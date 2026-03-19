Neue Website zur Buchtitel-Strategie zeigt, warum Titel über den Bucherfolg entscheiden

Die Website zur Buchtitel-Strategie zeigt, wie Titel systematisch entwickelt werden – basierend auf dem gleichnamigen Buch und mit Fokus auf Sichtbarkeit, Klarheit und Marktwirkung.

Mit die-buchtitel-strategie.de geht eine Plattform online, die die Inhalte des gleichnamigen Buches systematisch zugänglich macht.

Ostrhauderfehn, 19.03.2026 – Mit der Website https://die-buchtitel-strategie.de/ ist eine neue Plattform online gegangen, die sich mit einem zentralen, oft unterschätzten Erfolgsfaktor im Buchmarkt beschäftigt: dem Buchtitel.

Die Seite basiert auf den Inhalten des Arbeitsbuchs „Die Buchtitel-Strategie“ und übersetzt dessen Kernprinzipien in eine strukturierte, frei zugängliche Form. Ziel ist es, Autoren, Selbstständigen und Experten eine klare Orientierung zu geben, wie Titel entstehen, die nicht nur kreativ wirken, sondern im Markt funktionieren.

Im Fokus steht eine zentrale These: Ein Buchtitel ist kein stilistisches Element, sondern ein strategischer Filter. Er entscheidet darüber, ob ein Buch überhaupt wahrgenommen wird – lange bevor Inhalt, Klappentext oder Autor eine Rolle spielen.

„Viele Bücher scheitern nicht am Inhalt, sondern daran, dass sie gar nicht erst geklickt werden“, sagt Markus Coenen, Initiator der Plattform und Autor von „Die Buchtitel-Strategie“. „Der Titel ist der erste Kontaktpunkt – und damit oft der entscheidende.“

Die Website bündelt zentrale Aspekte der Titelentwicklung, darunter Zielgruppenfokus, Nutzenversprechen, Verständlichkeit und Suchlogik. Sie zeigt typische Fehler auf und ordnet ein, warum viele Titel trotz guter Inhalte nicht funktionieren.

Als Vertiefung verweist die Plattform auf das zugrunde liegende Arbeitsbuch, das den Prozess der Titelentwicklung systematisch aufbereitet und konkret anwendbar macht.

Die Kombination aus Website und Buch soll Autoren dabei unterstützen, ihre Inhalte nicht nur zu schreiben, sondern auch sichtbar im Markt zu positionieren.

Weitere Informationen:

https://die-buchtitel-strategie.de/

Über Markus Coenen

Markus Coenen ist Autor von „Die Buchtitel-Strategie“ und beschäftigt sich mit der strategischen Positionierung von Experteninhalten. Sein Fokus liegt auf der Verbindung von Marktlogik, Entscheidungspsychologie und Content.

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Warum viele Sachbücher nicht verstanden werden und der Untertitel oft der entscheidende Faktor ist KORREKTUR zur Mitteilung vom 17.03.26: „Nachhaltiges Marketing für KMU – jetzt mit BAFA-Förderung bezuschusst“