Hybrid Power Solutions geht strategische Partnerschaft mit TEC Sales zum Ausbau der Marktpräsenz in den USA ein

Vancouver, British Columbia – 30. September 2024 / IRW-Press / – Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Firma TEC Sales, einer führenden Vertriebsagentur für die Energiespeicher-, Infrastruktur-, Elektro- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, eingegangen ist. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt in den Bemühungen von Hybrid Power Solutions, seine Marktreichweite zu vergrößern und innovative Energielösungen an einen breiteren Kundenstamm zu liefern.

TEC Sales zählt 64 Vertriebsmitarbeiter, hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Vertrieb mit bis zu 800 Millionen $ an Jahresumsatz und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für Schlüsselsektoren. Ihr landesweites Netzwerk und ihre Branchenkenntnis machen sie zum idealen Partner für Hybrid Power Solutions, denn die Nachfrage nach nachhaltigen Energiespeicherlösungen nimmt in verschiedenen Branchen weiter zu.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TEC Sales, einem anerkannten Marktführer in der amerikanischen Energie- und Elektrobranche. Die große Reichweite und Erfahrung der Firma werden deutlich zu unserem Wachstum beitragen, da wir unsere innovativen Energielösungen einem breiteren Publikum vorstellen können, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Ziel, kritische Sektoren wie Infrastruktur und Fertigung mit skalierbaren, zuverlässigen und sauberen Energielösungen zu versorgen.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

– Erhöhte Marktreichweite: Zugang zu einem landesweiten Stamm von Kunden aus verschiedenen Branchen.

– Erfahrenes Verkaufspersonal: 64 engagierte Vertriebsmitarbeiter mit umfassenden Branchenkenntnissen.

– Hocheffiziente Zusammenarbeit: Nutzung der Verkaufskraft von TEC Sales mit einem Jahresumsatz von bis zu 800 Millionen $ für eine stärkere Durchdringung des US-Marktes.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung der sauberen Energielösungen von Hybrid Power Solutions voranzutreiben, einschließlich seiner fortschrittlichen Energiespeichersysteme, die herkömmliche fossile Energiequellen in industriellen, kommerziellen und infrastrukturellen Anwendungen ersetzen sollen. Hybrid Power Solutions will mithilfe der ausgewiesenen Kompetenz von TEC Sales dem zunehmenden Bedarf an nachhaltiger Energie nachkommen und US-Unternehmen mit zuverlässigen und umweltfreundlichen Energiealternativen versorgen.

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Über TEC Sales

TEC Sales ist eine regionale Abteilung der TEC Group, deren Hauptaugenmerk auf eine Vielzahl von Sektoren innerhalb der Energielandschaft gerichtet ist. Als führende Vertriebsagentur bedient TEC Sales die Energiespeicher-, Infrastruktur-, Elektro- und Fertigungsindustrie in den gesamten USA. TEC Sales bietet eine große Marktreichweite und umfassendes Fachwissen, um Unternehmen im sich schnell entwickelnden Energiesektor von heute zu Erfolg zu verhelfen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, voraussichtlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

