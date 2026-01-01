  • BAFA-Förderung 2026: Letzte Chance für geförderte KI-Beratung im Mittelstand

    Bis zu 3.500 EUR bzw. 5.600 EUR Zuschuss für KI- und Prozessberatung “ die BAFA-Richtlinie läuft Ende 2026 aus. Warum kleine und mittlere Unternehmen jetzt handeln sollten.

    BildFür kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland schließt sich 2026 ein Zeitfenster: Die BAFA-Förderrichtlinie „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ läuft zum 31. Dezember 2026 aus. Ob und wie das Programm danach fortgeführt wird, ist derzeit nicht bestätigt. Unternehmen, die eine geförderte Beratung nutzen möchten, sollten deshalb rechtzeitig handeln.
    Konkret sind 2026 noch bis zu 3.500 EUR Zuschuss in stärker entwickelten Regionen wie Nordrhein-Westfalen und bis zu 5.600 EUR in höher geförderten Regionen und den neuen Bundesländern möglich – bei zwei förderfähigen Beratungen pro Jahr. Wichtig: Der Antrag muss vor Beratungsbeginn bei der zuständigen Leitstelle gestellt und bewilligt sein. Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.
    Besonders gefragt ist aktuell die strategische Begleitung bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz. „Die meisten Mittelständler wissen inzwischen, dass KI ein Hebel ist – aber nicht, wo sie im eigenen Betrieb konkret ansetzen sollen“, sagt Jörg Schröder, BAFA-zertifizierter KI- und Prozessberater aus Moers. „Genau da setzt eine geförderte Beratung an: Wir finden gemeinsam die Stellen, an denen ein Unternehmen Stunden und Euro verliert – und lösen die Ursache.“
    Jörg Schröder bringt 30 Jahre Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen mit. Aus mehr als 100 BOOSTER-Analysen ergibt sich ein durchschnittliches Einsparpotenzial von rund 215.000 Euro pro Jahr. Weitere Informationen sowie einen BAFA-Ratgeber gibt es unter https://joergschroeder.eu

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Jörg Schröder Coaching
    Herr Joerg Schröder
    Hochemmericher Str. 147
    47441 Moers
    Deutschland

    fon ..: 017640778799
    web ..: https://joergschroeder.eu
    email : js@joergschroeder.eu

    Jörg Schröder ist BAFA-zertifizierter KI- und Prozessberater für den Mittelstand mit Sitz in Moers. Statt Tool-Verkauf setzt er auf 1:1-Begleitung und 30 Jahre eigene Erfahrung in der Unternehmensführung. Schwerpunkte: KI-Implementierung, Prozessoptimierung, BAFA-Förderberatung und Mitarbeiter-Aktivierung.
    Kontakt: Jörg Schröder, Hochemmericher Str. 147, 47441 Moers · 0176 40778799 · team@joergschroeder.eu · https://joergschroeder.eu

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