Welche verschiedenen Implantat-Arten gibt es und wo kommen sie zum Einsatz?

Zahn-Implantate werden in den meisten Fällen als der beste Zahnersatz angesehen. Allerdings gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Implantat- Arten und Typen. Wo sind die Unterschiede?

Saarlouis, 22.11.2024 – Im Bereich der Implantologie gab es in den letzten Jahren große Entwicklungen

Moderne Zahnimplantate haben sich als eine zuverlässige und ästhetisch ansprechende Lösung bei Patienten mit Zahnverlust etabliert. Mit verschiedenen Implantat Arten und Implantat Typen stehen den Patienten heutzutage vielfältige Optionen zur Verfügung, die individuell auf die Bedürfnisse und auch auf die anatomischen Gegebenheiten angepasst werden können. Die Implantologie bietet den Patienten eine breite Palette von Möglichkeiten an, die von bewährten Titanimplantaten bis hin zu metallfreien Keramiklösungen reicht. Dieser Überblick über die verschiedenen Arten von Zahnimplantaten, erleichtert eine fundierte Entscheidung über die Zahngesundheit.

Die Implantologie bietet Patienten eine Auswahl an verschiedenen Implantat Arten an

Die moderne Implantologie bietet den Patienten heutzutage unter anderem einteilige und zweiteilige Implantate sowie Keramikimplantate an. Die ein- und zweiteiligen Implantate bestehen in vielen Fällen aus Titan. Das verwendete Metall verursacht durch die hohe Biokompatibilität beim Einwachsen in den Kieferknochen nur sehr selten eine Abstoßungsreaktion. Bei einem zweiteiligen System sind Implantat und Abutment getrennt.

Keramikimplantate zählen ebenfalls zu den häufig verwendeten Implantat Arten und bestehen aus Zirkoniumoxid. Sie sind eine metallfreie Alternative und besonders gut für Patienten geeignet, die gegen Metalle allergische Reaktionen zeigen. Jede Art von Implantat hat für den Patienten spezifische Vor- und Nachteile. Sie werden von den Zahnärzten in der Abhängigkeit der individuellen Bedürfnisse und der klinischen Situation gewählt.

In der modernen Implantologie kommen verschiedene Implantat Typen zum Einsatz

Für die Patienten bieten die Zahnärzte eine große Auswahl an Implantat Typen an. Das am häufigsten verwendete Implantat ist das endostale Implantat. Die Implantate gibt es in Form von Schrauben, Zylindern und Blättern, die direkt in den Kieferknochen eingesetzt werden. Weitere Implantat Typen sind subperiostale Implantate. Die Implantate werden auf dem Kieferknochen aufgesetzt, befinden sich jedoch unter dem Zahnfleisch. Diese Implantate sind für Patienten geeignet, die Kieferknochen mit weniger Volumen haben und daher keine Schrauben, Blätter oder Zylinder aufnehmen können. Sogenannte zygomatische Implantate sind besonders lang und werden im Wangenknochen, der Zygoma, verankert. Immer öfter kommen bei Patienten auch Mini-Implantate und Sofortimplantate zum Einsatz die mit herausnehmbarer Prothetik kombiniert werden können.

Facharztpraxen der Implantologie sorgen für ästhetische, funktionelle und dauerhafte Lösungen

Damit bei einem Patienten das optimale Ergebnis erzielt wird ist es wichtig, die verschiedenen Implantat Arten und Implantat Typen in einer Facharztpraxis einsetzen zu lassen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass die Implantologen und Oralchirurgen umfassende Kenntnisse in der Anatomie, Chirurgie und Prothetik haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Implantate korrekt positioniert sind und stabil im Kiefer sitzen.

Erfahrene Fachärzte, wie in der Zahnarztpraxis Dr. Jankowski, verfügen über die notwendige Ausbildung und Expertise, um diese Art von Eingriffen präzise durchzuführen. Darüber hinaus können die Fachärzte individuelle Risiken einschätzen und mögliche Schwierigkeiten minimieren. Das Aufsuchen eines Spezialisten der Implantologie ist eine gute Investition und erhöht die Erfolgschancen für eine ästhetische, funktionelle und dauerhafte Lösung. https://www.zahnaerztesaarland.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

Deutschland

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

Ein Team aus mehreren Ärzten mit langjähriger Erfahrung, die sich auf Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin und Implantologie spezialisiert haben, steht Ihnen mit Rat und Tat aktiv zur Seite und bietet Ihnen durch ständige Weiterbildung, neueste Techniken und kompetente Betreuung die bestmöglichen Behandlungen.

Qualität und Vertrauen haben unser Erfolgskonzept über die Jahre geprägt und im Zusammenspiel mit unserer angenehmen Praxisatmosphäre gewährleisten wir Ihnen einen auf Sie individuell abgestimmten Besuch in unserer Praxis.



Pressekontakt:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diese Aktie profitiert von America First-Agenda von Donald Trump. Neuer 429% Kupfer und Antimon Aktientip Strategischer Mega-Deal entfesselt neue Markt-Dynamik und katapultiert Synergie-Potenziale auf Rekordniveau!