Dicke Dinger SKVTechnik – Seitenkanalverdichter

SKVTechnik berichtet über Neuigkeiten im Bereich des Betriebs von Seitenkanalverdichtern. Der Leistungsbereich der Seitenkanalverdichter liegt im Starkstrombereich zwischen 0,25 kW und 25 kW.

Der größte Seitenkanalverdichter ist die Maschine S32-2-1940-25kW-3. Dieser Verdichter wird von einem namhaften deutschen Hersteller gefertigt und vornehmlich in industrieellen Anwendungen eingesetzt.

Der Verdichter wird nicht an Privatanwender verkauft, was sich schon durch sein hohes Gewicht von 239 kg ergibt. Trotz seines Gewichts ist er mit 70 cm Breite und 80 cm Länge sehr kompakt gebaut.

Der Verdichter wird mit Starkstrom betrieben (bei 50Hz 360-440 Volt). Sollten Kunden eine 60 Hz Netzspannung betreiben, dann können sie das Gerät bei 432-528 Volt betreiben.

Die Maschine braucht eine Absicherung bei 50 Hz von 52 Ampere.

Diese Angabe gilt auch beim Betrieb im 60 Hz Netz. Kunden sollten über eine ausreichende Absicherung und entsprechende innerbetriebliche Transportmöglichkeiten verfügen.

Geräuschemission:

Im normalen Betrieb macht sich der Motor nicht sonderlich bemerkbar. Gerade einmal ein Geräusch von 75 dB(A) bei 50Hz oder 84 dB(A) bei 60Hz emmitiert er. Das ist wenig und kann unmittelbar an der Einsatzstelle betrieben werden, ohne dass zusätzliche Rohrleitungen oder Schallschutzhauben installiert werden müssen. Einen zusätzliche Schallschutz können Kunden durch sogenannte Silencer / Rohrschalldämpfer oder Schallschutzhauben erreichen. Dieses Zubehör erhalten Kunden ebenfalls bei SKVTechnik.

Wenn Kunden das Gerät an vorhandene Installationen anschließen wollen, finden sie an der Saug- und an der Druckseite jeweils ein 100mm Standardinnengewinde.

Leistungsdaten:

Die Leistungsdaten für den Betrieb, jeweils für 50 Herz und 60 Herz:

Im 50 Herzbetrieb erzeugt der Verdichter 1940 m³/Stunde und im 60 Herzbetrieb erzeugt der Verdichter 2310 m³ pro Stunde Luft im ungedrosselten Zustand. Im gedrosselten Zustand erreicht er maximal 280 mbar auf der Druckseite und 310 mbar auf der Saugseite.

Die Firma SKVTechnik handelt mit der gesamten Palette von Seitenkanalverdichtern incl. typischem Zubehör. Zubehör können Ansaugfilter, Anschlussstücken, Ansaugventile aber auch Druckventile, Rohrschalldämpfer oder Luftmesser bzw. Luftklingen sein. Zubehör verkauft SKVTechnik nur bei Kauf einer oder mehrerer Seitenkanalverdichtern. Maschinen von 0,18 kW bis 25,5 kW haben Schallemissionswerte von ca. 50 db(A) bis ca. 90 dB(A). Für alle Maschinen sind ebenfalls Schallschutzhauben erhältlich.

Die Lieferzeit in Deutschland beträgt derzeit 1-2 Wochen. Mit Transportkosten um die 30 EUR müssen Kunden in Deutschland rechnen. Bei größeren Maschinen, wie beispielsweise der oben beschriebenen, werden ca. 60 Euro fällig. Bei Bestellungen im Onlineshop zahlen Kunden keine Transportgebühr bei Transporten innerhalb Deutschlands. Kunden im europäischen Ausland zahlen einen geringen Aufschlag. Ausländische Kunden sollten bei einer Anschaffung kurz Kontakt mit SKVTechik aufnehmen, um Fehlbestellungen zu vermeiden.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

InnoCan Pharma gibt bekannt, dass Ramot an der Universität Tel Aviv eine internationale Patentanmeldung für seine einzigartige Verabreichungsplattform für mit Cannabinoiden beladenen Exosomen (CLX) eingereicht hat