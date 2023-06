Über 2 Millionen Aufrufe auf TikTok: Produzent Christian Lösch aus Wolfenbüttel schreibt TikTok Hit!

Der Produzent Christian Lösch aus Wolfenbüttel landet einen viralen Hit auf TikTok.

Erst seit wenigen Wochen lebt Produzent und Labelinhaber Christian Lösch in Wolfenbüttel, aber er kann sich schon über den ersten großen Erfolg in seiner neuen Heimat freuen: Sein lustiger Partysong „Nur noch ein Bier Maria“ hat schon kurz nach seiner Veröffentlichung über 2 Millionen Aufrufe auf dem beliebten Portal „TikTok“ erreicht! Link zu TikTok Zusammen mit dem beliebten Interpreten Josef Hassing vom Niederrhein hat der gebürtig aus Braunschweig stammende Musiker einen viralen Hit geschaffen. „Als kleiner Junge habe ich mit meinen Eltern schon einmal länger in Wolfenbüttel gelebt.“ erklärt Lösch. „Schön, dass sich noch während des Umzugs in die Heimat dieser tolle Erfolg einstellt.“ Mit seinem Label „Blue Door Records“ (im Vertrieb von „The Orchard“) konnte Christian Lösch schon diverse Erfolge auch in den Media Control Charts verbuchen. Besonders beliebt sind die „Megaparty“ Compilations des Labels. „2006 habe ich die ersten Songs als Downloads bei Musicload und iTunes eingestellt, während sich noch kein Mensch – auch ich nicht – vorstellen konnte, wie extrem sich der Musikmarkt verändern würde. Aber schon 2008 hatten wir dann schon den ersten Nummer 1 Hit in den Downloadportalen.“ Aber sein Herz schlägt nicht nur für Partymusik: Auch für moderne elektronische Musik und Popmusik kann sich der studierte Musiker begeistern. Aktuell produziert er unter anderem die Braunschweiger Pop Rock Band „Wide Sky“.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

