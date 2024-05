Im Schatten des Daemoniums: Start für moderne Streaming Hörspielserie von Max Maschmann und Doreen Köhler

Die neue moderne Hörspielserie „Im Schatten des Daemoniums“ von Max Maschmann und Doreen Köhler startet ab Freitag im Audio-Streaming. Eine spannende Internatsgeschichte um ein verschwundenes Mädchen.

Am 31. Mai 2024 erscheint die neue moderne Hörspielserie „Im Schatten des Daemoniums“! Erleben Sie die spannende Geschichte von Mia, die als neue Schülerin auf das abgelegene Internat Burg Wandra kommt und schon bald in ein Netz aus Geheimnissen und scheinbar übernatürlichen Ereignissen gezogen wird.

In sich geschlossene Serie mit 6 Episoden

In insgesamt sechs Folgen entfaltet sich ein temporeiches Rennen gegen die Zeit. Jeden Freitag, beginnend ab dem 31.5.2024, erscheint jeweils eine neue Episode des Hörspiel-Debüts von Max Maschmann und Doreen Köhler.

Produzent & Autor Max Maschmann über die Wahl des Formats:

„Ich habe eine wirkliche Leidenschaft für Hörspiele entwickelt, da sie in unserer heutigen Welt, in der wir oft abends vom Bildschirm genug haben, enormes Potenzial bieten, die Augen zu schließen und einfach in Geschichten einzutauchen. Außerdem haben viele Menschen ständig Kopfhörer im Ohr und neben den allgegenwärtigen Podcasts ist das Hörspiel als tolles Format etwas in Vergessenheit geraten. Wir setzen jedoch voll auf das Format und wollen ihm neues Leben einhauchen. Daher haben wir bereits zwei weitere Hörspielserien produziert, die bis zum Herbst erscheinen sollen.“

Autorin Doreen Köhler über die Inspiration hinter der Serie:

„Wir leben in einer stressigen Welt, in der einem oft die Zeit zum Abschalten fehlt. Wir haben uns gefragt, wie wir die Leute – wenn auch nur für einen kurzen Moment – in eine andere Welt entführen können und sind auf die Idee mit den Hörspielen gekommen. Da findet man am ehesten die Zeit für.“

Inhalt – Ein Internat voller Geheimnisse

Burg Wandra, ein ehrwürdiges und abgeschiedenes Internat, wird für die 18-jährige Mia zur Bühne unheimlicher Vorfälle, als sie den Platz eines im vorherigen Schuljahres vermissten Mädchens einnimmt. Kaum angekommen, wird sie in eine Reihe mysteriöser Ereignisse verwickelt. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begibt sie sich auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit. Was hat ein 30 Jahre zurückliegender Kriminalfall mit den außergewöhnlichen Geschehnissen zu tun? Steckt hinter all dem ein dämonisches Buch? Die Antworten auf diese Fragen führen Mia und ihre Freunde in ein unerwartetes Abenteuer voller Spannung und unvorhersehbarer Wendungen.

Der Cast – Interessante Mischung aus Erfahrung und Talent

Die Serie, produziert von den Golden Vision Studios und aufgenommen und gemixt in den Klangkantine Studios Darmstadt, bietet ein modernes Hörerlebnis und einen interessanten Cast Mix. Freuen Sie sich auf Synchron-Stars wie Ozan Ünal, bekannt als Stimme von z.B. Damon in Vampire Diaries, Percy Jackson oder Leonard in The Big Bang Theory, etablierte Sprecher wie unter anderem Bodo Henkel, Sprecher in Videospiel Klassikern wie Starcraft oder World of Warcraft, sowie vielen aufstrebenden Newcomern wie zum Beispiel Gina Boesebeck.

Im Streaming ab 31. Mai 2024

Die Premieren-Episode „Im Schatten des Daemoniums“ erscheint am 31. Mai 2024 digital im Streaming oder zum Download bei allen gängigen Anbietern. Jeden Freitag wird eine neue der insgesamt sechs Folgen veröffentlicht. Weitere Informationen zur Serie finden Sie auf www.golden-vision.eu

Über das Autoren-Duo

Max Maschmann und Doreen Köhler lernten sich kennen, nachdem beide von einem Filmproduktionsunternehmen mit der Entwicklung einer TV Serie beauftragt wurden. Während ihrer Zusammenarbeit bemerkten sie das gleiche Interesse an Young- und New Adult Serien. Zudem ergänzten sie sich gut mit ihrem Stil und den Ideen für ausgefallene Storys. Seitdem entwickelten sie gemeinsam mehrere diverse Drehbücher.

