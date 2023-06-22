-
H&P Touristik schafft Haustiergebühren in Dagebüll ab – Urlaub mit „Hund, Katze & Co“. jetzt ohne Zusatzkosten
Urlaub in Deutschland ist im Jahr 2026 stark nachgefragt und in Deutschland besitzen fast die Hälfte aller Haushalte mindestens ein Haustier (ca. 10,5 Millionen Hunde und ca. 15,9 Millionen Katzen).
Gute Nachrichten für alle Haustier-Familien: H&P Touristik verzichtet ab sofort pünktlich zum Start
der Sommersaison am Standort Dagebüll vollständig auf zusätzliche Gebühren für Haustiere.
Ob Hund, Katze oder ein anderes mitreisendes Haustier – Gäste zahlen künftig keinen Aufpreis mehr
in Dagebüll für ihren tierischen Begleiter.
Mit dieser Entscheidung ist H&P Touristik nach eigenen Angaben der einzige Ferienhausanbieter in
Dagebüll, der auf eine Haustiergebühr verzichtet. Das Unternehmen unterstreicht damit seine
konsequent haustierfreundliche Ausrichtung und möchte Urlaub mit dem vierbeinigen Familienmitglied
noch attraktiver gestalten.
„Für viele Menschen gehört der Hund oder das Haustier selbstverständlich zur Familie. Urlaub
bedeutet gemeinsame Zeit – deshalb möchten wir unseren Gästen den Aufenthalt so unkompliziert
und transparent wie möglich machen“, erklärt H&P-Geschäftsführer Kai Henrichs.
Dagebüll – ideal für den Urlaub mit Hund.
Der nordfriesische Küstenort Dagebüll bietet hervorragende Voraussetzungen für entspannte Ferien
mit Hund. Kilometerlange Deiche, die einzigartige Wattenmeer Landschaft sowie zahlreiche Spazierund
Wanderwege laden zu ausgedehnten Touren in der Natur ein. Die frische Nordseeluft, weite
Landschaften und das besondere Küstenflair machen Dagebüll zu einem beliebten Reiseziel für
Mensch und Tier.
Ob entspannte Spaziergänge entlang der Deiche, gemeinsame Entdeckungstouren im Vorland oder erholsame Stunden in einem komfortablen Ferienhaus – Dagebüll verbindet Naturerlebnis, Erholung und Bewegungsfreiheit auf ideale Weise.
Jetzt noch die Sommer- oder Herbstferien sichern!
Mit dem Wegfall der Haustiergebühren bietet H&P Touristik einen zusätzlichen Mehrwert für alle Tierhalter, die ihren Urlaub an der Nordsee planen.
Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten stehen auf der Website von H&P Touristik
unter www.hptouristik.de zur Verfügung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
H&P Touristik GmbH
Kai-Uwe Finger
Borsigalle 8-10
53125 Bonn
Deutschland
fon ..: 0228/91900-0
web ..: https://www.hptouristik.de
email : vermietung@hptouristik.de
H&P Touristik ist seit 1992 auf die Vermittlung hochwertiger Ferienwohnungen, Ferienhäuser und
Ferienparks in Deutschland spezialisiert. Mit einem breiten Portfolio und persönlichem Service vor
Ort legt das Unternehmen großen Wert auf hohe Qualität, Komfort und Gästezufriedenheit.
Pressekontakt:
H&P Touristik GmbH
Herr Kai-Uwe Finger
Borsigallee 8-10 Borsigalle
Bonn 53125
fon ..: 0228 / 91900 31
email : k.finger@hptouristik.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
BAFA-Förderung 2026: Letzte Chance für geförderte KI-Beratung im Mittelstand Hotel-CRM Smart Host sichert sich Wachstumsfinanzierung für Ausbau im DACH-Markt und Europa
H&P Touristik schafft Haustiergebühren in Dagebüll ab – Urlaub mit „Hund, Katze & Co“. jetzt ohne Zusatzkosten
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Hotel-CRM Smart Host sichert sich Wachstumsfinanzierung für Ausbau im DACH-Markt und Europa
- H&P Touristik schafft Haustiergebühren in Dagebüll ab – Urlaub mit „Hund, Katze & Co“. jetzt ohne Zusatzkosten
- BAFA-Förderung 2026: Letzte Chance für geförderte KI-Beratung im Mittelstand
- Norsemont stellt Update hinsichtlich Bohrungen bei Choquelimpie bereit
- Wie geht’s Gold zur Jahresmitte
- „Zu teuer“ ist nicht das Problem. Mangelnde Bedarfsanalyse kostet technische Vertriebsteams Millionen
- GoodData.AI im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2026 für Analytics- und BI- Plattformen ausgezeichnet
- Traction Uranium meldet Abschluss der radiometrischen Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora
- ZenaTech präsentiert Wachstum im DaaS-Bereich und ZenaDrone-Verteidigungslösungen bei einer Reihe von Investment- und Verteidigungsveranstaltungen in den USA und weltweit
- Lake Victoria Gold: Neues EPCM-Team treibt Bauvorbereitung für Imwelo-Projekt voran
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.