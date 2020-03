SKVTechnik – Spezialisten für Seitenkanalverdichter

Die richtigen Seitenkanalverdichter aus der Angebotsmasse herauszufinden, ist nicht immer einfach. SKVTechnik unterstützt Kunden mit verschiedenen Methoden, um Zeit zu sparen.

Professionelle Seitenkanalverdichter erfreuen sich derzeit zunehmender Beliebtheit.

Kunden haben oft die Qual der Wahl, wenn es darum geht, die richtigen Seitenkanalverdichter aus der Masse der Varianten herauszufiltern. Dieser Aufgabe hat sich die SKVTechnik verschrieben. Eigentlich ist das Finden des richtigen Verdichters gar nicht so schwer.

Man muss nur die richtigen Fragen beantworten. Das ist jedoch für den normalen Anwender schwer. Daher hat die SKVTechnik mit der Seite www.seitenkanalverdichter-technik.de eine neue Plattform geschaffen, auf der genau diese Fragen in verständlicher Form gestellt werden. Kunden wählen einfache Webseitenfilter und werden so einfach zu Datenblättern und Druckkurven der gesuchten Maschine geführt. Dort können Kunden dann die Eignung für die Anlage prüfen oder die Preise mit bestehenden Geräten oder mit Konkurrenzgeräten vergleichen.

Bei SKVTechnik werden täglich mehr Geräte gehandelt, als einzelne Kunden im ganzen Jahr bestellen. Daher ist ein gewaltiger Nachlass auf das einzelne Gerät möglich, der fast vollständig an Kunden weitergegeben wird. Dank schlanker Strukturen und fleißigen Mitarbeitern ist dies in den letzten Jahren möglich geworden.

Derzeit bewegt sich SKVTechnik weiter in den osteuropäischen Markt hinein. Viele Kunden aus Kroatien, Bulgarien, Rumänien gewinnen immer mehr Vertrauen und bestellen regelmäßig beim zuverlässigen Nachbarn mit Sitz in Deutschland. Derzeit ist SKVTechnik auf Einkaufstour in Vietnam. In Vietnam gibt es ingenieurtechnisch hochentwickelte Produktionsanlagen, welche durchaus mit der deutschen Ingenieurskunst mithalten können. Die Dauerbrenner deutscher Hersteller sind aber weiterhin verfügbar. Derzeit kann es jedoch zu Lieferungsverzögerungen bei Geräten aus Deutschland kommen. Kunden bestellen derzeit 1-2 Wochen im Voraus.

SKVTechnik handelt seit 2012 professionell mit Seitenkanalverdichter verschiedenster Hersteller. Der Vorteil für Kunden liegt darin, dass am Markt keine aufwendige Suche nach dem bestimmten Verdichter notwendig ist, sondern gezielt nach bestimmten Parametern bei den Seitenkanalverdichtern gesucht werden kann. Das spart Zeit und Geld. Die hohen Einkaufspreise welche Kunden beim direkten Einkauf beim Hersteller haben, werden bei SKVTechnik durch hohe Stückzahlen kompensiert, die über die Laufzeit realisiert werden. So sparen Kunden beim Einkauf auch einzelner Verdichter, wenn sie bei SKVTechnik einkaufen.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist seit 2014 die Reparatur von defekten Seitenkanalverdichtern in kürzester Zeit. Kosten für Kunden für Neuanschaffungen oder Ersatz kann um Jahre vermieden werden.

Reparatur:

Wenn Kunden einen oder mehrere Seitenkanalverdichter bei SKVTechnik zur Reparatur anmelden wollen, dann reicht eine kurze Anfrage per Email. Kunden senden gegebenenfalls gleich ein paar Bilder vom defekten Gerät und wenn möglich das Produktdatenblatt. In der Folge erhalten Kunden innerhalb von wenigen Minuten einen Reparaturauftrag mit Lieferschein. Danach senden Kunden die defekten Maschinen an die Reparaturwerkstatt und erhalten nach der Befundung einen Kostenvoranschlag zur Reparatur. Nach der Beauftragung durch den Kunden werden die Maschinen repariert oder gewartet und danach sofort wieder an Kunden zurückgesendet. Die Rechnungslegung erfolgt nach Abschluss und Rücksendung.

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert in betriebsfertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. SKVTechnik liefert ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert (bei Bestellung im Online Shop). In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren von den guten Einkaufskonditionen. Besonders beim Kauf mehrerer Geräte im Bundle sparen Sie durch hohe Rabatte. Kunden sparen beim Einkauf! Ein großes Wirkungsfeld von SKVTechnik ist neben dem Verkauf von Seitenkanalverdichtern auch der Vertrieb von Ventilatoren. Seit 2015 handelt SKVTechnik mit Ventilatoren unterschiedlicher Hersteller. Ventilatoren unterscheiden Sie von Seitenkanalverdichtern durch ihre Technologie. Die Ventilatoren fördern wesentlich mehr Luft pro Zeiteinheit als Seitenkanalverdichter. Daher eignen Ventilatoren sich für andere Anwerndungsgebiete. Kunden nehmen auf der Suche nach Lösungen mit Ventilatoren am Besten direkt Kontakt mit dem Vertrieb von SKVTechnik auf. Hier können Sie auf Erfahrungen in den Anwendungen bauen.

