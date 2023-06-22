  • H&P Touristik schafft Haustiergebühren in Dagebüll ab – Urlaub mit „Hund, Katze & Co“. jetzt ohne Zusatzkosten

    Urlaub in Deutschland ist im Jahr 2026 stark nachgefragt und in Deutschland besitzen fast die Hälfte aller Haushalte mindestens ein Haustier (ca. 10,5 Millionen Hunde und ca. 15,9 Millionen Katzen).

    BildGute Nachrichten für alle Haustier-Familien: H&P Touristik verzichtet ab sofort pünktlich zum Start
    der Sommersaison am Standort Dagebüll vollständig auf zusätzliche Gebühren für Haustiere.
    Ob Hund, Katze oder ein anderes mitreisendes Haustier – Gäste zahlen künftig keinen Aufpreis mehr
    in Dagebüll für ihren tierischen Begleiter.

    Mit dieser Entscheidung ist H&P Touristik nach eigenen Angaben der einzige Ferienhausanbieter in
    Dagebüll, der auf eine Haustiergebühr verzichtet. Das Unternehmen unterstreicht damit seine
    konsequent haustierfreundliche Ausrichtung und möchte Urlaub mit dem vierbeinigen Familienmitglied
    noch attraktiver gestalten.

    „Für viele Menschen gehört der Hund oder das Haustier selbstverständlich zur Familie. Urlaub
    bedeutet gemeinsame Zeit – deshalb möchten wir unseren Gästen den Aufenthalt so unkompliziert
    und transparent wie möglich machen“, erklärt H&P-Geschäftsführer Kai Henrichs.
    Dagebüll – ideal für den Urlaub mit Hund.

    Der nordfriesische Küstenort Dagebüll bietet hervorragende Voraussetzungen für entspannte Ferien
    mit Hund. Kilometerlange Deiche, die einzigartige Wattenmeer Landschaft sowie zahlreiche Spazierund
    Wanderwege laden zu ausgedehnten Touren in der Natur ein. Die frische Nordseeluft, weite
    Landschaften und das besondere Küstenflair machen Dagebüll zu einem beliebten Reiseziel für
    Mensch und Tier.

    Ob entspannte Spaziergänge entlang der Deiche, gemeinsame Entdeckungstouren im Vorland oder erholsame Stunden in einem komfortablen Ferienhaus – Dagebüll verbindet Naturerlebnis, Erholung und Bewegungsfreiheit auf ideale Weise.

    Jetzt noch die Sommer- oder Herbstferien sichern!

    Mit dem Wegfall der Haustiergebühren bietet H&P Touristik einen zusätzlichen Mehrwert für alle Tierhalter, die ihren Urlaub an der Nordsee planen.

    Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten stehen auf der Website von H&P Touristik
    unter www.hptouristik.de zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    H&P Touristik GmbH
    Kai-Uwe Finger
    Borsigalle 8-10
    53125 Bonn
    Deutschland

    fon ..: 0228/91900-0
    web ..: https://www.hptouristik.de
    email : vermietung@hptouristik.de

    H&P Touristik ist seit 1992 auf die Vermittlung hochwertiger Ferienwohnungen, Ferienhäuser und
    Ferienparks in Deutschland spezialisiert. Mit einem breiten Portfolio und persönlichem Service vor
    Ort legt das Unternehmen großen Wert auf hohe Qualität, Komfort und Gästezufriedenheit.

    Pressekontakt:

    H&P Touristik GmbH
    Herr Kai-Uwe Finger
    Borsigallee 8-10 Borsigalle
    Bonn 53125

    fon ..: 0228 / 91900 31
    email : k.finger@hptouristik.de


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