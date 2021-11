HSMA Deutschland e.V. begrüßt Sarah Mauer als neues Team-Mitglied

Der Branchenverband für die Hotellerie konnte die Betriebswirtin Sarah Mauer als Event & Marketing Managerin gewinnen.

Mit der Erweiterung des Teams der HSMA Deutschland e.V. soll der Fokus weiter auf die Durchführung von Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen gelegt werden. Diese gelten in der Branche als besonderes Engagement des Verbands und wurden bisher von der Geschäftsstellenleitung organisiert. Durch einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern war nun Verstärkung gefragt. Zum Verantwortungsbereich von Sarah Mauer als Event & Marketing Managerin zählt künftig auch der Ausbau der Social Media-Aktivitäten, die regelmäßigen Newsletter sowie Marketing-Kooperationen des Verbands.

„Unsere Veranstaltungen zu den aktuellen Branchenthemen werden durch unsere Mitglieder sehr geschätzt. Dazu zählen aber auch das hochkarätige Netzwerk und der direkte Kontakt untereinander, der gerade in der Hotellerie unabdingbar ist. Andererseits haben sich gerade im Event Management aufgrund der hybrideren Veranstaltungsformen oder der komplexeren Themen die Bedingungen und Ansprüche weiterentwickelt. Wir freuen uns daher, dass Sarah Mauer uns nun tatkräftig unterstützt, damit unsere beliebten Events weiterhin erfolgreich durchgeführt werden können“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Sarah Mauer studierte an der Frankfurt University of Applied Sciences Betriebswirtschaft und arbeitete zuletzt als Marketing Managerin bei Echt Vital. Zuvor war sie unter anderem in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Office Management oder Event Management tätig.

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. bietet bereits seit mehreren Jahren eine Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von innovativen Fachkongressen an. Hinzu kommen Barcamps, Roadshows sowie die Teilnahme an Fachmessen. Dabei stehen die Events nicht nur den Mitgliedern zur Verfügung: Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, das Angebot der HSMA Deutschland e.V. nutzen zu können.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



