HSMA Deutschland e.V. startet Bewerbungsphase für Social Media Award 2026

Der etablierte Branchenaward rückt messbare Performance, strategische Klarheit sowie kreative Ansätze in den Fokus der digitalen Hotelkommunikation.

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. eröffnet die Bewerbungsphase für den Social Media Award 2026 und richtet sich damit erneut an Hotels oder Hotelgruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre digitalen Kommunikationsstrategien erfolgreich sowie nachvollziehbar einsetzen. Ab sofort können Betriebe ihre Kampagnen bzw. Konzepte einreichen, die sich durch strategische Stringenz, kreative Umsetzung und nachweisbare Wirkung in den sozialen Netzwerken auszeichnen. Unterstützt wird der Verband durch die Online-Marketingexperten von Online Birds als Hauptsponsor.

Der Award hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe innerhalb der deutschsprachigen Hospitality etabliert und versteht sich bewusst nicht als reine Kreativ-Auszeichnung. Im Mittelpunkt stehen vielmehr belastbare Ergebnisse, zielgerichtete Kommunikation sowie die Frage, wie Social Media entlang der gesamten Guest Journey und im Employer Branding wirksam eingesetzt wird. Entsprechend bewertet die Jury nicht primär Reichweitenkennzahlen oder Interaktionen, sondern die Qualität der zugrunde liegenden Strategie, die Konsistenz der Umsetzung und die Relevanz für definierte Zielgruppen.

„Social Media ist längst kein Add-on mehr, sondern ein integraler Bestandteil der kommerziellen und operativen Ausrichtung von Hotels. Entscheidend ist jedoch nicht die Präsenz auf möglichst vielen Kanälen, sondern die Fähigkeit, Inhalte mit klarer Zielsetzung zu entwickeln und messbar zum Unternehmenserfolg beizutragen“, ordnet Alexandra Weber, Geschäftsführender Vorstand der HSMA Deutschland e.V. und Director Property Relation Optimization der BWH Hotels Central Europe, die Bedeutung des Awards ein.

Hotels und Hotelgruppen können ihre Einreichungen in den etablierten Kategorien Neukundengewinnung, Kundenbindung, HR & Employer Branding sowie allgemeine Kommunikation einreichen. Zugelassen sind sowohl einzelne Kampagnen als auch ganzheitliche Social-Media-Strategien, unabhängig davon, auf welchen Plattformen diese umgesetzt wurden. Der Wettbewerb ist bewusst offen angelegt, um die Bandbreite aktueller digitaler Ansätze innerhalb der Branche abzubilden. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury aus Fach- und Branchenexperten, die unterschiedliche Perspektiven aus Hotellerie, Weiterbildung und digitaler Praxis einbringen. Zu den diesjährigen Jurymitgliedern gehören Anna-Luise Baum von Online Birds, Marilena Niemeyer, Mitglied im HSMA Expertenkreis Online Marketing & E-Commerce, Merle Losem von der DHA Deutsche Hotelakademie, Vivien Stauff vom Schloss Hohenkammer und Wolf-Thomas Karl von Wolf.Communication & Hotel Inside Magazin.

Aus allen Einreichungen werden pro Kategorie drei Finalisten nominiert, die sich im Anschluss einem öffentlichen Voting stellen. Dieses zweistufige Verfahren kombiniert fachliche Bewertung mit Marktresonanz und hat sich als transparentes und zugleich praxisnahes Modell etabliert.

Die Verleihung des HSMA Social Media Award findet anschließend traditionell im Rahmen des #HSMAday statt, der auch 2026 wieder als zentrale Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Vernetzung innerhalb der Hospitality konzipiert ist.

Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V., fügt hinzu: „Mit dem Award verfolgen wir auch das Ziel, Best Practices sichtbar zu machen und gleichzeitig Orientierung in einem zunehmend dynamischen digitalen Umfeld zu bieten. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Komplexität in der Gästekommunikation und im Recruiting wird deutlich, dass erfolgreiche Social-Media-Arbeit weniger von kurzfristigen Trends als von klaren strategischen Leitlinien und konsistenter Umsetzung abhängt.“

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 28. Juni 2026. Weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen und Einreichung stehen auf der Website der HSMA Deutschland e.V. zur Verfügung.

Quelle Foto: Thomas Loris

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Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) ist der führende Fachverband für die Hospitality-Branche und vereint über 1.600 Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus. Als branchenübergreifendes Netzwerk und Wissensplattform fördert die HSMA aktiv den kollegialen Dialog sowie die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder in allen relevanten Disziplinen.

Die Fachbereiche der HSMA Deutschland e.V. umfassen Online Marketing & E-Commerce, Marketing & Communication, Distribution, Revenue Management, MICE, Sales, Technology, HR & People and

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Neben Fachkongressen, Roadshows, Barcamps und weiteren Weiterbildungsformaten schätzen die Mitglieder insbesondere das hochkarätige Netzwerk und den persönlichen Austausch, der für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Hospitality-Branche essenziell ist. www.hsma.de

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