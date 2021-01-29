Laudinella Group-Agentur nova kooperiert mit HotelPartner für integrierte Hospitality-Vermarktung

Die aus der Schweizer Hotelgruppe entstandene Agentur verbindet gemeinsam mit dem Dienstleister für Revenue- und Profit-Management Vertrieb, Marketing und Kommunikation zu einem neuen Leistungsmodell.

nova, hervorgegangen aus der eigenen Marketing- und Digitalunit der Laudinella Group in St. Moritz, geht eine strategische Kooperation mit HotelPartner Revenue & Profit Management ein. Ziel der Partnerschaft ist es, Hoteliers künftig eine ganzheitliche Lösung aus Markenentwicklung, Kommunikation, Positionierung sowie Revenue- und Profit-Management anzubieten. Damit reagieren beide Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen einer Branche, in der wirtschaftlicher Erfolg zunehmend aus dem Zusammenspiel von Marke, Technologie, Vertrieb und emotionalem Gästeerlebnis entsteht.

nova mit Sitz in Hamburg wurde in den vergangenen Jahren innerhalb der Laudinella Group von Jeannine Postel-Köppinghoff aufgebaut und entwickelte sich vom internen Marketing- und Digitalhub zu einer eigenständigen Agentur mit Spezialisierung auf Hotellerie, Gastronomie und Kulturangebote.

„Wir haben unsere Marken neu konzipiert und Hotels neu positioniert – praxisnah und mit klarem Blick für den Kern eines Betriebs. Mit nova geben wir diese Erfahrung nun weiter: Wir unterstützen Hotels und gastronomische Betriebe dabei, ihre Identität sichtbar zu machen, Gäste zu begeistern und sie für sich zu gewinnen“, so Jeaninne Postel-Köppinghoff, CEO von nova.

Gemeinsam umfasst die Laudinella Group heute rund 450 Hotelzimmer und zählt damit zu den prägenden Hospitality-Unternehmen im Engadin. Geleitet wird die Gruppe in der Schweiz von CEO Myriam Schlatter, die neben ihrer operativen Tätigkeit auch der Verbandsleitung von Hotellerie Suisse angehört und zusammen mit ihrer Familie seit Jahren unternehmerisch in St. Moritz tätig ist. „Wir kommen aus einer Genossenschaft. Die Laudinella war früher ein Drei-Sterne-Hotel. Erst später haben wir es geschafft, daraus eine Aktiengesellschaft und ein Vier-Sterne-Hotel zu entwickeln“, berichtet Myriam Schlatter in der aktuellen HotelPartner-Podcast „AUSGEBUCHT!“-Folge.

Die Transformation der Laudinella Group gilt innerhalb der Branche als innovatives Beispiel für die erfolgreiche Weiterentwicklung klassischer Hotelbetriebe hin zu modernen Hospitality-Destinationen mit internationaler

Zielgruppenansprache, diversifizierten Produkten und konsequenter Ganzjahresstrategie. Genau aus dieser operativen Praxis heraus entstand nova. „Wer Hotels vermarkten will, muss verstehen, wie Hotellerie tatsächlich funktioniert – operativ, wirtschaftlich und emotional“, so Myriam Schlatter weiter.

Für HotelPartner ergänzt die Kooperation den eigenen Ansatz im Revenue- und Profit-Management um kreative und strategische Kommunikationskompetenz. „Viele Hotels arbeiten noch immer in getrennten Disziplinen. Marketing, Vertrieb, Revenue Management und Markenführung laufen parallel statt integriert“, erklärt HotelPartner-CEO Oliver Meyer. „Gemeinsam mit nova schaffen wir nun einen deutlich ganzheitlicheren Ansatz. Hotels benötigen heute nicht nur gute Auslastung und Preisstrategien, sondern vor allem eine klare Positionierung und emotionale Relevanz im Markt.“

Die inhaltliche Nähe beider Unternehmen wurde zuletzt auch im HotelPartner-Podcast „AUSGEBUCHT! – Der Performance-Podcast für Hotelprofis und Revenue Management“ sichtbar. In der aktuellen Folge diskutieren Oliver Meyer und Myriam Schlatter über die Transformation der Laudinella Group, den Wandel des Luxusbegriffs in der Hotellerie, die Bedeutung von Branding sowie die Rolle von Digitalisierung und Gastgeberkultur. Im Mittelpunkt steht dabei eine zentrale Erkenntnis: Erfolgreiche Hotellerie entsteht heute aus der intelligenten Verbindung von wirtschaftlicher Performance, technologischer Unterstützung und emotionaler Markenführung. „Mithilfe von Technologie Freiräume schaffen, damit Mitarbeitende wieder mehr Gastgeber sein können. Genau diese Verbindung von Effizienz und Emotion wird in Zukunft entscheidend sein“, ergänzt Myriam Schlatter.

Die Partnerschaft steht zugleich exemplarisch für einen Wandel innerhalb der Branche: Die Grenzen zwischen klassischem Hotelmarketing, Markenführung, Revenue Management und strategischer Unternehmensentwicklung verschwimmen zunehmend – gefragt sind integrierte Lösungen mit operativer Branchenkompetenz.

Quelle Foto: FH Media & Consulting/Florian Hacke

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HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



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