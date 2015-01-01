#HSMAday 2026 – Strategien für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten von KI und Plattformmacht in der Hotellerie

Am 2./3. September 2026 versammelt die HSMA Deutschland e.V. Hoteliers und Branchenexperten in Berlin: Scalable Capital-Gründer Erik Podzuweit startet mit Impuls zur Wettbewerbsfähigkeit von morgen.

Die Hospitality-Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Künstliche Intelligenz verändert das Such- und Buchungsverhalten der Gäste, Plattformen dominieren zunehmend die digitale Customer Journey und gleichzeitig stehen viele Betriebe unter wachsendem Investitions- und Kostendruck. Vor diesem Hintergrund rückt der #HSMAday 2026 der HSMA Deutschland e.V. genau jene Fragen in den Mittelpunkt, die derzeit zahlreiche Hoteliers beschäftigen.

Das etablierte Branchenevent versammelt erneut Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie, Tourismus, Technologie sowie Wirtschaft zu einem interdisziplinären Austausch über die Zukunft der Hospitality. Einen besonderen Akzent setzt dabei die Eröffnungs-Keynote mit anschliessendem Fireside Chat von Erik Podzuweit, Gründer und CEO von Scalable Capital. Das Unternehmen hat sich zu einer der führenden Investmentplattformen Deutschlands entwickelt – durch kompromisslose Einfachheit. Seine Erfahrungen im Aufbau von Vertrauen, Kundenbindung und Skalierung in einem von Plattformen dominierten Umfeld sollen wertvolle Impulse für die Hotellerie liefern: „Viele Hotels stehen heute vor ähnlichen Herausforderungen wie Banken vor einigen Jahren. Gäste vergleichen Angebote über Plattformen, erwarten digitale Einfachheit und treffen Entscheidungen zunehmend datengetrieben. Der Blick über den Tellerrand eröffnet neue Perspektiven auf die Frage, wie sich auch mittelständische Hotelunternehmen erfolgreich positionieren können“, erklärt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Als weitere Keynote konnte der Verband Alexandra Bahr vom KitKat Club Berlin – dem wohl bekanntesten Club für elektronsiche Musik und die Kink-Szene – gewinnen, die aufzeigen wird, wie Unternehmenskultur entsteht, in der Menschen freiwillig Verantwortung übernehmen.

Das Programm des #HSMAday 2026 spiegelt die derzeitigen Herausforderungen der Branche wider. In Vorträgen, Panels, Workshops und Deep-Dive-Sessions diskutieren renommierte Experten unter anderem die Auswirkungen neuer regulatorischer Rahmenbedingungen auf die Distribution, aktuelle Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Cyber Security, innovative Ansätze im Social-Media-Marketing, digitaler Vertrieb im MICE-Segment sowie neue Perspektiven für Nachhaltigkeit, Führung und Employer Branding. Zu den Referenten gehören beispielsweise Petra Hedorfer von der Deutschen Zentrale für Tourismus, Markus Luthe vom Hotelverband Deutschland (IHA), der Jurist Peter Hense von Spirit Legal sowie Fachvorstände der HSMA und viele Mitglieder der Expertengremien.

Weitere Programmhöhepunkte beschäftigen sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen steigender Betriebskosten, der zunehmenden Bedeutung internationaler Gästemärkte, dem Umgang mit Fake Bookings und Betrugsversuchen sowie den Chancen von Robotik und Automatisierung im Hotelbetrieb. Darüber hinaus werfen mehrere Sessions einen Blick auf angrenzende Branchen und zeigen auf, welche Erfolgsmodelle sich auf die Hotellerie übertragen lassen. Im Rahmen des Abendprogramms am ersten Eventtag werden darüber hinaus der „HSMA Social Media Award“ und der „Green Sleeping Award“ verliehen.

„Der #HSMAday versteht sich seit jeher als Plattform für Wissenstransfer aus der Praxis. Unser Anspruch ist es nicht, Trends lediglich zu beschreiben, sondern konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen, die Hoteliers unmittelbar in ihren Betrieben anwenden können. Gerade in Zeiten grundlegender Marktveränderungen ist dieser Austausch wichtiger denn je“, ergänzt Christian von Rumohr, Präsident der HSMA Deutschland e.V. und Direktor des Designhotel The Liberty in Bremerhaven.

Neben dem fachlichen Programm steht auch 2026 wieder der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden profitieren dabei von einem einzigartigen Netzwerk.

Weitere Informationen zum Programm auf der Website der HSMA Deutschland e.V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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email : info@hsma.de

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) ist der führende Fachverband für die Hospitality-Branche und vereint über 1.600 Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus. Als branchenübergreifendes Netzwerk und Wissensplattform fördert die HSMA aktiv den kollegialen Dialog sowie die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder in allen relevanten Disziplinen.

Die Fachbereiche der HSMA Deutschland e.V. umfassen Online Marketing & E-Commerce, Marketing & Communication, Distribution, Revenue Management, MICE, Sales, Technology, HR & People and

Culture sowie Sustainability. Ziel des Verbands ist es, Fachwissen durch strukturierten Informations- und Erfahrungsaustausch nachhaltig zu stärken.

Neben Fachkongressen, Roadshows, Barcamps und weiteren Weiterbildungsformaten schätzen die Mitglieder insbesondere das hochkarätige Netzwerk und den persönlichen Austausch, der für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Hospitality-Branche essenziell ist. www.hsma.de

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