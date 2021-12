Hugo Transport: Spedition für Georgien mit Zollabwicklung

Georgien gehört Traditionell es zu den wichtigsten Handelspartnern der EU. Wer Importe und Exporte realisieren möchte, setzt am besten auf einen erfahrenen Partner.

Transporte aller Art von und nach Georgien

„Es ist immer schön, Transporte bis zum Schwarzen Meer zu befördern“, erzählt Viktor Mähler, Geschäftsführer von HUGO Transport & Logistics GmbH. Doch bevor die Fahrer ihre pünktliche Ankunft in malerischer Umgebung genießen können, steht eine akribische Planung an.

Jeder Transport beginnt nämlich mit der logistischen Planung in der Zentrale in Braunschweig. Hier legt die Spedition für Georgien zusammen mit ihren Kunden fest, wann die Transporte ankommen sollen, welche Fracht befördert wird und welche Fahrzeuge dafür nötig sind. Im Fuhrpark des Logistikers gibt es eine Reihe von Spezialtransportern: Lkws für gekühlte Ware, Schwerlasttransporter, Sprinter und einige mehr. „Wir bieten Transporte aller Art mit eigenen Fahrzeugen“, führt Viktor Mähler dazu aus.

Das ist gerade bei Transporten nach Georgien vorteilhaft, denn für Importe und Exporte kommen ganz unterschiedliche Waren in Betracht. Lebensmittel, Rohstoffe und Maschinen sind nur einige der häufigsten Frachten. Hinzu kommen Waren mit Sonderanforderungen an die Logistik, etwa technische Anlagen oder Bauelemente mit Übermaß.

Transport nach Georgien mit Zollabwicklung

Wenn gewünscht, übernehmen die Experten der Spedition für Georgien noch weitere Leistungen, die ebenfalls Organisationstalent erfordern: die Zollabwicklung. Kunden zahlen dann nur die anfallenden Gebühren, die Spedition kümmert sich um alle bürokratischen Details. Das spart seitens der Auftraggeber erheblich Zeit ein.

In der Zentrale werden dafür zum Beispiel Frachtpapiere erstellt und Unterlagen ausgefüllt. Dank der Expertise der mehrsprachigen Mitarbeiter sind die nötigen Dokumente schnell zusammengestellt und vollständig erfasst. So lassen sich die Transitzeiten nach Georgien noch einmal spürbar verkürzen, denn der Aufenthalt für den Zoll ist minimal.

Eigene Niederlassungen sorgen für reibungslose Transporte

Ergänzend zum Service von Deutschland aus unterhält Hugo Transport eigene Niederlassungen in Osteuropa und Zentralasien. Die Zolllager dienen dazu, den Transporten eine sichere Anlaufstelle zu bieten, bis die zolltechnische Abwicklung abgeschlossen ist.

Darüber hinaus ist die Spedition für Georgien als Handelsvertreter tätig. In dieser Funktion sucht sie zum Beispiel nach potentiellen Handelspartnern für deutsche und europäische Firmen. Wenn gewünscht, schließen die Vertreter Verträge im Namen der Kunden ab. Die entsprechenden Exporte und Importe können dann in beiden Richtungen von der Spedition abgewickelt werden. Auf Wunsch inklusive Zollabwicklung, sodass ein Komplettservice für die Logistik zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053118052240

fax ..: 053118052259

web ..: https://hugo-transport.de/

email : mail@hugo-transport.de

Sicher, schnell und zuverlässig: HUGO Transport & Logistics GmbH

Wir bieten internationale Transporte aus ganz Deutschland nach Russland, Osteuropa, Zentralasien, in den Kaukasus und die Mongolei. Komplette Logistiklösungen: Internationale Transporte inklusive Export und Import Zollabwicklung in Ihrem Auftrag. Alle Transportarten für jeden Bedarf, sowohl B2B als auch B2C. Von Kleintransportern bis Großraumtransporter.

So wichtig ist eine internationale Spedition – wer weltweit Waren verschickt, benötigt eine zuverlässige internationale Spedition. Häufig ist es schwierig, den richtigen Anbieter dafür zu finden. Im Folgenden erfahren Sie, was eine gute internationale Spedition ausmacht und welche Kriterien Sie erfüllen sollten.

Wofür internationale Spedition? Sei es der Transport von Gütern zwischen zwei Unternehmen oder die Lieferung von einem Unternehmen zum Endverbraucher: Internationale Speditionen benötigt man immer dann, wenn ein Transport ins Ausland durchgeführt werden muss. Auch für den Import ist eine internationale Spedition wichtig.

Internationale Spedition: Schnell und zuverlässig – vor allem bei einem Transport von Waren ins Ausland gibt es immer wieder Bedenken, dass die Lieferung nicht rechtzeitig ankommt oder es zu Lieferverzögerungen kommt. Daher ist es wichtig, dass eine internationale Spedition schnell und zuverlässig ist. Ein Expressversand sollte daher im Leistungsumfang enthalten sein. Bei Hugo Transport werden Lieferfristen vertraglich vereinbart und streng eingehalten. Mit dieser internationalen Spedition kommt keine Lieferung zu spät. Zudem ist nicht nur der eigentliche Transport wichtig. Auch die Zollabwicklung kostet immer wieder Zeit und Mühe. Daher ist es von Vorteil, wenn internationale Speditionen dies gleich für ihre Kunden übernehmen, um für einen unkomplizierten Transport zu sorgen.

Internationale Speditionen: Welche Transportarten werden abgedeckt? Liefern Speditionen international Waren aus, lässt sich die Art des Transportes in verschiedene Kategorien unterteilen. Es gibt den Lebensmittel-, den Gefahrgut- sowie den Umzugstransport. Darüber hinaus gibt es temperaturgeführte Transporte, PKW-Transporte und viele weitere Gebiete, in denen man eine zuverlässige internationale Spedition benötigt. Wer als Unternehmen verschiedene Arten von Gütern transportieren lassen möchte, sollte daher auf eine internationale Spedition setzen, die im besten Fall alle Bereiche abdeckt. So hat man einen Ansprechpartner für alle Anliegen rund um den Transport. Hugo Transport erledigt als internationale Spedition alle Transporte von Lebensmitteln über Gefahrgut bis hin zu Maschinen – teilweise auch mit Expressversand für besonders schnellen Erhalt der Ware.

Pressekontakt:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

fon ..: 053118052240

email : mail@hugo-transport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Group Fitness Marketing