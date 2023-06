Mehr als nur Fachkräftemangel: HSMA HR & Employer Branding Camp 2023 setzte auf Themenvielfalt

Über 70 Teilnehmende aus der Hotellerie reisten nach Norddeutschland, um an dem Branchenevent teilzunehmen. Unterstützt wurde die HSMA Deutschland e.V. dabei von der Deutschen Hotelakademie (DHA).

Das HSMA HR & Employer Branding Camp hat 2023 im River Loft Hotel & SPA in Brunsbüttel stattgefunden. Die bereits seit 2015 jährlich durch die HSMA Deutschland e.V. organisierte Veranstaltung lockte erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Hotellerie an und bot gleichzeitig eine interaktive Plattform für den Austausch bewährter Praktiken und innovativer Lösungsansätze.

Im Rahmen des Events wurden neben dem akuten Mangel an Mitarbeitenden weitere Themen behandelt, wie Recruiting-Strategien und im speziellen ethisches Auslandsrecruiting, die Förderung und aktive Umsetzung von generationenübergreifender Zusammenarbeit, zukunftsweisende Mitarbeiterführung sowie eine intensivere Kooperation zwischen verschiedenen Hotelunternehmen.

„Dieses Mal diskutierten wir unter anderem intensiv über bewährte Praktiken für eine effektive Zusammenarbeit zwischen den Generationen und tauschten Erfahrungen aus, wie Unternehmen die Stärken jedes Alterssegments nutzen können, um eine produktive und harmonische Arbeitsumgebung zu schaffen. Die Führung von Teams war ebenfalls ein weiteres Schlüsselthema des Barcamps. Hier gab es wertvolle Erkenntnisse darüber, wie eine inspirierende Führungskultur gelingt und Mitarbeitende motiviert werden können, indem sie die Möglichkeit erhalten, ihr volles Potenzial zu entfalten. Durch den Austausch von bewährten und neuen Führungsmethoden und die Diskussion aktueller Herausforderungen im Bereich der Mitarbeiterführung entstand ein Wissenstransfer, der im Hotelalltag direkt angewendet werden kann“, so Sarah Tomandl, Director Employer Branding & Recruiting bei der Motel One Group und Fachvorstand HR & EmployerBranding der HSMA Deutschland e.V.

David-Friedemann Henning, CEO der BIG MAMA Hotels und stellvertretender Präsident sowie Mitglied im Expertenkreis HR & EmployerBranding der HSMA Deutschland e.V., fügt hinzu: „Das HR & Employer Branding Camp 2023 konzentrierte sich darauf, dieses Problem anzugehen, indem es den Teilnehmern Einblicke in wirksame Strategien zur Rekrutierung und Bindung von qualifizierten Fachkräften bot. Von der Nutzung modernster Technologien und sozialer Medien für das Recruiting bis hin zur Entwicklung attraktiver Arbeitgebermarken wurden verschiedene Ansätze vorgestellt, die den Unternehmen helfen können, im Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein.“

Aber auch ausgefallene Themen haben bei diesem Barcamp ihren Raum gefunden, wie zum Beispiel „Human Design“ als Werkzeug des Employer Brandings.

Das HSMA HR & Employer Branding Camp hat sich als unverzichtbare Plattform für Personalverantwortliche in der Hotellerie etabliert. Hier werden innovative Ideen und bewährte Praktiken geteilt, um den Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes zu begegnen und auf Augenhöhe vielfältige Themen diskutiert. Die HSMA Deutschland e.V. organisiert regelmäßig Barcamps für mehrere Themenbereiche. Die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven, der persönliche Austausch und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen sind ein Markenzeichen dieser Events des Branchenverbands geworden.

HSMA Deutschland e.V.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

