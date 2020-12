HSMA Deutschland e.V. gründet Expertenkreis Technologie

Der Branchenverband für die Hotellerie legt damit den Grundstein für eine weitere Plattform: Im Fokus stehen Entwicklungen im Bereich der Technologie und Digitalisierung in der Branche.

Unter dem Motto „Know-how trifft auf Neugierde und Freude an Hoteltechnologie“ erweitert die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. ihre Expertenkreise, in denen sich engagierte Mitglieder regelmäßig zu aktuellen Themen austauschen und aktiv an Lösungsansätzen für die Branche arbeiten. Darüber hinaus besteht nun auch die Möglichkeit, außerhalb des Verbandes Themen zur Diskussion und Beratung in den neuen Expertenkreis einzubringen.

Im Rahmen der ersten Sitzung, die digital stattgefunden hat, wurde deutlich, dass die Mitglieder des neu gegründeten Expertenkreises Technologie hoch motiviert und engagiert sind: „Der Gesprächsstoff wird dem Team aus Spezialistinnen und Spezialisten verschiedener Hotelgruppen, Beratungsunternehmen und Dienstleistern sicher nicht so schnell ausgehen. Sie zeigten schnell, wie viel Wissen, Neugierde und Spaß in Bezug auf das Thema vorhanden sind und wie wichtig diese Gemeinsamkeit für unsere Branche ist. Initial sollen drei große Themen behandelt werden, um so einen Mehrwert für die HSMA Mitglieder sowie die Hotellerie im Gesamten zu schaffen“, so Tobias Köhler, Group Director Systems & Commerce Ruby und Fachvorstand Expertenkreis Technologie.

Die Arbeit des Expertenkreises beschäftigt sich im Wesentlichen mit den drei Haupthemenfeldern Remotehotel, Auswahl und Einführung von IT-Themen und Innovationspool & Erweiterung des Systemlandschaft Netzwerk.

Innerhalb der Themenfelder werden unter anderem die Förderung von Innovationen diskutiert oder beispielsweise Fragestellungen wie „Welche Systeme brauche ich wirklich und welche Kriterien lege ich für deren Auswahl zugrunde?“ beantwortet.

Begleitet werden die Maßnahmen des Expertenkreises Technologie von einem Austausch mit Digital-Fachleuten aus anderen Branchen. Über die Erkenntnisse wird dieser Expertenkreis in einem regelmäßigen (Video-) Podcast berichten und dabei aktuelle Themen besprechen. Sobald die erste Folge verfügbar ist, wird die HSMA Deutschland e.V. auf den verschiedenen Kommunikationskanälen darauf hinweisen. Fragen und Themenvorschläge sind jederzeit willkommen. Sie können über die verschiedenen Social Media-Plattformen des Verbandes eingereicht werden oder per E-Mail an office@hsma.de.

Zu den aktuellen Mitgliedern des HSMA Expertenkreis Technologie gehören: Angelika Viebahn, Althoff Hotels | Alexander Schuster, Opensmjle | Constantin Rehberg, Digital Experte | David Henning, big mama hotels | Florian Montag, Hotelhero | Lucas Höfer, Ruby | Marcus Hess, Busy Rooms CRS| Markus Felinger, Falkensteiner | Michaela Papenhoff, h2c | Sandra Bayer, Anker & Alpen | Sarah Bretzler, robotise | Sebastian Lindner, Meininger Hotels| Stephanie Goldbrunner-Jung, Anker & Alpen | Tobias Köhler, Ruby | Zsuzsanna Albrecht, Zsuzsanna Albrecht Hospitality Consulting.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus. Sie bildet das Netzwerk und den Wissenspool zu allen relevanten Sales & Marketing Themen der Hospitality Branche.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



