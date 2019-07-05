  • Hôtel des Horlogers: Avantgarde im Tal der Uhrmacherkunst

    Im Herzen des west-schweizerischen Vallée de Joux empfiehlt sich das Hôtel des Horlogers mit avantgardistischer Architektur und konsequenter Nachhaltigkeit.

    BildDer Name steht für Tradition. Horologers heißt Uhrmacher und hier, im Schweizer Jura, ist das Handwerk der veredelten Zeitmessung zu Hause.

    Als erstes Schweizer Hotel mit Minergie-ECO®-Zertifizierung ist das Hôtel des Horlogers ein einzigartiges Ziel, sowohl für Reisende, die Entspannung suchen, als auch für Unternehmen, die inspirierende Geschäftsveranstaltungen, Tagungen oder Seminare planen. Das Vallée de Joux ist ein friedlicher Ort, der jedem Gast das Gefühl vermittelt, weit weg zu sein, und der dennoch in bequemer Reichweite liegt – ideal für eine authentische Schweizer Erfahrung.

    Auch ab Deutschland leicht erreichbar

    Das Vallée de Joux, ein abgeschlossenes Hochtal auf rund 1000 Meter über Meereshöhe, ist nur eine Stunde und 15 Minuten vom internationalen Flughafen Genf, zwei Stunden und 50 Minuten vom Flughafen Basel und drei Stunden vom Flughafen Zürich entfernt. Durch die Anbindung an Frankfurt, Stuttgart und München über das ICE/TGV-Netz und die wichtigsten Schweizer Autobahnen ist es überraschend nah und dennoch in seiner ursprünglichen Umgebung erhalten geblieben. Transfers vom Bahnhof Vallorbe oder vom Flughafen Genf bietet das Hotel seinen Gästen gerne an.

    Nachhaltige und harmonische Architektur

    Das vom Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG) entworfene Hôtel des Horlogers fügt sich dank flacher Baukörper in charakteristischen Zickzackarchitektur harmonisch in die Landschaft ein. Das innvative Design reduziert den Energieverbrauch um rund 30 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Hotel und setzt zugleich lokale Materialien in Szene. Das mehrfach ausgezeichnete Hôtel des Horlogers gilt heute als Referenz für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz, ohne dabei Kompromisse bei Komfort und Ästhetik einzugehen.

    Lokale und saisonale Produkte

    Der Respekt vor der Umwelt kommt auch auf dem Teller zum Ausdruck, denn die Küche bevorzugt lokale Zutaten und ProduzentInnen. Unter der Leitung des dreifach ausgezeichneten Sternekoch Emmanuel Renaut und Chefkochs Alessandro Cannata zelebrieren die Brasserie du Gogant und die Table des Horlogers (17/20 Punkte im Gault & Millau) die Aromen der Region: Gemüse aus dem Garten, Käse aus der Molkerei von Brassus, regionales Fleisch von Herrn Rochat, lokale Biere und regionale Weine. Durch die Nutzung der Ressourcen des Vallée de Joux unterstützt das Hotel kurze Transportwege und verringert seinen CO2-Fußabdruck.

    Maßgeschneiderte B2B-Veranstaltungen und Aktivitäten

    Das Hôtel des Horlogers bietet modulare Räume mit Tageslicht, die sich zum majestätischen Wald von Risoud hin öffnen und zehn bis 120 Teilnehmende willkommen heißen können. Jede Veranstaltung erhält so eine individuelle Note, die von der Gastfreundschaft, dem Design, der Naturnähe und der Authentizität des Ortes geprägt ist. Die faszinierende Region im Schweizer Jura rundet das Erlebnis ab, indem sie dazu einlädt, sich bewusst mit dem Konzept der Zeit auseinander zu setzen. So lässt sich hier Bekanntschaft mit weltberühmten Uhrmarken machen – oder Freizeit mit sportlichen, kulturellen oder gastronomischen Aktivitäten intensiv und genussvoll nutzen.

    Die Kombination aus flexiblen Räumlichkeiten, authentisch-schweizerischen Erlebnissen und einem ernstgemeinten Engagement für Nachhaltigkeit macht das Hôtel des Horlogers zu viel mehr als nur einem Tagungsort: Es ist ein Reiseziel, an dem Effizienz, Inspiration und Harmonie mit der Natur auf elegante Weise miteinander verschmelzen. Es ist die ideale Destination für Teambuilding. „Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, einzigartige Veranstaltungen zu organisieren“, sagt André Cheminade, Generaldirektor des Hôtel des Horlogers. „Die beste Belohnung für uns ist es, wenn Teams bei ihrer Abreise enger zusammengewachsen sind.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Aurélie Benoit, Chloé Vorpe und Gere Gretz, Medienstelle für l’Hôtel des Horlogers c/o Gretz Communi
    – –
    Zähringerstrasse 16
    3012 Bern
    Schweiz

    fon ..: +41 (0)313003070
    web ..: https://www.gretzcom.ch
    email : info@gretzcom.ch

    Das Hotel des Horlogers liegt im Vallée de Joux, an der Route de France 8 in Le Brassus. Seit der Eröffnung im Jahr 1857 befindet sich dort das Hotel. Es wurde von der weltweit tätigen Architekturfirma BIG (Bjarke Ingels Group) entworfen, von der auch das Musée Atelier Audemars Piguet stammt. Das avantgardistische Gebäude schmiegt sich an das Gelände des Vallée de Joux an. Flache Baukörper ziehen sich zickzackförmig zu den Wiesen im Tal hinunter. Das Hotel des Horlogers wurde nach einem ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz realisiert, um die Umweltauswirkungen zu verringern – von der Planungsphase bis hin zur täglichen Nutzung. Es führt die Tradition des Hotels de France fort und soll Treffpunkt für einheimische und internationale Fans von Uhrmacherkunst, Architektur und Natur sein. Die Innenraumgestaltung wurde vom Büro AUM entworfen. Besucher tauchen in die natürliche Umgebung des Vallée de Joux ein – eine Einladung, das Leben zu genießen. Das erstklassige 4-Sterne-Boutique-Hotel hat 50 Zimmer, darunter 12 Suiten, außerdem zwei Restaurants und eine Bar unter der Leitung von Emmanuel Renaut. Zudem gibt es ein Wellness-Center und zwei Seminarräume. Obwohl das Projekt von Audemars Piguet initiiert und geleitet wurde, wird das Hotel unabhängig von der Marke betrieben und heißt alle Besucher gleichermaßen willkommen. “ www.hoteldeshorlogers.com

    Pressekontakt:

    Aurélie Benoit, Chloé Vorpe und Gere Gretz, Medienstelle für l’Hôtel des Horlogers c/o Gretz Communi
    – –
    Zähringerstrasse 16
    3012 Bern

    fon ..: +41 (0)313003070
    email : info@gretzcom.ch


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. TRS Yucatan Hotel gewinnt bei TUI Global Hotel Awards: Bestes Long-Haul Hotel
      Das fünf-Sterne, Adults-only Hotel der Palladium Hotel Group an Mexikos Riviera Maya erhält die Auszeichnung, nachdem die Preisverleihung im März abgesagt wurde....

    2. Palladium Hotel Group eröffnet ein neues Hotel in Südspanien: Palladium Hotel Costa del Sol
      Palladium Hotel Costa del Sol eröffnete am 5. Juli 2019 in Benalmádena bei Málaga. Das vier-Sterne Hotel ist die dritte Neueröffnung der Palladium Hotel Group in diesem Jahr & die...

    3. Das persönliche Hotel im Herzen Berlin: das 3-Sterne-Hotel Ludwig van Beethoven in Friedrichshain-Kreuzberg
      Das 3-Sterne-Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg bietet alles für einen entspannten Aufenthalt. Komfortable Hotelzimmer, beste Lage und Wellness machen den Besuch perfekt....

    4. Hotel BEI SCHUMANN schafft Sprung ins Hotel-Top-Ranking – Die 101 Besten Hotels Deutschlands
      Das 101 Beste Hotel Deutschland Ranking gibt es erst seit fünf Jahren. Und das Hotel BEI SCHUMANN schaffte im aktuell veröffentlichten Jahresranking 2023/2024 erstmals den Sprung in die Top 101....

    5. Koncept Hotel International: Paten statt Pagen – Hotel zeigt das andere Köln
      Das Koncept Hotel International in Köln geht einen ganz neuen Weg, um seinen Gästen die Domstadt zu zeigen....

    6. Palladium Hotel Group launcht „Flug + Hotel“ Pakete in Zusammenarbeit mit lastminute.com
      In Zusammenarbeit mit lastminute.com bietet Palladium Hotel Group auf ihrer europäischen Website nun auch die Option "Flug + Hotel" an. Damit können der Flug und das Hotel gemeinsam gebucht werden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.