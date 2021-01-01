  • KORREKTUR zur Mitteilung vom 17.03.26: „Nachhaltiges Marketing für KMU – jetzt mit BAFA-Förderung bezuschusst“

    Nachhaltiges Marketing, staatlich gefördert: KMU erhalten nach Prüfung bis zu 2.800 EUR BAFA-Zuschuss für professionelle Digital- und Marketingberatung

    BildSehr geehrte Damen und Herren / Liebe Redaktion,

    in unserer Pressemitteilung „Nachhaltiges Marketing für KMU – jetzt mit BAFA-Förderung bis zu 3.200 Euro bezuschusst“ vom 17. März 2026 hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen.

    Falsch war:

    „… was einem maximalen Zuschuss von bis zu 3.200 Euro entspricht …“

    Korrekt ist:

    Der maximale BAFA-Zuschuss pro Beratung beträgt 2.800 Euro.

    Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie für Ihre Berichterstattung ab sofort ausschließlich die untenstehende, aktualisierte Version der Pressemitteilung. Sofern Sie die ursprüngliche Meldung bereits veröffentlicht haben, bitten wir um eine entsprechende Anpassung.

    Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen

    Vincent Rammelt

    AKTUALISIERTE PRESSEMITTEILUNG

    Hamburg, 17. März 2026

    Nachhaltiges Marketing für KMU – jetzt mit BAFA-Förderung bis zu 2.800 Euro bezuschusst

    Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit staatlich geförderter Beratung zu nachhaltigem Online-Marketing, SEO und digitaler Transformation.

    Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen heute vor der Herausforderung, ihre Marketing-Aktivitäten effizienter, zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten – oft ohne ausreichendes Budget oder internes Fachwissen. Vincent Rammelt, Digital- und Marketingberater aus Hamburg mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 2.000 realisierten Webprojekten, bietet genau hier Unterstützung.

    Was ist die BAFA-Förderung für KMU?

    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst im Rahmen des Programms „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ professionelle Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler. Gefördert werden bis zu 80% des Beraterhonorars, was einem maximalen Zuschuss von bis zu 2.800 Euro pro Beratung entspricht.

    Nachhaltiges Marketing als Beratungsschwerpunkt

    Vincent Rammelt hat sich auf die BAFA-förderfähigen Beratungsthemen spezialisiert, die KMU einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen:

    Digital-Beratung – Ganzheitliche Digitalisierungsstrategien für zukunftsfähige Unternehmensstrukturen

    Marketing-Beratung – Innovative Online-Marketing-Konzepte, die messbar wirken

    SEO-Beratung – Suchmaschinenoptimierung für langfristige organische Sichtbarkeit

    Local-SEO-Beratung – Lokale Auffindbarkeit für regional tätige Unternehmen

    GEO-Beratung – Strategische Beratung zur Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen (Generative Engine Optimization)

    CRO-Beratung – Conversion-Rate-Optimierung zur Steigerung des Umsatzes ohne Mehrbudget

    Nachhaltigkeit als Querschnittsthema

    Im Sinne des ESF Plus-Grundsatzes zur ökologischen Nachhaltigkeit fließt in jede Beratung von Vincent Rammelt auch die Frage ein: „Wie können Marketingmaßnahmen ressourcenschonend, langfristig wirksam und zukunftsorientiert gestaltet werden?“

    Einfacher Einstieg in die BAFA-Förderung

    Der Beratungsprozess ist klar strukturiert: Nach einem kostenlosen Erstgespräch und der Prüfung der Förderfähigkeit übernimmt Vincent Rammelt die Begleitung durch den gesamten BAFA-Antragsprozess – von der Absichtserklärung über den Antrag bis zum Verwendungsnachweis.

    „Viele KMU wissen gar nicht, dass professionelle Marketingberatung staatlich gefördert werden kann. Mit der BAFA-Förderung nehme ich Unternehmern die finanzielle Hemmschwelle – und gemeinsam entwickeln wir ein nachhaltiges digitales Fundament.“
    “ Vincent Rammelt, Digital- und Marketingberater

    Über Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung

    Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung ist ein auf digitales Marketing und Online-Strategien spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 2.000 erfolgreich abgeschlossenen Webprojekten begleitet Vincent Rammelt KMU bei der digitalen Transformation – als BAFA-zugelassener Berater (ID: 213872) auch mit staatlicher Förderunterstützung.

    Kontakt:
    Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung
    Nagelsweg 24B · 20097 Hamburg
    Telefon: 0176 – 316 05 981
    E-Mail: beratung@rammelt.email
    Web: rammelt.email

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Projekt R GmbH
    Frau Mariami Arabidze
    Stemwarder Landstraße 2
    22885 Barsbüttel
    Deutschland

    fon ..: 040-23 96 94 98-0
    web ..: https://projekt-r.hamburg/
    email : presse@projekt-r.hamburg

    Über Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung
    Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung ist ein auf digitales Marketing und Online-Strategien spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet und geführt von Vincent Rammelt, blickt das Unternehmen auf eine über 20-jährige Expertise im digitalen Umfeld zurück – seit 2000 begleitet Vincent Rammelt Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Transformation.

    Mit mehr als 2.000 erfolgreich abgeschlossenen Webprojekten zählt das Unternehmen zu den erfahrenen Partnern für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre digitale Sichtbarkeit ausbauen und ihr Online-Marketing professionalisieren möchten. Der Beratungsansatz zeichnet sich durch methodische Analyse, individuelle Lösungskonzepte und datengetriebene Strategien aus – stets mit dem Ziel eines messbaren, nachhaltigen Unternehmenserfolgs.

    Beratungsphilosophie
    Im Mittelpunkt jeder Zusammenarbeit stehen Transparenz, Verlässlichkeit und klare Kommunikation. Vincent Rammelt verfolgt einen strukturierten Prozess: Von der individuellen Ausgangsanalyse über einen strategischen Vision-Call bis zur konsequenten Zielfokussierung begleitet er seine Kunden Schritt für Schritt – mit realistischen Zeitrahmen und messbaren Ergebnissen.

    Pressekontakt:

    Vincent Rammelt Digital- & Marketingberater
    Herr Vincent Rammelt
    Nagelsweg 24B
    20097 Hamburg

    fon ..: +49-176-31605981
    email : beratung@rammelt.email


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