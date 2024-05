Hybrid Power Solutions und Altrasav schließen strategische Partnerschaft zur Ausweitung des Vertriebs nach Nigeria

Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein kanadischer Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Altrasav, einem technologieorientierten Vertriebsunternehmen mit Sitz in Nigeria eine strategische Partnerschaft eingegangen ist. Die Partnerschaft, die mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) fixiert wurde, zielt darauf ab, den aufstrebenden nigerianischen Markt für den Vertrieb von HPS-Produkten zu erschließen.

Mit Unterstützung des Trade Commissioner Service (TCS) der kanadischen Botschaft bietet diese Zusammenarbeit die Möglichkeit, genau dort neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Grenzen zu überwinden, wo HPS-Produkte dringend benötigt werden. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von HPS, innovative Energielösungen anzubieten und den dringlichen Herausforderungen der Gemeinden in Nigeria zu begegnen.

Andrew Oginni, CEO von Altrasav Limited, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: Wir sind stolz darauf, den nigerianischen Markt seit 20 Jahren mit innovativen Produkten zu bedienen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Hybrid Power, um seine einzigartigen alternativen Hybrid-Energielösungen in Nigeria auf den Markt zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Gesundheit, die Sicherheit, den Wohlstand und die Bildung der Bevölkerung durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung entscheidend verbessern können. Das Unternehmen hat von Altrasav Limited eine Absichtserklärung über den Kauf von Hybrid Power Solutions-Anlagen im Wert von 2 Millionen CAD für den nigerianischen Markt erhalten.

Francois Byrne, CEO von Hybrid, schloss sich den Worten von Oginni an und betonte das transformative Potenzial der Partnerschaft: Wir von Hybrid Power Solutions freuen uns über die Möglichkeit, mit Altrasav zusammenzuarbeiten und deren Fachwissen zu nutzen, um mit unseren nachhaltigen Energielösungen den nigerianischen Markt zu erschließen. Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres Engagements für die Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Energielösungen, die zur Stärkung von Gemeinden und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Nigeria bietet mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung und seinem dringenden Energiebedarf eine einzigartige Gelegenheit für saubere Energielösungen. Laut dem Nigeria Multidimensional Poverty Index (MPI) 2022 ist der Mangel an Energie mitverantwortlich für die rund 133 Millionen in unterschiedlicher Hinsicht armen Nigerianer. Die begrenzten Netzkapazitäten, die von infrastrukturellen Problemen geplagt werden, machen alternative Energiequellen dringend erforderlich.

Diese Partnerschaft geht über eine Marktexpansion hinaus, fügte Byrne hinzu. Sie bietet die Möglichkeit, wichtigen Bedürfnissen in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit, Bildung und Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Unsere Produkte können eine stabile Stromversorgung für grundlegende Gesundheitseinrichtungen gewährleisten, Sicherheitsmaßnahmen unterstützen, das Bildungsangebot verbessern und die landwirtschaftliche Produktivität in ländlichen Gebieten steigern. Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas und mit Altrasavs Dominanz und Expertise in diesem Sektor wird diese Partnerschaft die Tore für die Expansion in andere afrikanische Länder öffnen.

Vertreter von Hybrid sind nach Nigeria gereist, um die Partnerschaft abzuschließen und sich mit wichtigen Interessenvertretern und potenziellen Kunden zu treffen, zu denen Vertreter des Luftfahrtministeriums, der nigerianische Verteidigungsstabschef, nationale Sicherheitsberater sowie Vertreter der nigerianischen Polizei, der Nationalversammlung, der Organisation der Europäischen Union in Nigeria und des nationalen Krankenhauses in Abuja gehörten.

Mit dieser Partnerschaft können Hybrid und Altrasav zum Übergang Nigerias zu sauberer Energie und zu den nachhaltigen Entwicklungszielen des Landes beitragen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel HPSS notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Über Altrasav Limited

Altrasav ist ein dynamisches, technologieorientiertes Vertriebsunternehmen, das konvergente Kommunikationsdienste und andere damit verbundene Produkte und Lösungen anbietet. Wir bieten umfassende, erschwingliche Lösungen für die IT- und Telekommunikationsberatung, die Verwaltung von Netzwerkdiensten und die Beschaffung von Hardware und Software für Unternehmen und staatliche Einrichtungen. Von der Strategie bis zur Implementierung liefern wir IT-Lösungen, die positive Veränderungen fördern und die Produktivität steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein, beabsichtigt, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

