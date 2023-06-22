H&P Touristik schafft Haustiergebühren in Dagebüll ab – Urlaub mit „Hund, Katze & Co“. jetzt ohne Zusatzkosten

Urlaub in Deutschland ist im Jahr 2026 stark nachgefragt und in Deutschland besitzen fast die Hälfte aller Haushalte mindestens ein Haustier (ca. 10,5 Millionen Hunde und ca. 15,9 Millionen Katzen).

Gute Nachrichten für alle Haustier-Familien: H&P Touristik verzichtet ab sofort pünktlich zum Start

der Sommersaison am Standort Dagebüll vollständig auf zusätzliche Gebühren für Haustiere.

Ob Hund, Katze oder ein anderes mitreisendes Haustier – Gäste zahlen künftig keinen Aufpreis mehr

in Dagebüll für ihren tierischen Begleiter.

Mit dieser Entscheidung ist H&P Touristik nach eigenen Angaben der einzige Ferienhausanbieter in

Dagebüll, der auf eine Haustiergebühr verzichtet. Das Unternehmen unterstreicht damit seine

konsequent haustierfreundliche Ausrichtung und möchte Urlaub mit dem vierbeinigen Familienmitglied

noch attraktiver gestalten.

„Für viele Menschen gehört der Hund oder das Haustier selbstverständlich zur Familie. Urlaub

bedeutet gemeinsame Zeit – deshalb möchten wir unseren Gästen den Aufenthalt so unkompliziert

und transparent wie möglich machen“, erklärt H&P-Geschäftsführer Kai Henrichs.

Dagebüll – ideal für den Urlaub mit Hund.

Der nordfriesische Küstenort Dagebüll bietet hervorragende Voraussetzungen für entspannte Ferien

mit Hund. Kilometerlange Deiche, die einzigartige Wattenmeer Landschaft sowie zahlreiche Spazierund

Wanderwege laden zu ausgedehnten Touren in der Natur ein. Die frische Nordseeluft, weite

Landschaften und das besondere Küstenflair machen Dagebüll zu einem beliebten Reiseziel für

Mensch und Tier.

Ob entspannte Spaziergänge entlang der Deiche, gemeinsame Entdeckungstouren im Vorland oder erholsame Stunden in einem komfortablen Ferienhaus – Dagebüll verbindet Naturerlebnis, Erholung und Bewegungsfreiheit auf ideale Weise.

Jetzt noch die Sommer- oder Herbstferien sichern!

Mit dem Wegfall der Haustiergebühren bietet H&P Touristik einen zusätzlichen Mehrwert für alle Tierhalter, die ihren Urlaub an der Nordsee planen.

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten stehen auf der Website von H&P Touristik

unter www.hptouristik.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

H&P Touristik GmbH

Kai-Uwe Finger

Borsigalle 8-10

53125 Bonn

Deutschland

fon ..: 0228/91900-0

web ..: https://www.hptouristik.de

email : vermietung@hptouristik.de

H&P Touristik ist seit 1992 auf die Vermittlung hochwertiger Ferienwohnungen, Ferienhäuser und

Ferienparks in Deutschland spezialisiert. Mit einem breiten Portfolio und persönlichem Service vor

Ort legt das Unternehmen großen Wert auf hohe Qualität, Komfort und Gästezufriedenheit.

Pressekontakt:

H&P Touristik GmbH

Herr Kai-Uwe Finger

Borsigallee 8-10 Borsigalle

Bonn 53125

fon ..: 0228 / 91900 31

email : k.finger@hptouristik.de

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