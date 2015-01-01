Hygienemythen rund um die Holzbadewanne im Faktencheck

Ist Holz in der Badewanne hygienisch bedenklich? Ein Blick auf gängige Vorurteile und was tatsächlich für die Pflege von Holzbadewannen zählt.

Rund um die Holzbadewanne halten sich zahlreiche Vorurteile, die bei genauerer Betrachtung wenig Substanz haben. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob Holz als Werkstoff für ein Badegefäß überhaupt geeignet sei, wenn es um Sauberkeit und Keimfreiheit geht. Tatsächlich verhält sich der Naturwerkstoff anders, als viele annehmen.

Ein weit verbreiteter Mythos besagt, Holz nehme Feuchtigkeit auf und begünstige dadurch die Bildung von Bakterien oder Schimmel. Dabei wird häufig übersehen, dass hochwertig verarbeitetes Holz, wie es etwa bei einer Holzbadewanne aus Fichte oder Lärche zum Einsatz kommt, über natürliche Eigenschaften verfügt, die sich positiv auf das Raumklima und die Wasserqualität auswirken können. Viele Holzarten enthalten von Natur aus Gerbsäuren und ätherische Öle, die eine gewisse antibakterielle Wirkung entfalten. Zudem trocknet Holz bei sachgemäßer Nutzung und Belüftung zuverlässig ab, sodass Feuchtigkeit nicht dauerhaft im Material verbleibt.

Ein weiterer Irrglaube betrifft die Reinigung. Oft wird angenommen, Holzbadewannen ließen sich nicht ausreichend säubern, weil chemische Reiniger das Material angreifen könnten. Tatsächlich reicht in den meisten Fällen eine regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser und milden, holzverträglichen Mitteln aus. Aggressive Chemikalien sind nicht notwendig und würden dem Material eher schaden als nützen. Wichtig ist vor allem, dass die Wanne nach Gebrauch abtrocknen kann und nicht dauerhaft in feuchtem Zustand verbleibt.

Auch die Annahme, dass sich in Holzfugen automatisch Schmutz und Keime ansammeln, lässt sich relativieren. Fachgerecht gefertigte Holzbadewannen, wie sie beispielsweise als Fassbinderarbeit hergestellt werden, weisen enge, sorgfältig verarbeitete Verbindungen auf, die Ablagerungen erschweren. Entscheidend ist die handwerkliche Qualität der Verarbeitung sowie die Wahl geeigneter Holzarten, die sich für den Einsatz im Nassbereich eignen.

Nicht zuletzt wird oft übersehen, dass Holz im Vergleich zu anderen Materialien wie Kunststoff oder Metall eine angenehmere Oberflächentemperatur bietet und sich weniger schnell aufheizt oder abkühlt. Dies macht den Werkstoff nicht nur aus hygienischer, sondern auch aus praktischer Sicht zu einer nachvollziehbaren Wahl für Bade- und Wellnessanwendungen.

Wer sich näher mit dem Thema Holzverarbeitung im Wellnessbereich beschäftigen möchte, findet auf www.holzprodukte-achleitner.at weiterführende Informationen zu verschiedenen Holzprodukten und deren Eigenschaften.

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