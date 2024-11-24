  • 2026: Deutschlands letzte Chance oder droht ein endgültiger Wirtschaftscrash?

    Deutschlands Problem ist kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Jedes Jahr der Verzögerung kostet dauerhaft Wohlstand, messbar in Milliarden Euro und Prozentpunkten Wachstum.

    BildDeutschlands letzte Chance oder bleibende Stagnation oder schlimmer?

    Kernthese: Deutschlands Problem ist kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Jedes Jahr der Verzögerung kostet dauerhaft Wohlstand, messbar in Milliarden Euro und Prozentpunkten Wachstum.

    Executive Summary

    Deutschlands Wirtschaft stagniert 2025: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal nicht (0,0%, Destatis ). Die Investitionstätigkeit liegt weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau (KfW ), während Industriestrompreise im Jahr 2025, modellbasiert und ohne Vergünstigungen, bei rund 18 Cent/kWh liegen (SMARD ). Die ifo-Konjunkturprognose Herbst 2025 erwartet lediglich 0,2% Wachstum 2025 und 1,3% im Jahr 2026, selbst unter der Annahme fiskalischer Impulse. Eine fokussierte Reformagenda aus Deregulierung, Kostenentlastung und Investitionsbeschleunigung kann, je nach Umsetzungstiefe, zusätzlich 1 bis 2 Prozentpunkte Wachstumspotenzial erschließen. Zentrale Gegenargumente zu Fiskalrisiken, EU-Recht und sozialen Effekten lassen sich datenbasiert einordnen. Execution ist der Schlüssel.

    2025: Stagnation als strukturelles Warnsignal

    2025 ist kein normales Konjunkturjahr. Während andere Volkswirtschaften expandieren, die USA wachsen annualisiert um 2,5-3%, Polen um etwa 3%, verharrt Deutschland nahe Nullwachstum. Diese Divergenz ist kein kurzfristiger Ausreißer, sondern Ausdruck struktureller Bremsen: schwache Investitionen, hohe Standortkosten und langsame Entscheidungsprozesse. Der wirtschaftliche Stillstand ist hausgemacht – und prinzipiell reversibel.

    Analytische Ursachenanalyse: Regulatorik und Kosten als Kernbremsen

    Drei zentrale Faktoren erklären die anhaltende Stagnation:

    Investitionsschwäche
    Preisbereinigt liegen private Investitionen – insbesondere bei Unternehmen und im Wohnungsbau – deutlich unter dem Niveau von 2019. Die KfW identifiziert Unsicherheit, gestiegene Kosten und verzögerte Genehmigungen als Hauptursachen. Investitionen fehlen nicht am Kapital, sondern an Planungssicherheit.

    Energiepreisbelastung
    Industriestrompreise von rund 18 Cent/kWh (SMARD-Modell 2025, ohne Vergünstigungen) belasten energieintensive Branchen. Die EEG-Umlage ist abgeschafft, doch Netzentgelte, Steuern und Systemkosten halten das Niveau hoch und dämpfen Lieferketten.

    Regulatorische Verzögerungen
    Genehmigungsverfahren dauern bei Bau-, Infrastruktur- und Industrieprojekten oft mehrere Jahre – ein Investitionshemmnis im EU-Vergleich. Effizienzunterschiede zeigen: Beschleunigung ist möglich, ohne Standards zu opfern.

    _“Nach der Stagnation im ersten Halbjahr 2025 erwarten wir nur moderate Erholung, ausschließlich bei entschlossener Finanz- und Strukturpolitik. Stillstand droht weitere Lähmung.“_
    _Ingo Wendelken, Landesvorsitzender WerteUnion Bremen_

    Prognostische Risiken: Evidenzbasierte Pfade für 2026

    ifo- und Bundesbank-Prognosen skizzieren drei Pfade:

    Prognosepfad: 1,3% Wachstum 2026, Arbeitslosenquote 5,5-6%.

    Abwärtspfad: Unter 1% bei Handelskonflikten und Zurückhaltung.

    Reformpfad: Bis 2% durch Deregulierung – vergleichbar mit Agenda-2010-Effekten.

    Maastricht-Schuldenstand: 65% (2025), 69% (2026) – handhabbar bei Wachstum [BMF-Haushaltsplan 2026].

    Aus dieser Analyse folgt konkret: Priorisierte, machbare Maßnahmen, die Umsetzungsschwächen adressieren.

    Gegenargumente entkräftet: Fakten statt Furcht

    Fiskalrisiken: Wachstum steigert Mehreinnahmen (Steuerquote ~40% BIP); ifo-Defizit 3% (2026) stabilisierbar.

    EU-Recht: Genehmigungen national regelbar; Entlastungen notifizierbar (Art. 107 Abs. 3 AEUV).

    Soziale Effekte: Jobs senken Quote auf 5,4% (ifo 2027); Übergangsfonds flankieren.

    Realistische Agenda 2026: EU-konform, phasenweise, messbar

    MaßnahmeErwarteter EffektUmsetzungsrahmenQuelleGenehmigungen pilotweise auf 6-12 Monate verkürzenInvestitionsimpulse (zweistellig Mrd.)Länder-Piloten, 6-12 MonateKfWStromkosten senken (Netzentgelte, Steuer)Entlastung energieintensiver Industrie6 MonateSMARD/ifoKörperschaftsteuer 20-25%, Abzug ausweitenHöhere Renditen3-6 MonateifoBlaue Karte beschleunigen+100-200 Tsd. Fachkräfte6 MonateBMWK50-100 Mrd. EUR PPP-InfrastrukturEffizienzgewinne12-24 MonateifoEU-Handelsagenda USA/UK vorantreibenExportimpulseEU-Ebene, 12+ MonateGTAI
    Gesamtwirkung: 1-2 Prozentpunkte Wachstumspotenzial = realistisch bei Execution. Monitoring: ifo/DIW-Kommission.

    Schluss

    Deutschland hat 2026 die Werkzeuge zur Wende. Datenbasierte Reformen überwinden Stagnation – Stillstand bleibt die teuerste Option. Politik und Wirtschaft: Fordern Sie Execution!

    Wie Ingo Wendelken warnt: _“Entschlossene Politik ist keine Option, sondern Notwendigkeit“._

    3 zentrale Quellen:

    Destatis: BIP Q3 2025destatis

    ifo-Konjunkturprognose Herbst 2025ifo

    BMF: Haushaltsplan 2026 (Schuldenprojektion)

