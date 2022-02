Hotel Panoramahof: Entspannung pur in Loipersdorf

Über das Wellness-Angebot des Hotel Panoramahof

An kaum einem Ort ist es so leicht, Entspannung zu finden, wie in einer Therme. Der Standort des Hotels Panoramahof hat den Vorteil, dass sich verschiedene Thermen in der nahen Umgebung finden. Das Hotel Panoramahof selbst grenzt auf der Sonnenseite der Therme Loipersdorf an und bietet darüber hinaus durch seinen zentralen Standort einen Ausgangspunkt für diverse Wander- und Radausflüge.

DIE THERMENREGION

In der Thermenregion kommen Thermalbad-Liebhaber auf ihre Kosten. Insgesamt befinden sich acht verschiedene Thermen in der näheren Umgebung des Hotels Panoramahof. Die Therme Loipersdorf ist mit gerade Mal zwei Minuten Autofahrt die nahegelegenste Bademöglichkeit, sieben weitere Thermen wie beispielsweise die Familientherme Stegersbach oder der Thermalpark ST. Gotthard in Ungarn können durch 20- bis 35-minütige Wege erreicht werden. Die Entspannungsbäder sind darauf ausgerichtet, dass für jeden Kunden das Richtige dabei ist. Egal, ob man ausgedehnte Ruhebäder, Dampfbäder oder sogar Therapiemöglichkeiten wie Ayurveda, Shiatsu, Lomi Lomi Nui oder La Stone bevorzugt.

ÜBER DAS HOTEL PANORAMAHOF

Das Vier-Sterne-Hotel Panoramahof ist ein Betrieb, der von der Familie Strobl geführt wird. Es verbindet mediterranen Lifestyle mit ländlicher Tradition und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Luxus und Natur zu einer symbiotischen Einheit schmelzen zu lassen. Aber auch kulinarisch hat das Hotel Panoramahof einiges zu bieten. So setzt man hier zum Beispiel beim Frühstücksbuffet auf frische, regionale und saisonale Produkte, die vorwiegend von Erzeugern aus der Loipersdorfer Thermenregion, wie etwa den Bauernhöfen der Hotelierseltern stammen. Auch auf Allergiker oder Menschen mit Unverträglichkeiten wird Rücksicht genommen – hier ist nur eine vorherige Absprache mit dem Hotelpersonal nötig.

INKLUSIV LEISTUNGEN DES HOTEL PANORAMAHOF

Das Hotel Panoramahof bietet diverse Inklusiv-Leistungen an, von denen Gäste profitieren können. So ist im ganzen Haus beispielsweise Gratis W-LAN vorhanden und die Gäste erhalten eine Badetasche samt Bademantel und Handtücher für ihren Aufenthalt in der Therme. Ein Outdoor-Spielplatz, Spielzimmer und Tischtennisplatten bieten Abwechslung für Kinder, gegen eine Gebühr können E-Bikes bereitgestellt werden. Darüber hinaus profitieren Gäste des Hotel Panoramahof von vergünstigten Mehrtagestarifen für die Therme Loipersdorf und Ermäßigungen in weiteren Thermen der Umgebung. Der Eintritt ins Fitness-Studio der Therme Loipersdorf ist für Hotelgäste kostenfrei.

Des Weiteren stehen die Hotelmitarbeiter ihren Gästen stets mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Ausflugstipps oder Beratung für die Freizeitprogrammgestaltung geht.

DIE ZIMMER DES HOTEL PANORAMAHOF

Das Hotel Panoramahof bietet großzügige, klimatisierte Hotelzimmer mit verschiedenen Vorzügen an. Möglich sind Einzel- sowie Doppelzimmer, aber auch ganze Appartements. So bietet zum Beispiel das 50 Quadratmeter große Wohlfühlapartment neben einem getrennten Schlafzimmer eine Wohnküche mit zusätzlicher Schlafecke und einer fast 100 Quadratmeter großen Privat-Terrasse. Für romantische Pärchen Abende ist dagegen das Romantikzimmer besonders geeignet, das unter anderem ein offenes Bad mit Badewanne anbietet. Im neuen Relax-Studio kommen dagegen diejenigen auf ihre Kosten, die sich buchstäblich ein wenig Ruhe gönnen möchten – das Doppelzimmer ist nämlich extra schall- und lärmgedämpft. Und wem eine Aussicht besonders am Herzen liegt, ist das Panoramazimmer zu empfehlen, dessen Sonnenbalkon einen umfangreichen Blick zur Koralpe bietet. Sämtliche Zimmer sind mit hölzernen Möbeln ausgestattet und zeichnen sich durch Helligkeit und Gemütlichkeit aus.

EIN PROGRAMM FÜR ROMANTIKER

Das Hotel Panoramahof bietet Pärchen die Möglichkeit auf einen richtigen Romantik-Urlaub. Neben dem bereits erwähnten Romantikzimmer, gibt es die Option auf das Angebot „Romantischer Blütenzauber“. Hier erhält das Pärchen die Gelegenheit zu einem romantischen Rosenblütenbad samt liebevoll arrangierten Rosenblüten, ätherischem Ölbad und je einem Glas qualitativ hochwertigem Rotwein in der ausladenden Badewanne. Auf Wunsch wird auch eine Duftlampe mit Aroma Öl im Zimmer bereitgestellt und eine Kuschel-Liege im Schaffelbad reserviert, sodass dem romantischen Urlaub zu zweit nichts im Weg steht.

NAHEGELEGENE AUSFLUGSZIELE

Die Hotelinhaber des Hotel Panoramahof kennen sich in der Umgebung natürlich bestens aus und haben für ihre Gäste daher immer ein paar Ausflugstipps parat. So befinden sich zum Beispiel verschiedene Burgen und Schlösser in der Nähe, die bei schlechtem Wetter besichtigt werden können. Auch die von Frank Gsellmann gebaute Weltmaschine, ein monströses Konstrukt aus bunten Rohren, Zahnrädern, Draht, Gittern, Rädern, Küchenmaschinen, Kruzifixen, Madonnenfiguren, Lustern und Uhren ist den Region-Experten zufolge immer einen Besuch wert. Für die Genussfreudigen bieten darüber hinaus die Vulcano Schinkenmanufaktur und die Zotter Schokolade GmbH eine Kombination aus Wissenswertem und Probier-Möglichkeiten an. Und wer sich für die Welt der Tiere begeistert, erlebt in der Tierwelt Herberstein sicher so manche vergnüglichen Stunden. Darüber hinaus ist das Hotel Panoramahof ein geeigneter Startpunkt für Wander-, Rad- oder Reitausflüge, während Golfer und Minogolfer sich auf den nahegelegenen Plätzen austoben können.

DIE GESCHICHTE DER THERME LOIPERSDORF

Das Hotel Panoramahof befindet sich in unmittelbarer Nähe der Therme Loipersdorf und ist daher untrennbar mit der Geschichte des Entspannungsbads verbunden. 1972 wurde von der Rohöl-Gewinnungs AG in Loipersdorf ein Bohrturm erbaut, mit dem Ziel, nach Öl zu bohren. Öl wurde allerdings nicht gefunden, dafür aber ein 62 Grad heißes und hoch mineralisiertes Wasser in etwa 1.100 Metern Tiefe. Drei Jahre später gründete daher die Steiermärkische Landesregierung mit elf umliegenden Gemeinden der Region eine Gesellschaft zur Entwicklung des Heilbades Loipersdorf. Aufgrund der damals recht naturbelassenen Gegend, die wenig Tourismusmöglichkeiten bot, wurde das Projekt erstmals totgesagt, doch davon ließen sich die Initiatoren nicht abhalten. 1978 erfolgte allen Kritikern zum Trotz der Baubeginn des Bades, das in der darauffolgenden Saison bereits erweitert wurde. Im September 1983 folgte schließlich ein Schock als große Teile der Therme durch einen Großbrand vernichtet wurden. Glücklicherweise konnte die Anlage zwei Jahre später wieder neu eröffnet werden und erfreut sich seitdem bei den Besuchern großer Beliebtheit.

DIE PHILOSOPHIE DER THERME

Die an das Hotel Panoramahof angrenzende Therme Loipersdorf hat vor allem die Wiederherstellung und Vorbeugung von Erkrankungen zum Ziel und möchte darüber hinaus eine positive Lebenseinstellung und Freude am Leben vermitteln. Das Thermenkonzept, das eine Kombination aus Bewegung, Entspannung, Ernährung, Umwelt und Bewusstsein bietet, wurde erstmals vom weltweiten Erfolgstrainer Professor Baldur Preiml entwickelt.

