Neue Website „Werkzeugkasten des Wandels“ zeigt, wie Illustrationen komplexe Themen perfekt begleiten

Die Ettlinger Agentur Netzbewegung beweist mit der Website „Werkzeugkasten des Wandels“ wie Illustrationen helfen, komplexe Themen anschaulich zu bebildern und Hemmschwellen abzubauen.

Nachhaltigkeit – darüber spricht jeder. Aber was können wir konkret tun? Für das RENN-Netzwerk Süd hat die Netzbewegung eine Website erstellt, die konkrete Projektbeispiele aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenstellt und zum Mitmachen anregen will. Die vier RENN (Regionales Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien) sind ein bundesweites Netzwerk zur Unterstützung und Vernetzung von Akteur*innen für nachhaltiges Handeln. Die Seite www.werkzeugkasten-wandel.de ist eine Plattform zum Thema nachhaltiger Wandel, die Impulse, Inspiration und konkrete Werkzeuge zur Umsetzung präsentiert.

Die Herausforderung für das Projektteam lag darin, dass außer den Fotos der Projektbeispiele kein weiteres Bildmaterial vorlag.

Die Lösung waren Illustrationen, die Themen wie „Transition Towns“, „Kommunale Beiräte“ oder auch „Kommunale Nachhaltigkeitsstrategien“ bebildern.

Die lockeren und sympathischen Illustrationen machen die Seite lebendig und verschaffen ihr einen eigenen Look. Sie laden zum Mitmachen ein, und vermitteln „Hey, das kann jeder – auch du“.

Anhand dessen zeigt sich die Stärke von Illustrationen. Auch wenn sie oft als kindlich abgetan werden, beweist das Medium Illustration immer wieder, dass weit mehr in ihm steckt.

Illustrationen machen neugierig:

Vor allem am Bildschirm benötigt ein Fließtext die Begleitung von Visuals. Eine reine

Textwüste wirkt abschreckend. Ansprechende Visuals in Verbindung mit einer knackigen

Überschrift helfen, den Leser neugierig zu machen und in den Text zu ziehen. Illustrationen

können dabei aufgrund ihrer besonderen Natur ungewöhnliche Motive schaffen, die nach

Auflösung oder Erläuterung verlangen.

Illustrationen können leichter komplexe Themen visualisieren:

Die Gesetze von Optik und Physik gelten in der Illustration nur dann, wenn das gewünscht ist. Das hilft sehr, wenn es darum geht, Dinge sichtbar zu machen, die über ein Foto nicht oder nur schwer transportiert werden können. Die Gedankenblase, „Röntgenaugen“ oder vermischte Perspektiven sind nur einige der Stilmittel, die zum Einsatz kommen können.

Illustrationen bauen Hemmschwellen ab:

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Während früher zum Beispiel im Software-Bereich kühle Sci-Fi-Welten eine visionäre Zukunft beschwören sollten, wird hier mittlerweile gerne zu Illustrationen gegriffen. Während mancher heute noch denkt „Das ist doch Kinderkram“ haben andere genau das als Stärke erkannt: Illustrationen lassen Themen „kinderleicht“ wirken. Ein lockerer Strich, humorvolle Szenen, sympathische Figuren – all dies hilft, unterbewusste Hürden, Ängste und Hemmschwellen abzubauen oder den Zugang zu vereinfachen.

Illustrationen machen Marken:

Im konkreten Beispiel sind die Illustrationen ein neues Asset, das der gesamten Plattform zugutekommt. Im Optimalfall stehen die Illustrationen mit ihrem Stil unverwechselbar für ihren Absender.

Fazit:

Illustrationen wirken. Besonders, wenn Sie komplizierte Inhalte kommunizieren möchten, sollten Sie darüber nachdenken, sich die vielen Vorteile und die kinderleichte Anmutung von Illustrationen zunutze zu machen. Professionelle Illustratoren sind in der Lage, komplexe Inhalte zu visualisieren und einen Stil mit eigener Note für Sie zu entwickeln. Wie es gelingen kann zeigt diese Seite: www.werkzeugkasten-wandel.de

Website Netzbewegung:

www.netzbewegung.com

Projektbeispiel

https://www.werkzeugkasten-wandel.de/

Bildmaterial:

http://presse.netzbewegung.com/illustration/nbpr_handlungsfelder.jpg

http://presse.netzbewegung.com/illustration/nbpr_titelbild.jpg

http://presse.netzbewegung.com/illustration/nbpr_kommunen.jpg

http://presse.netzbewegung.com/illustration/nbpr_website.jpg

http://presse.netzbewegung.com/illustration/nbpr_werkzeuge.jpg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Netzbewegung GmbH

Herr Alwin Roppert

Pforzheimer Str. 134

76275 Ettlingen

Deutschland

fon ..: 07243/2159-0

fax ..: 07243/2159-79

web ..: https://netzbewegung.com

email : a.roppert@netzbewegung.com

Die Netzbewegung mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe ist eine Agentur für engaging experiences in Web und Social Media.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die Internetagentur auf digitale Markenerlebnisse spezialisiert und realisiert preisgekrönte Websites mit hohem Erlebnischarakter.

Festangestellte Illustratoren sowie 3D-Artists gehören zum Kernteam der Agentur.

Zu den Kunden der Agentur gehören renommierte Food- und FMCG-Marken, Medienhäuser und B2B-Unternehmen.

Ihre Schwerpunkte sind Brand- und Corporate-Websites, Shops, Social-Media, Promotions und Ad-Kampagnen, Content-Marketing und Storytelling aber auch Game-Entwicklung und Performance Marketing.

Das Unternehmen beschäftigt 40 Digitalexperten.



Pressekontakt:

Netzbewegung GmbH

Herr Alwin Roppert

Pforzheimer Str. 134

76275 Ettlingen

fon ..: 07243/2159-0

web ..: http://www.netzbewegung.com

email : a.roppert@netzbewegung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NetFoundry kooperiert mit TOOQ Solutions bei AI-Lösungen für den Handel