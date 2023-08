HSMA Deutschland e.V. gibt Finalisten des Social Media Awards bekannt: Publikumsvoting eröffnet

Der Branchenverband lädt ein, die Favoriten zu wählen. Nach einer Vorauswahl durch die Jury aus Hospitality-Experten stehen nun die Top Drei der vier Kategorien fest.

Der HSMA Social Media Award powered by Online Birds zeichnet herausragende Leistungen im Bereich des Online-Marketings bzw. der Social-Media-Präsenz innerhalb der Hotellerie in der D A CH-Region aus. In diesem Jahr haben erneut zahlreiche Hotelgruppen und Privathotels ihre innovativen und kreativen Social-Media-Kampagnen eingereicht, die das Publikum begeisterten, sowie das digitale Marketing auf ein neues Niveau hob.

Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V., äußerte sich begeistert über die Qualität der eingereichten Beiträge. Sie betont dabei auch die Bedeutung des Social Media Awards für die Branche: „Wir sind überwältigt von der Vielfalt und der Qualität der eingereichten Kampagnen. Die Finalisten haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, innovative Ideen zu entwickeln und mit ihrer Social-Media-Präsenz eine starke Verbindung zu ihren Gästen herzustellen. Darüber hinaus spielt Social Media heute im Rahmen des Marketings eine entscheidende RolleSomit gibt uns dieser Award die Möglichkeit, herausragende Leistungen und das Engagement in unserer Branche zu würdigen.“

Nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung durch die fachkundige Jury – bestehend aus den Mitgliedern Merle Losem, Geschäftsführerin/Deutsche Hotelakademie, Kim Woerner, Marketing Manager/OMR, Benjamin Eder, Online Marketing Manager, Teamlead Social Media Abteilung/Online Birds, Vivien Stauff/Digital Communication Manager/Schloss Hohenkammer, Sarah Vieth, Marketing und Event Managerin/HSMA Deutschland e.V. sowie Wolf-Thomas Karl, Hochschuldozent und Partner bei Wolf.Communication & PR – stehen nun jeweils drei herausragende Teilnehmer in den verschiedenen Kategorien fest.

Die finalen Kandidaten in den vier einzelnen Kategorien sind:

1.) Neukundengewinnung: Schani Hotels, Kloster Holzen, Hotel Birke.

2.) HR & Employer Branding: Ruby Hotels, Parkhotel Adler, Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg.

3.) Kundenbindung: Der Öschberghof, Resort Bergkristall, Hotel Birke.

4.) Kommunikation allgemein: Gorki Apartments, B&B Hotels, Atlantic Hotels.

Zeév Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V., ermutigt die Hotelbranche, sich aktiv am Voting zu beteiligen: „Jetzt liegt es in den Händen unserer treuen Community, der gesamten #HSMAfamily und aller Social-Media-Enthusiasten, die Gewinner zu bestimmen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, für Ihre Favoriten zu stimmen. Sie unterstützen damit nicht nur die Finalisten, sondern tragen auch dazu bei, die Standards und die Kreativität in unserer Branche weiter voranzutreiben.“

Der Social Media Award, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal verliehen wird, ist eine bedeutende Auszeichnung, die die kreativen und innovativen Leistungen von Hoteliers würdigt. Die Kategorieauswahl spiegelt das breite Spektrum der sozialen Medien im Gastgewerbe wider. Sie umfasst außerdem Bereiche wie herausragende Kampagnen, kreativen Content, beeindruckende Markenpräsenz und effektive Social Media Strategien.

Im Rahmen des HSMAday vom 6. bis 7. September 2023 in Frankfurt am Main im Scandic Hafenpark Frankfurt wird am Eventabend anschließend der HSMA Social Media Award und der Green-Sleeping-Awards verliehen. Der Green-Sleeping-Award ist derzeit einer der wenigen Auszeichnungen, die sich mit dem Herzstück der Hotellerie beschäftigen.

Das Publikumsvoting ist ab sofort auf der offiziellen Website der HSMA Deutschland e.V. verfügbar.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



