichtung zur gemeinsamen Koordinierung der stabilen und bedarfsgerechten Versorgung der Anlage (mit einem Leistungsplan innerhalb von 12 Monaten) mit dem Stromkonzessionsinhaber und den zuständigen Stellen nach der Schenkung des Grundstücks;

– Verpflichtung zur Planung und Durchführung des Ausbaus des grundlegenden Abwassernetzes durch die zuständigen Stellen, um den Bedarf des Unternehmens und seiner Beschäftigten zu decken (mit einem Ausbauplan von bis zu 24 Monaten);

– Arbeit an der Koordinierung von Wohnungslösungen in Partnerschaft mit staatlichen und föderalen Programmen, um den Arbeitnehmern, die nach Belmonte ziehen, zu helfen;

– Durchführung einer detaillierten Bestandsaufnahme und aktive Mobilisierung der lokalen Arbeitskräfte für die Teilnahme an den durchzuführenden beruflichen Qualifizierungsprogrammen, Erstellung eines (vierteljährlich zu aktualisierenden) Verzeichnisses der Kandidaten mit ihren Qualifikationen und Erfahrungen und Organisation von Auswahlverfahren in Abstimmung mit Homerun mit dem Ziel, dass mindestens 70 % der ungelernten Arbeitskräfte und 30 % der qualifizierten Arbeitskräfte vor Ort eingestellt werden;

– Aufforderung an den Bundesstaat Bahia, den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung für die Erteilung von Umweltgenehmigungen zu erweitern, um das Projekt genehmigen zu können; und

– Zusammenarbeit mit Homerun bei der Einholung kommunaler Lizenzen und Genehmigungen (Baugenehmigung, Betriebsgenehmigung usw.), wobei der Analyse der Prozesse Vorrang eingeräumt wird und versucht werden soll, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, wobei ein vorrangiger Genehmigungsfluss für Projektdokumente eingerichtet wird.

Homerun

– Vollständige Umsetzung einer Einheit für die Industrialisierung von Industriesand in der Kommune Belmonte, um die Wertschöpfung des Rohstoffs zu gewährleisten und zur Stärkung der lokalen Produktionskette beizutragen;

– Einrichtung eines Fonds in Zusammenarbeit mit dem CBPM zur Förderung des Bildungswesens in der Region, die unmittelbar von den Aktivitäten der Mine und der Industrieanlage betroffen ist, mit regelmäßigen Beiträgen zur Verbesserung der Qualität des Bildungswesens, der technischen Ausbildung und der produktiven Eingliederung der lokalen Bevölkerung;

– Innerhalb von 90 (neunzig) Tagen nach Erhalt des Grundstücks, auf dem die Anlage errichtet werden soll, die Bereitstellung aller technischer Informationen, Studien und Unterlagen, die für die Entwicklung der von Bahiagás ausgearbeiteten Projekte erforderlich sind, um die Versorgung der Industrieanlage mit Erdgas zu ermöglichen;

– Bereitstellung der für die Entscheidungsfindung und Planung erforderlichen technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Daten an öffentliche Stellen;

– Investition von bis zu 1,8 Milliarden R$ in die Umsetzung des Projekts mit der Erwartung, dass während der Bauphase etwa 500 direkte Arbeitsplätze, 2.800 indirekte Arbeitsplätze und bis zu 1.000 befristete Arbeitsplätze geschaffen werden;

– Abschluss der Phase I des Projekts innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung der Baugenehmigung;

– Abschluss der Phase II innerhalb von 24 Monaten nach Baubeginn, unter Androhung der Rückgabe des geschenkten Grundstücks an die Kommune, außer im Falle unvorhersehbarer Umstände oder ordnungsgemäß begründeter höherer Gewalt;

– Zusammenarbeit mit staatlichen und kommunalen Behörden, wann immer dies für die ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungs-, Umwelt- und Regulierungsverfahren im Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Projekts erforderlich ist;

– Investitionen in die Weiterbildung und Einstellung lokaler Arbeitskräfte, wobei der regionalen Entwicklung Vorrang eingeräumt wird;

– Vereinbarungen mit Universitäten und IKT-Firmen für den Technologietransfer und die angewandte Innovation zu treffen; und

– Sozial- und umweltverträgliches Handeln, Förderung guter ESG-Praktiken.

Die Geltungsdauer dieser Vereinbarung beträgt 36 (sechsunddreißig) Monate und kann im Einvernehmen mit den Vertragsparteien verlängert werden.

Über Homerun (www.homerunresources.com)

Homerun (TSXV: HMR) ist ein vertikal integriertes, führendes Materialunternehmen, das den Bereich der grünen Energielösungen mit fortschrittlichen Siliziumdioxidtechnologien revolutioniert. Als aufstrebende Kraft außerhalb Chinas für hochreine Quarz-(HPQ)-Siliziumdioxid-Innovationen kontrolliert das Unternehmen den gesamten vertikalen Industriemarkt: von der Rohstoffgewinnung bis hin zu hochmodernen Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen. Die duale vertikale Integrationsstrategie des Unternehmens kombiniert:

Hochleistungsmaterialien

– Operativer Betrieb durch Eigentum und Partnerschaften zur Kontrolle von zwei der wichtigsten Siliziumdioxidgebiete Brasiliens mit eigener Logistik.

– Pionierarbeit bei der abfallfreien thermoelektrischen Reinigung und bei fortschrittlichen Materialverarbeitungstechnologien in Zusammenarbeit mit der University of California – Davis.

– Entwicklung von Siliziumkarbid und thermoelektrischen Materialien für Batterielösungen der nächsten Generation.

Energielösungen

– Bau der ersten hocheffizienten Produktionsstätte für Solarglas in Lateinamerika (Kapazität 365.000 t/Jahr).

– Kommerzialisierung der Integration von Perowskit-PV auf der Solarglastechnologie (PSC hat einen Wirkungsgrad von +25% und wird jetzt weltweit als Tandem Solar vermarktet).

– Partnerschaft mit dem U.S. Dept. of Energy/NREL bei der Entwicklung des Langzeit-Energiespeichersystems Enduring, das den hochreinen Quarzsand des Unternehmens für die Arbitrage von industrieller Wärme und Elektrizität und die ergänzende Reinigung von Siliziumdioxid verwendet.

Mit sechs Profitcentern, die im Rahmen der vertikalen Strategie aufgebaut wurden und alle einen wirtschaftlichen Vorteil durch die Nutzung der HPQ-Siliziumdioxid-, Across-, Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen des Unternehmens erlangen, ist Homerun bestens aufgestellt, um auf den wachstumsstarken globalen Märkten der Energiewende Kapital zu erwirtschaften. Alle wesentlichen Meilensteine des 3-Phasen-Entwicklungsplans konnten zeitgerecht erreicht werden, einschließlich des Aufbaus von Regierungspartnerschaften, des Erreichens eines skalierbaren logistischen Marktzugangs und der Sicherung bahnbrechender geistiger Eigentumsrechte in den Bereichen fortschrittlicher Materialverarbeitung und Energielösungen.

Homerun engagiert sich kompromisslos für ESG-Prinzipien und setzt in allen Betrieben die saubersten und nachhaltigsten Produktionstechnologien ein, die gleichzeitig den Menschen in den Gemeinden zugutekommen, in denen das Unternehmen tätig ist. Im Zuge der weiteren Umsatzgenerierung und vertikalen Integration im Jahr 2025 wird das Unternehmen weiterhin Shareholder Value durch die strategische Umsetzung seines Plans im Rahmen der unaufhaltsamen globalen Energiewende schaffen.

Für das Board of Directors von

Homerun Resources Inc.

Brian Leeners

Brian Leeners, CEO & Direktor

brianleeners@gmail.com / +1 604-862-4184 (WhatsApp)

Tyler Muir, Investor Relations

info@homerunresources.com / +1 306-690-8886 (WhatsApp)

FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Homerun Resources Inc.

Brian Leeners

2110 – 650 West Georgia Street

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : brianleeners@gmail.com

Pressekontakt:

Homerun Resources Inc.

Brian Leeners

2110 – 650 West Georgia Street

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : brianleeners@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kreatives und individuelles Event-Catering – Schuler Concept Catering Nürnberg Neueröffnung: Great Plains kündigt Mpala Jena Private Villas in Simbabwe an