hydt. adaptive clothing® lanciert Kollektion für Menschen mit Bewegungseinschränkungen

Mit seiner barrierefreien Kleidung macht das Nürnberger Label hydt. zeitlose und stilvolle Bekleidung für alle zugänglich.

Leichte Materialien, legere Schnitte und Öffnungen an Schultern und Seiten zeichnen die Kollektion aus T-Shirts und Sweatshirts aus. Designerin Petra Bach möchte dazu beitragen, dass Inklusion nicht am Kleiderschrank haltmacht.

Viele Menschen in Deutschland sind in ihrer körperlichen Beweglichkeit eingeschränkt, sei es aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder als Folge einer Operation an den Gliedmaßen. Genau für diese Personengruppe hat das Nürnberger Bekleidungslabel hydt. nun eine barrierefreie Kollektion aus T-Shirts und Sweatshirts entwickelt. Die Oberteile können dank innovativer Druckverschlüsse leicht selbst an- und ausgezogen werden.

„Adaptive Kleidung – so wird Mode für Menschen mit Bewegungseinschränkungen bezeichnet – ist erst seit wenigen Jahren ein Thema in der Modebranche. Meist zielt sie vom Stil und den verwendeten Materialien her auf ältere Menschen ab“, sagt Petra Bach, Designerin und Gründerin von hydt. „Mit meinem Label gehe ich bewusst einen anderen Weg. Ich entwickle anpassbare Oberteile aus weicher Bio-Baumwolle für Erwachsene jeden Alters. Funktionalität und Ästhetik müssen sich nicht ausschließen.“

Durchdachtes Design für selbstständiges und assistiertes Ankleiden

Die Kleidungsstücke von hydt. sind so konzipiert, dass sie sowohl das selbstständige als auch das assistierte Anziehen erleichtern. Die Druckverschlüsse an Schultern und Seiten lassen sich an einigen Modellen mit nur einer Hand öffnen und schließen. Die Shirts müssen nicht über den Kopf gezogen werden, was Schmerzen vermeidet. „Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen mit Bewegungseinschränkungen wieder mehr Unabhängigkeit erlangen. Gleichzeitig wollen wir Pflegende entlasten und den Pflegealltag einfacher gestalten“, ergänzt Petra Bach.

Die stilvollen T-Shirts und Sweatshirts sind leger geschnitten und dank ihrer Uni-Farbgebung in Dunkelblau, Weiß, Fuchsia und Finian Blue (Rauchblau) leicht mit anderen Teilen kombinierbar. Produziert wird die hochwertige Kollektion in einer familiengeführten Manufaktur in Portugal, die auf die Herstellung von nachhaltiger Kleidung spezialisiert ist. Die verwendete Bio-Baumwolle ist besonders weich, hautfreundlich und leicht. Für besten Tragekomfort, auch bei sensibler Haut.

Erfahrungen flossen in Produktentwicklung ein

Die Kleidungsstücke wurden insbesondere für Menschen konzipiert, die nach einer Schulteroperation oder einem Schlaganfall, wegen Arthritis, muskulären oder neurologischen Erkrankungen in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Betroffene sowie Fachkräfte aus der Pflege, der Physio- und Ergotherapie brachten ihre Erfahrungen während der Produktentwicklung ein. Erhältlich sind T-Shirts und Sweatshirts im Online-Shop von hydt.

Die Oberteile sind aber nicht nur eine Hilfe für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Sie sind auch perfekt für medizinische Untersuchungen geeignet. Ein Öffnen der Verschlüsse genügt, um an eine bestimmte Körperpartie zu gelangen. Patient:innen müssen somit nicht den gesamten Oberkörper freimachen. Das wahrt die Intimsphäre, sei es bei der Physiotherapie, bei einer gynäkologischen Brustuntersuchung oder bei der Verabreichung einer Chemotherapie über einen Port.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hydt. adaptive clothing®

Frau Petra Bach

Hohfederstr. 13 RG

90489 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0151 16910797

web ..: https://hydt.de/

email : hello@hydt.de

Über hydt.

hydt. ist ein junges Label aus Nürnberg, das sich auf adaptive Kleidung spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse von Menschen mit Bewegungsein-schränkungen entwickelt hydt. innovative Mode, die Funktionalität und Ästhetik ver-eint. Die Marke steht für Inklusion, Nachhaltigkeit und hohe Qualität – von der Mate-rialauswahl bis zur Produktion in einem europäischen Familienbetrieb

Pressekontakt:

hydt. adaptive clothing®

Frau Petra Bach

Hohfederstr. 13 RG

90489 Nürnberg

fon ..: 0151 16910797

email : hello@hydt.de

