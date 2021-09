Welche Aufgaben hat die Compliance Funktion?

Die Identifizierung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, erfolgt unter Berücksichtigung von Risikogesichtspunkten in regelmäßigen Abständen durch die Compliance.

Grundsätzlich ist die Compliance-Funktion unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt und berichtspflichtig. Sie kann auch an andere Kontrolleinheiten angebunden werden, sofern eine direkte Berichtslinie zur Geschäftsleitung existiert.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Compliance-Funktion auch auf andere Funktionen und Stellen zurückgreifen.

Die Compliance-Funktion ist abhängig von der Größe des Instituts sowie der Art, dem Umfang, der Komplexität und dem Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten in einem von den Bereichen Markt und Handel unabhängigen Bereich anzusiedeln.

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte,

Zentrale Stelle, Justiziare, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance

Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems – neue Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25 KWG

Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, Zentrale-Stelle und Interner Revision

Mindestanforderungen an ein Gesamt-IKS mit Compliance, Corporate Governance, Datenschutz, Interne-Revision sowie Zentrale Stelle

+ Organisations-Handbuch Compliance und Corporate Governance (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: 40 Seiten)

+ S+P Check: Datenschutz für Praktiker gem. EU-DSGVO

+ Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

+ Muster-Bericht für das Reporting von Garanten und Beauftragten

+ S+P Tool Legal Inventory: Risk Assessment für Compliance Officer

Anforderungen der MaRisk sowie der Europäischen Bankenaufsicht an ein Compliance-System

MaRisk-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion

Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten

„Red Flags“: Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion

Mindestanforderung an ein Whistle-Blowing-System

Berichtswesen Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan, Muster für ein prüfungssicheres Reporting

Compliance-Schnittstellen zu DSB, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen

Das Three Lines of Defence-Modell:

Schnittstelle Compliance und Interne Revision

Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Beauftragten

IT-Compliance: Aufsichtliche Anforderungen an die IT und an den ISB

Datenschutz-Compliance: Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten – Schnittstellen zwischen Compliance, ISB und Datenschutz optimal gestalten

IKS-Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG

MaRisk AT 8: Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen zu achten?

Compliance-relevante Risiken mit IKS-Schlüsselkontrollen sicher managen:

InstitutsVergV: Kontroll- und Zustimmungspflichen der Compliance Officers zur Vergütungspolitik

Vermeidung von Rechtsrisiken: integrierte Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory

Doppelarbeiten vermeiden – Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen

Self Assessment § 25d KWG: Sind Vorstand und Aufsichtsrat compliant?

