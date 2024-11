Letzte Chance bis zum 24. November: „The Weight of Things“ von Damien Hirst im MUCA

Noch bis Sonntag, 24. November 2024, zeigt das MUCA in München die beeindruckende Kunstausstellung „The Weight of Things“ von Damien Hirst.

Das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) in München lädt ein, noch bis zum 24. November 2024 die Ausstellung mit dem Titel „The Weight of Things“ von Damien Hirst zu besuchen. Die Ausstellung zeigt über 40 Werke aus 40 Jahren der Karriere des Künstlers. Mit Installationen, Skulpturen und Gemälde, von denen einige noch nie zuvor zu sehen waren, umfasst die Ausstellung einige von Hirsts ikonischsten Serien, darunter Natural History (Formaldehyd-Skulpturen), Spin Paintings, Medicine Cabinets, Treasures from the Wreck of the Unbelievable, Cherry Blossoms sowie Spot- und Butterfly-Paintings.

Die Ausstellung zeigt die Entstehung von Hirsts berühmtesten Themen. Im Laufe seiner gesamten Karriere reflektierte Hirst über die komplexen Beziehungen zwischen Schönheit, Religion, Wissenschaft, Leben und Tod. Hirst wurde erstmals 1988 in London der Öffentlichkeit bekannt, als er während seines zweiten Studienjahres am Goldsmiths College die Gruppenausstellung „Freeze“ konzipierte und kuratierte, die eine neue Welle britischer Künstler auslöste, welche die zeitgenössische Kunst neu erfanden.

Das größte Hirst Spot Painting der Welt ist an der Museumswand im Außenbereich zu sehen. Vor dem MUCA ist zudem die Skulptur Legend (2011) ausgestellt.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter https://www.muca.eu/exhibition/damien-hirst-the-weight-of-things/.

Das im Dezember 2016 gegründete MUCA ist Deutschlands erstes Museum für Urban Art. Das MUCA als Begegnungsstätte für Urban und Contemporary Art besticht durch eine hochkarätige Ausstellungsprogrammatik. Auf mehreren Kunsterlebnisebenen werden im MUCA nicht nur die Werke renommierter, international gefeierter Künstler und Künstlerinnen gezeigt, uns ist es ebenfalls ein Anliegen experimentellen Formaten und interessanten Positionen eine Plattform zu bieten.

Das MUCA versteht sich nicht nur darin, Urban Art in den zeitgenössischen Kunstdiskurs einzufügen und eine junge Kunstform zu musealisieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kunstvermittlung. Die Ausstellungen werden durch ein umfangreiches Programm mit Künstler- und Expertengesprächen, Lesungen und Führungen begleitet.

Darüber hinaus bietet die ständige Sammlung des MUCA über ein Vierteljahrhundert an Einblicken in die wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst des 21. Jahrhunderts. Heute zählen zur MUCA Sammlung bedeutende Werke von Künstler und Künstlerinnen aus den Bereichen der Urban und Contemporary Art. Sie umfasst über 1.200 Objekte und Werke.

