Tiktok Trend erobert nach dem Buchmarkt das nächste Medium – Erste New Adult Romantasy Hörspielserie

Die erste New-Adult-Romantasy Hörspielserie „The Moon Heritage Chronicles“ startet am Freitag und markiert den ersten Einzug des New-Adult-Romantasy-Genres aus der Buchwelt in die Hörspielbranche

Die neuartige Hörspielserie „The Moon Heritage Chronicles“ startet am Freitag, den 27. September 2024 und markiert den ersten Einzug des New-Adult-Romantasy-Genres aus der Buchwelt in die Hörspielbranche, angeregt durch den aktuellen Social Media Trend der Buchwelt.

„The Moon Heritage Chronicles“ – eine Premiere für die Welt der New-Adult-Romantasy

Das aus der Literatur stammende Genre verbindet romantische und fantastische Elemente, die speziell auf junge Erwachsene zugeschnitten sind. Es hat sich nicht nur fest in den Bestsellerlisten der Literatur etabliert, sondern auch neue Leserschichten erreicht, die das Lesen zuvor als veraltet und langweilig empfanden. Jetzt bringt „The Moon Heritage Chronicles“ diese dynamische und ansprechende Erzählweise ins Hörspielformat. Produziert von Max Maschmann und den Golden Vision Studios, mit Recording, Mix und Master in den Klangkantine Studios Darmstadt,

Die hochkarätige Produktion der Serie präsentiert über sechs spannende Episoden die erste Hörspiel-Rolle für BookTok-Star Jess Hengel (@itsjessamess), die auf TikTok über 550.000 Follower begeistert. In den anderen Hauptrollen sind der renommierte Synchronsprecher Benjamin Stolz, die Bühnenschauspielerinnen Larissa Bader und Melissa Breitenbach sowie Ben Niclas Leenen und Benedict Matysik zu hören. Neben einem außergewöhnlichen Sounddesign wird die Serie musikalisch untermalt durch die eigens komponierte Pop-Ballade „Take Me“, gesungen von der vielversprechenden Newcomer Sängerin GUILLS. Dieser Titelsong erscheint als ihre Debütsingle ebenfalls weltweit am 27.09.2024.

Die Geschichte – Was verbirgt sich hinter Kaltensteins Fassade?

In der New Adult Romantasy-Hörspielserie „The Moon Heritage Chronicles“ beginnt für Lina (Larissa Bader) ein neues Kapitel, als sie für ihr Studium in die malerische, verträumte Universitätsstadt Kaltenstein zieht. Doch hinter der idyllischen Fassade lauern düstere Geheimnisse. Schon bald wird eine Studentin durch einen mysteriösen Tierangriff tödlich verletzt, und Linas Neugier ist geweckt. Nachdem sie zufällig ein brisantes Gespräch belauscht, begibt sie sich auf die Spur der alten Mythen und Legenden, die Kaltenstein umgeben. Dabei begegnet sie dem geheimnisvollen und unwiderstehlichen Baron Leonard von Kaltenstein (Benjamin Stolz), dessen rätselhafte Ausstrahlung sie in seinen Bann zieht. Was als aufregender Schlagabtausch beginnt, stellt bald Linas Welt auf den Kopf. Sie wird in ein Netz aus Gefühlen, Intrigen und Gefahren verstrickt, in dem Liebe, Leben und Tod auf dem Spiel stehen. Kann Lina den Kampf um ihr Herz und ihr Leben gewinnen, oder wird sie den finsteren Geheimnissen Kaltensteins zum Opfer fallen?

Eindrücke von den Schöpfern – Autorenduo Doreen Köhler und Max Maschmann

Autorin Doreen Köhler über den kreativen Prozess: „Es war, als würde ich durch eine lebendige Geschichte wandeln.“

Autor und Produzent Max Maschmann über die Relevanz von Hörspielen: „Hörspiele eröffnen eine faszinierende Möglichkeit, in Geschichten einzutauchen, ohne an Bildschirme gebunden zu sein. Sie bieten in unserem hektischen Alltag eine wunderbare Form der Entspannung, die oft zugänglicher ist als das traditionelle Buchlesen.“

Informationen zum Produktionsprozess exklusiv auf der Frankfurter Buchmesse

Auf der am 16. Oktober startenden Frankfurter Buchmesse sind am Stand von Klangkantine Audiobooks (Halle 3.1, K30) Ausschnitte zu hören und die Mitarbeiter können über den aufwendigen Produktionsprozess hinter „The Moon Heritage Chronicles“ aufklären.

Verfügbarkeit der Episoden der ersten Staffel

Die Serie ist ab Freitag, den 27. September 2024 auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich, mit neuen Episoden wöchentlich jeden Freitag.

Weitere Informationen unter:

https://golden-vision.eu/artist/the-moon-heritage-chronicles/

Die Golden Vision® GmbH sind ein deutsches Independent Medienunternehmen. Die Geschäftstätigkeiten sind in die zwei Hauptbereiche Golden Vision Studios und Golden Vision Entertainment gliedert.

