Bestimmte Länder können gegen ein anderes Land ein sogenanntes Embargo aussprechen. Das Embargo wird dann als Bestrafung ausgesprochen.

Weil das betreffende Land zum Beispiel gegen Völkerrechte verstoßen hat. In diesem Fall spricht man von einem Embargo.

Hinsichtlich des Umfangs der Beschränkungen kann zwischen Totalembargos und Teilembargos unterschieden werden.

Totalembargos: Ein Totalembargo betrifft den gesamten Handel, dieser wird grundsätzlich verboten. Ein Beispiel für ein Totalembargo ist das umfassende Handelsembargo gegen den Irak, dass 2003 aufgehoben und durch ein Teilembargo ersetzt wurde.

Teilembargos: Teilembargos können eine unterschiedliche Tragweite haben, ein Teilembargo betrifft nur bestimmte Bereiche der Wirtschaft. Ein Beispiel für ein Teilembargo ist das von Deutschland gegen die Elfenbeinküste verhängt Embargo, dass Diamanten betrifft.

gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in der Ukraine (Verordnung (EU) Nr. 208/2014)

angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (Verordnung (EU) Nr. 269/2014)

als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion (Verordnung (EU) Nr. 692/2014)

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (Verordnung (EU) Nr. 833/2014)

als Reaktion auf die Anerkennung der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk und die Entsendung russischer Streitkräfte in diese Gebiete (Verordnung (EU) 2022/263), in Kraft getreten sind bzw. demnächst in Kraft treten werden.

– Was sind Finanzsanktionen und Embargos?

– Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs

– Länder- und Personenbezogene Embargos

– Embargos gegen bestimmte Länder und Embargos gegen einzelne Personen, Einrichtungen oder Organisationen

– Unterscheidung von drei Embargoarten: Totalembargos, Teilembargos und Waffenembargos

– Richtiger Umgang mit Sanktionslistentreffern

– Meldepflichten bei Sanktionen und Embargos

– Eingefrorene Gelder sind innerhalb einer Woche an das SZ FiSankt zu melden

– Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

– Verbote und Genehmigungsvorbehalte sicher beachten

– Ausfuhrkontrollrecht schafft Rahmen zu internationalen Verpflichtungen

– Einschränkungen bei Finanzsanktionen und Embargos

– Verbote oder Genehmigungsvorbehalte bei der Gewährung von Krediten, Garantien, Akkreditiven und Bürgschaften

– Einhalten von Finanzsanktionen und Embargos erfordert geeignete Kontrollen und Prozesse

– Geschäftsorganisation, Internes Kontrollsystem (IKS) und Interne Revision

– Sind Eskalationsstufen und Kommunikationswege beschrieben?

– Wenn besondere Risiken bestehen, ist jährlich zu prüfen.

– Straf- und Bußgeldvorschriften des AWG und AWV bei Nichtbeachtung von Sanktionen und Embargos

