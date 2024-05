Zefiro eröffnet eine neue Betriebsanlage in West Virginia, um die wachsende Nachfrage zu bedienen sowie die operative Kapazität, die Effizienz und die Gewinnmargen zu steigern

Die Tochtergesellschaft von Zefiro, Plants & Goodwin, Inc. (P&G), hat auf ihrem Betriebsgelände in Appalachia eine zusätzliche Anlage eröffnet. Damit richtet sich P&G strategisch aus, um Teile der Mittel in Höhe von 29.233.057 USD im Rahmen von Phase 1 des Bipartisan Infrastructure Law effizient einzusetzen und die derzeitigen Methanemissionen aus hunderten von Bohrlöchern in dem Bundesstaat zu eliminieren. Dies ist die zweite derartige Expansion in den vergangenen sechs Monaten, die auf die Übernahme eines Wireline-Dienstleisters durch P&G in Cambridge, Ohio, folgt.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 7. MAI 2024 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Kanada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. (P&G) eine neue Anlage in Appalachia eröffnet hat, welche die Effizienz erheblich steigern und damit höhere Gewinnmargen mit sich bringen wird. Diese Anlage, die sich in der Stadt Buckhannon (Upshur County) befindet, liegt im Zentrum des US-Bundesstaats West Virginia. P&G verfügt derzeit über eine Pipeline mit ökologischen Serviceprojekten in West Virginia für das Jahr 2024 im Wert von mehr als 700.000 USD. Während sämtliche der aktuellen und anstehenden Projekte von P&G in West Virginia im Rahmen langjähriger Geschäftsbeziehungen erfolgen, eröffnet diese neue Anlage die Möglichkeit einer Partnerschaft mit bundesstaatlichen Ressourcen.

Mit der Eröffnung dieser Anlage in Buckhannon, WV, erzielt Zefiro großen Nutzen und strategische Vorteile, unter anderem die folgenden:

– Reduzierte Kosten (Arbeitsstunden, Kraftstoff etc.) und Transportemissionen bei den Arbeiten an den Umweltsanierungsprojekten in West Virginia;

– Mit dieser Kostensenkung könnten sich die Gewinnmargen für die Projekte in West Virginia um bis zu 15 % ihres aktuellen Niveaus erhöhen;

– Schnellere Projektdurchführung, sodass mehr Methanlecks beseitigt werden können;

– Möglichkeit, sich offensiver an Ausschreibungen für Projekte im Bundesstaat West Virginia zu beteiligen, unter anderem für Projekte, die nach dem Bipartisan Infrastructure Law finanziert werden, welches für diese Art von Sanierungsprojekten 4,7 Milliarden USD bereitstellt; und

– Durch die offizielle Präsenz in West Virginia kann P&G seine Effizienz steigern und seine Präsenz in dem Bundesstaat weiter ausbauen.

Die Eröffnung dieser Anlage stellt die zweite Erweiterung der geographischen Präsenz von P&G in sechs Monaten dar; zuvor hatte P&G im Dezember 2023 einen Wireline-Dienstleister in Cambridge, Ohio, übernommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74479/FINALMay72024ZefiroWestVirginiaPressRelease_DEPRcom.001.jpeg

Zefiro veröffentlichte auf seinem YouTube-Kanal ein Video, in welchem Luke Plants die Bedeutung der Eröffnung der neuen Betriebsanlage von P&G in West Virginia erläutert. Das Video kann durch Klicken auf den obigen Thumbnail oder durch Klicken auf diesen Link abgerufen werden.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder die Rubrik Investor auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemeldung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Talal Debs (PhD), Gründer und CEO von Zefiro, merkte dazu wie folgt an: Der Ausbau unserer Flächenkapazität in Appalachia ist ein spannender Teil der Weiterentwicklung von Zefiro als einem vollständig integrierten Unternehmen für Umweltdienstleistungen. Durch die Eröffnung einer Anlage im Zentrum von West Virginia erhält Zefiro viele strategische operative Vorteile sowohl Kosten- und Zeiteffizienz als auch eine offizielle Präsenz im Mountaineer-Bundesstaat, in dem zahlreiche Methanlecks in ausgedienten Bohrungen zu beheben sind und in dem sowohl öffentliche als auch private Mittel, die für diese Arbeiten zugewiesen werden, in großer Menge vorhanden sind. Das Jahr 2024 war in diesem Segment der Geschäftstätigkeit von Zefiro bereits sehr arbeitsreich, und mit dieser Expansion erhalten wir noch mehr Bandbreite für die Beseitigung einer größeren Zahl von Methanlecks.

Luke Plants, Senior Vice President of Business Development von Zefiro, nahm wie folgt Stellung: Wir erwarten, dass sich unsere Projektdurchführungszeiten mit dem Wegfall der sechsstündigen Fahrt zwischen P&G in Bradford, der PA-Unternehmenszentrale und den Einsatzorten in oder in der Nähe von West Virginia erheblich verkürzen werden. Damit kann sich auch unsere Bandbreite für die Durchführung von Umweltsanierungsarbeiten in ganz Appalachia vergrößern, da wir weiterhin wachsenden Bedarf für unsere Services verzeichnen, und zwar seitens Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen, privaten Grundbesitzern und dem öffentlichen Sektor gleichermaßen. Angesichts der Notwendigkeit, die Methanemissionen an ihrer Quelle zu beseitigen, wofür sowohl private wie auch öffentliche Finanzierungskanäle Mittel bereitstellen, haben wir mit einem strategischen Schritt wie der Eröffnung dieser Anlage in Buckhannon, WV, die Möglichkeit, noch effizienter als wichtiger Akteur im Bereich der aktiven Nachhaltigkeit zu operieren.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein Unternehmen für Umweltdienstleistungen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert hat. Zefiro ist bestrebt, sich zu einem zentralen wirtschaftlichen Akteur im Bereich aktive Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dabei nutzt Zefiro seine jahrzehntelange betriebliche Expertise, um neue Werkzeuge für die Reinigung von Luft-, Boden- und Wasserquellen zu entwickeln, die unmittelbar durch Methanlecks beeinträchtigt werden. Das Unternehmen hat einen voll integrierten Bodenbetrieb errichtet, dessen Treiber eine innovative Monetarisierungs-Lösung für den aufstrebenden Markt der Methanminderung ist. Als Urheber hochwertiger US-amerikanischer Methan-Zertifikate will Zefiro langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen erzielen.

