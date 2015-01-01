Hoymiles HiBattery 4020 X und 4020 AC jetzt bei Solarscouts erhältlich

Ein Heimspeicher, der alle 3 Stunden neu rechnet. Die Hoymiles HiBattery 4020 X startet bei 4 kWh und wächst mit dem Bedarf. Jetzt bei Solarscouts.

Solarscouts führt ab sofort die neue Hoymiles HiBattery 4020 X-Serie im Sortiment. Der Kölner Online-Händler für Balkonkraftwerke und Heimspeicher bietet damit vier Kapazitätsstufen von 4,02 kWh bis 16,08 kWh, modular erweiterbar ohne Neuinstallation.

Die HiBattery 4020 X verbindet Wechselrichter und Speicher in einer Einheit und lässt sich direkt an bestehende PV-Module anschließen. Mit vier integrierten MPPT-Eingängen lassen sich bis zu vier PV-Strings unabhängig voneinander regeln.Wer mit 4,02 kWh startet und später mehr Kapazität braucht, schließt einfach ein HiBattery 4020 S Erweiterungsmodul an. In drei Schritten sind bis zu 16,08 kWh erreichbar, ohne Wechselrichtertausch, ohne Installateur.

Neben der neuen X-Serie bleibt die HiBattery AC (1,92 kWh) im Programm. Sie ist für Haushalte gedacht, die einen bestehenden Balkonkraftwerk-Anschluss nachrüsten wollen, ohne das gesamte System zu tauschen.

KI-Energiemanagement statt fester Tagesplanung

Das KI-Energiemanagementsystem der 4020 X läuft auf einem Modell mit über 30 Millionen Parametern. Alle drei Stunden berechnet es die Lade- und Entladestrategie neu. Eingaben sind aktuelle Strompreise, lokale Wettervorhersagen und das Verbrauchsmuster des Haushalts. Herkömmliche Heimspeicher arbeiten mit festen Tagesplänen und reagieren nicht auf Preisänderungen im Netz.

„Ich berate seit 30 Jahren PV-Anlagen-Besitzer und höre immer noch oft, dass Heimspeicher etwas für die sei, die sowieso schon alles haben“, sagt Thomas Schneider, VDE-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen bei Solarscouts. „Mit der 4020 X stimmt das nicht mehr. Man fängt mit 4 kWh an, zahlt nur was man braucht, und erweitert einfach, wenn der Bedarf steigt. Ohne Installateur, ohne neuen Wechselrichter. Das ist für unsere Kunden ein echter Unterschied.“

„Heimspeicher muss zuerst grundlegend sicher sein, bevor er wirklich zugänglich werden kann“, sagt Dr. Yang Bo, CEO von Hoymiles. „HiBattery ist so konzipiert, dass es in jedem Szenario zuverlässig funktioniert.“

Technische Auslegung

Die 4020 X-Serie arbeitet mit Automotive-Grade-LiFePO4-Zellen. Ein 48-Layer-BMS überwacht Zellbalance und Ladezyklen kontinuierlich. Das Gehäuse trägt IP66-Zertifizierung und ist für Temperaturen von minus 20 bis plus 55 Grad Celsius ausgelegt. Ein Aerosol-Feuerlöschsystem ist ab Werk integriert.

Die 4020 X mit 4,02 kWh ist ab sofort bestellbar, Lieferzeit 4 bis 5 Wochen. Die größeren Stufen (8,04 bis 16,08 kWh) und das Erweiterungsmodul 4020 S sind mit 8 bis 9 Wochen lieferbar. Das vollständige Sortiment ist unter solarscouts.de/Hoymiles-Batteriespeicher abrufbar.

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DWH Solutions GmbH

Herr Pascal Harting

Emil-Hoffmann-Straße 53

50996 Köln

Deutschland

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email : kontakt@solarscouts.de

Solarscouts ist ein deutscher Online-Händler für Balkonkraftwerke, Heimspeicher und Solarprodukte. Das Unternehmen berät Privatpersonen, Mieter und Unternehmen beim Einstieg in die eigene Stromerzeugung und wird auf ProvenExpert mit 4,82 von 5 Sternen aus über 3.800 Bewertungen bewertet.

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