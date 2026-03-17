  • Warum viele Sachbücher nicht verstanden werden und der Untertitel oft der entscheidende Faktor ist

    Warum viele Bücher nicht verstanden werden: Der Untertitel entscheidet oft über Klarheit, Sichtbarkeit und Kauf. Die Buchtitel-Strategie zeigt, wie Titel und Untertitel zusammenwirken.

    Bild_Mit „Die Buchtitel-Strategie“ zeigt Markus Coenen, warum der Untertitel über Sichtbarkeit, Verständnis und Kauf entscheidet._

    Ostrhauderfehn- Im Sach- und Fachbuchmarkt wird der Buchtitel häufig als zentrales Gestaltungselement betrachtet. Der Untertitel hingegen gilt oft als Ergänzung. Eine aktuelle inhaltliche Einordnung auf der Plattform https://die-buchtitel-strategie.de/ zeigt jedoch: Genau diese Annahme führt dazu, dass viele Bücher ihre Wirkung im Markt verfehlen.

    Der Untertitel übernimmt eine zentrale Funktion im Entscheidungsprozess von Lesern. Während der Haupttitel Aufmerksamkeit erzeugt, liefert der Untertitel die notwendige Einordnung. Er entscheidet innerhalb weniger Sekunden darüber, ob ein potenzieller Leser versteht, worum es geht, ob das Buch relevant ist und ob er sich angesprochen fühlt.

    „Viele Autoren investieren viel Zeit in den Titel – und behandeln den Untertitel wie ein Anhängsel“, sagt Markus Coenen, Initiator der Plattform und Autor von „Die Buchtitel-Strategie“. „Dabei ist es oft der Untertitel, der die Kaufentscheidung vorbereitet oder verhindert.“

    Insbesondere im digitalen Buchhandel spielt der Untertitel eine doppelte Rolle: Neben der inhaltlichen Klarheit beeinflusst er auch die Auffindbarkeit. Relevante Suchbegriffe werden häufig im Untertitel abgebildet, ohne die Lesbarkeit des Haupttitels zu beeinträchtigen.

    Die Analyse zeigt, dass viele Untertitel ihre Wirkung verfehlen, weil sie zu allgemein bleiben, aus austauschbaren Schlagworten bestehen oder keine klare Aussage treffen. Dadurch entsteht keine Orientierung für den Leser – ein zentraler Faktor für Klick- und Kaufentscheidungen.

    Die Plattform „Die Buchtitel-Strategie“ greift dieses Problem auf und ordnet die Rolle von Titel und Untertitel systematisch ein. Sie basiert auf den Inhalten des gleichnamigen Buches und zeigt, wie beide Elemente zusammenwirken müssen, um Verständlichkeit, Relevanz und Sichtbarkeit zu erzeugen.

    Weitere Informationen:
    https://die-buchtitel-strategie.de/

    Über Markus Coenen
    Markus Coenen ist Autor von „Die Buchtitel-Strategie“ und Initiator der gleichnamigen Plattform. Er beschäftigt sich mit der strategischen Positionierung von Experteninhalten und der Frage, wie Inhalte im Markt wahrgenommen werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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    Herr Markus Coenen
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    Colonia de 07638

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    email : mc@markus-coenen.de


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