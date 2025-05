Neueröffnung: Great Plains kündigt Mpala Jena Private Villas in Simbabwe an

Ab August 2025 bieten die Mpala Jena Private Villas mit jeweils drei luxuriösen Suiten, fünf Kilometer flussaufwärts vom Hauptcamp entfernt, Platz für bis zu sechs Personen pro Villa.

Great Plains, die ikonische afrikanische Ökotourismus-Organisation, gegründet von den National Geographic-Filmemachern und -Entdeckern Dereck und Beverly Joubert, kündigt eine bevorstehende Neueröffnung in ihrem Portfolio an: Das Hauptcamp Mpala Jena an den Victoriafällen erweitert sich um zwei Villen.

Mpala Jena Private Villas – Neue exklusive Villen bei den Victoriafällen

Die Villen bewahren den Charme des ursprünglichen Mpala Jena Camps, das sich mit seiner erstklassigen Lage direkt am Ufer des Sambesi und zahlreichen Wildtierbeobachtungen an Land und auf dem Wasser als gefragtes Reiseziel etabliert hat. Die beiden neuen Villen mit jeweils drei Schlafzimmern für 6 Erwachsene (oder 4 Erwachsene und 3 Kinder) bieten ein Höchstmaß an Luxus und Privatsphäre – die ideale Unterkunft für Familien oder kleine Gruppen. Jede Villa verfügt über einen privaten Hauptraum, eigenen Pool, drei luxuriöse Schlafzimmer mit Flussblick, sowie persönlichen Butler- und Guide-Service. Die exklusiven Villen befinden sich an einem Ort, der nachmittags gerne von Zebras und Impalas besucht wird. Sie schenken einen weiten Blick über den Sambesi sowie über ein privates Wasserloch.

Mpala Jena Private Villas – Design

Die Eigentümer Kevin und Shannon Lang haben die Neubauten in Zusammenarbeit mit der Architektin Julia Rotherford und der preisgekrönten Innenarchitektin Tracy Kelly entworfen. Mit steilen Reetdächern, sanften Bögen und offenen Räumen, die im Sommer kühl und im Winter warm und gemütlich bleiben.

Tracy Kelly sagt über das Projekt: „Unsere Vision für die Mpala Jena Private Villas war es, etwas Rustikales und Authentisches zu schaffen – einfach und funktional zugleich. Klare Linien, natürliche Materialien und eine neutrale Farbauswahl, inspiriert vom lokalen Gestein, schaffen ein Gefühl von Ruhe. Akzente in sanftem Grün und Terrakotta, inspiriert von traditionellem afrikanischem Kunsthandwerk, verleihen Wärme und Charakter. Natürliche Fasern, strukturierte Teppiche und dezente Muster bereichern den Raum, während ein fließender Übergang zwischen Innen- und Außenbereich sowie gemütliche Sitzecken im Freien das mediterrane Flair mit dem Geist des Safari-Lebens verbinden.“

Dereck Joubert, CEO von Great Plains, ergänzt: „Wir freuen uns, diese neuen Villen in unser Portfolio aufzunehmen, da sie perfekt zu unserer Strategie passen, an jedem Standort ein ‚Zuhause auf Zeit‘ für längere Aufenthalte und große Familien zu schaffen. Diese Ergänzung ist eine direkte Reaktion auf die Nachfrage unserer Gäste – und es ist wie immer eine Freude, mit Kevin und Shannon an diesem spannenden neuen Projekt zu arbeiten.“

Mpala Jena Private Villas – Aktivitäten

Mpala Jena Private Villas bieten unzählige Aktivitäten. Gäste dürfen sich ohne Aufpreis auf Ausflüge mit ihrem Guide im offenen Safarifahrzeug sowie motorisierten Boot freuen. Die Aktivitäten werden auf die individuellen Wünsche jeder Gruppe zugeschnitten. Wenn der Wasserstand es erlaubt, steht ein historischer Dhow aus Sansibar für unvergessliche Sonnenauf- oder -untergangsfahrten auf dem Fluss zur Verfügung. Jeder Aufenthalt von zwei Nächten beinhaltet Transfers vom/zum Flughafen Victoria Falls, Boot- und Straßentransfers in die Stadt Victoria Falls sowie eine geführte Tour zu den imposanten Victoriafällen.

Jede Suite der beiden Villen bietet absolute Privatsphäre und luxuriöse Annehmlichkeiten für einen erholsamen Rückzugsort am Wasser. Gäste genießen private Pavillons direkt am Flussufer – ein erhöhter, ruhiger Ort über weißem Sand, an dem man entspannen, lesen oder einfach den Moment genießen kann.

Die Übernachtungspreise in den Mpala Jena Private Villas beginnen bei 6.625 USD pro Nacht auf All-Inclusive-Basis.

Mpala Jena – etabliertes Camp an den Victoriafällen

Mpala Jena bietet die perfekte Unterkunft bei den Victoriafällen – ein intimes Safaricamp an den wunderschönen, baumbestandenen Ufern des mächtigen Sambesis. Ein Rückzugsort, der barfüßigen Luxus in seiner edelsten Form verkörpert. Das Architektenteam des Hauptcamps entwickelte – mit Unterstützung von Innenarchitektin Tracy Kelly – ein Konzept, das die unberührte Natur in die Gestaltung einfließen lässt: reetgedeckte Dächer für die Hauptbereiche und fließende Canvas-Luxuszelte für die Schlafzimmer.

Das wahre Prunkstück von Mpala Jena ist die Bar mit Sandboden und der Poolbereich mit Holzdeck – ein einladender Ort, an dem Gäste nach der morgendlichen Safari oder Flussfahrt die Schuhe ausziehen und entspannen können. Die Sonnenliegen sind so positioniert, dass man das Gefühl hat, direkt auf dem Wasser zu schweben – ein majestätischer Anblick.

Ein weiteres Highlight ist der neue hölzerne Dhow – ein traditionelles Boot, das von der Küste Sansibars nach Simbabwe gebracht wurde. Dieses ist bei Gästen besonders beliebt und bietet traumhafte Fahrten bei Sonnenauf- oder -untergang auf dem Sambesi. Die Fahrt ist ein entspannter Weg, einen der ikonischsten Flüsse Afrikas unter Segeln zu erleben. Vom Camp aus fahren Gäste flussaufwärts und lassen sich dann mit der Strömung zurück in Richtung Victoriafälle treiben. Dieses Erlebnis ist saisonabhängig und richtet sich nach dem Wasserstand des Sambesi. Touren zu den tosenden Wasserfällen – einem der größten Naturwunder der Welt – können ebenfalls organisiert werden. Weitere Aktivitäten umfassen Pirschfahrten, Angeln mit Rückwurf, sowie Bootsfahrten bei Sonnenuntergang.

Die Übernachtungspreise im Mpala Jena Camp beginnen bei 940 USD pro Person und Nacht auf All-Inclusive-Basis.

Als Ergänzung: Tembo Plains Camp von Great Plains im Sapi Reservat

Für einen perfekten Aufenthalt in Simbabwe empfiehlt sich die Kombination mit dem Tembo Plains Camp von Great Plains. Das ideale Gegenstück zu den neuen Mpala Jena Private Villas und dem Mpala Jena Camp, um die Magie der Victoriafälle mit einem unvergesslichen Safari-Erlebnis im Sapi Reservat zu verbinden – das ultimative Simbabwe-Duo.

Das Tembo Plains Camp liegt versteckt in einem dichten Galeriewald am Ufer des Sambesi im privaten 118.000 Hektar großen Sapi Private Reserve, östlich des Mana Pools Nationalparks. Den Gästen der vier Doppelsuiten stehen eine professionelle Kameraausrüstung sowie ein hochwertiges Fernglas zur Verfügung, die bei Aktivitäten wie geführten Wanderungen, Boots- und Kanufahrten, Safarifahrten, Angeln nach dem „Catch & Release Konzept“ sowie das Great Plains Young Explorers Programme für jüngere Gäste, gerne zum Einsatz kommen.

Ideal für zwei Paare oder Familien, die gemeinsam reisen und ein exklusives Safarierlebnis suchen ist die wunderschöne Zanji Suite mit zwei Schlafzimmern im Tembo Plains Camp mit zwei Räumen, die einen gemeinsamen Wohn- und Essbereich sowie einen Pool flankieren.

Die Übernachtungspreise im Tembo Plains Camp beginnen bei 1.205 USD pro Person und Nacht auf All-Inclusive-Basis. Die Zanji Suite ist ab 3.616 USD pro Nacht buchbar

www.greatplainsconservation.com

