Hospitality Summit Bern: HotelPartner etabliert Podcast „Ausgebucht“ als Plattform für den Branchendialog

Mit hochkarätigen Gästen aus Hotellerie, Technologie und Medien entwickelt sich das Format zu einer Wissens- und Diskussionsplattform für wirtschaftliche Zukunftsthemen der Hospitality.

Das neue Dialogformat startete im Frühjahr auf der ITB Berlin 2026. Mit neuen Podcast-Aufzeichnungen im Rahmen des Hospitality Summit in Bern baut HotelPartner Revenue & Profit Management nun seinen Podcast „Ausgebucht“ konsequent weiter aus und gewinnt dafür erneut namhafte Gesprächspartner aus Hotellerie, Technologie und Fachmedien.

Zu den Gästen der aktuellen Aufzeichnungen zählen unter anderem Jeaninne Postel, die Teams von Aleno, Unisono, b_smart und AIdvisors sowie die renommierten Branchenkenner Hans R. Amrein und Thomas Walther. Gemeinsam diskutieren sie über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Hotellerie, neue Geschäftsmodelle, den Wandel im Commercial Management, digitale Innovationen sowie die Frage, wie Hotels auch in einem zunehmend komplexen Marktumfeld langfristig profitabel und wettbewerbsfähig bleiben.

Mit der thematischen Vielfalt entwickelt sich „Ausgebucht“ bewusst über einen klassischen Unternehmenspodcast hinaus. Im Mittelpunkt stehen keine Produktpräsentationen oder Marketingbotschaften, sondern fundierte Gespräche mit Persönlichkeiten, die die Entwicklung der Hospitality-Branche aktiv mitgestalten. Unterschiedliche Perspektiven aus Hotellerie, Technologie, Beratung und Medien ermöglichen dabei eine Einordnung aktueller Marktveränderungen und liefern praxisnahe Impulse für Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider.

„Die Herausforderungen der Hotellerie lassen sich heute nicht mehr isoliert betrachten. Profitabilität entsteht aus dem Zusammenspiel von Strategie, Technologie, Daten, Vertrieb und operativer Exzellenz. Genau diese Zusammenhänge möchten wir gemeinsam mit führenden Experten der Branche diskutieren und verständlich einordnen“, erklärt Oliver Meyer, Gründer von HotelPartner Revenue & Profit Management und Podcaster.

Der Hospitality Summit bot dafür den passenden Rahmen innerhalb der Schweizer Hospitality-Industrie. Nur wenige Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum bringen so viele Entscheidungsträger, Investoren, Hoteliers und Technologieunternehmen an einem Ort zusammen. Die dort aufgezeichneten Gespräche greifen aktuelle Entwicklungen unmittelbar auf und spiegeln die Themen wider, welche die Branche derzeit beschäftigen – von künstlicher Intelligenz über Automatisierung und Distribution bis hin zu neuen Anforderungen an Commercial Leadership und unternehmerische Resilienz.

Seit dem Start auf der ITB Berlin hat sich „Ausgebucht“ kontinuierlich weiterentwickelt. Das Format erscheint als Audio- und Videopodcast und versteht sich als langfristige Wissensplattform für die deutschsprachige Hospitality. Mit jeder neuen Episode wächst nicht nur die Zahl der Gesprächspartner, sondern auch die thematische Breite. Dadurch entsteht ein branchenübergreifender Dialog, der unterschiedliche Sichtweisen zusammenführt und komplexe Entwicklungen verständlich einordnet.

Für HotelPartner ist der Podcast damit ein konsequenter Bestandteil der eigenen Positionierung als Impulsgeber für modernes Revenue & Profit Management und ganzheitliche wirtschaftliche Performance. Gleichzeitig leistet das Format einen Beitrag zum offenen Wissensaustausch innerhalb der Branche – mit dem Ziel, Orientierung zu geben, Erfahrungen zu teilen und den Dialog über die Zukunft der Hotellerie aktiv mitzugestalten.

Quelle Foto: Quelle: FH Media & Consulting/Florian Hacke.

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HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Die Partnerhotels werden derzeit von den Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London betreut.



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